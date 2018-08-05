說人話的經濟學：美聯儲加息干你什麼事？

文：黃琛為

圖片來源：作者提供

6月中，是「超級央行週」。美聯儲如期實現了18個月以來的第6次加息，沙特、香港、澳門紛紛跟隨加息。早上不出所料，亞洲股市集體下跌開盤，今天我們來聊聊該如何應對。

所以說，「美聯儲加息」跟我有啥關係？

6月14日週四凌晨，美聯儲貨幣政策委員會FOMC會後宣布，FOMC委員投票一致同意加息25個基點，將聯邦基金目標利率區間上調至1.75％－2％，符合市場預期。

雖然從2015年到目前為止，美聯儲已經加息了7次，但這一次對全球的影響可能是最大的。

為什麼呢？我們用簡單的例子比喻。

有天小賈在美國銀行買理財商品，這個投資商品的特性是一年後會還你100元，如果按年化收益率10％來算，這時候我要付給他的是：

100/（1+10％）=91.91元 假設加息10％ 我付給他的錢就變成了 100/（1+20％）=83.33元

大家有看出來嗎？加息讓我省了不少錢呢。

所以說，美聯儲加息相當於把所有美元計價的升息資產打了折，包括美股美債、大宗商品（原油）、黃金等等。（我這裡有批好便宜的股票，你有需要就打這個電話給我～）

同時，美國經濟數據不斷走強，美國雜貨舖裡的產品質量也在不斷改善，產品好，價格也便宜，國際上的投資者自然大排長龍。

不過呢，這些顧客們在結帳時遇到了一個問題：

不好意思，本店只接受美元付款喔！

Photo Credit:Reuters/達志影像 美國雜貨鋪老闆：鮑爾（Jerome Powell，美聯儲主席）。是電視中的那一位，不是旁邊哭哭的那一位。

於是這些顧客們搶著把手頭上不怎麼賺錢的外幣換成美元，美元開始漲價（升值）。

相對的，產品沒那麼好的雜貨鋪（比如阿根廷羊毛店、土耳其熱氣球批發店），顧客們甚至開始了退貨潮。

外國顧客：老闆，我要退貨！ 新興市場雜貨鋪老闆：別啊親愛的！再考慮看看吧～

結果就是一大堆貨幣大幅貶值。

圖片來源：作者提供

嗯嗯，了解了美聯儲打折甩賣大優惠後，我們該怎麼留住顧客呢？

方法1：價格戰

最直接的反應，自然是我們也跟著降價大拍賣，跟著加息。

比如阿根廷央行在8天內連續加息三次，利率被加到40％。但就效果來看，並沒有什麼用。

方法2：提高產品質量

舉中國為例子，2015年中國開始了「供給測改革」，有序的淘汰掉那些質量不好的產品。（這隻維尼熊太肥了，不合格，退貨）

另外就是讓更多的好產品上架，增加中國雜貨鋪的銷售品類。比如搞了一個中國信託憑證（CDR），讓獨角獸們回歸A股。

方法3：優化限購政策

中國雜貨鋪在以前可是很傲嬌的，外國顧客來買東西都會被限購。

比如在特定區域（金融、汽車、船、飛機製造等），直接投資會被限制佔股比例。

外國顧客：老闆，有銀行賣嗎？ 中國雜貨鋪老闆：有咧，不過限購喔，入股比例不能超過20％。

有些外國機構想買上市股票，甚至還要先成為「合格境外機構投資者」（簡稱QFII）。QFII甚至還有退貨限制。

中國雜貨鋪老闆：抱歉，這邊滿3個月才能退貨呢，而且每個月退貨不能超過上一年底持有資產的20％。

方法4：大量退貨

這個辦法需要你......很有錢。

方法很簡單，提前買好一堆美元資產，然後在美元升值時，把他們都退貨就好。比如香港今年4月份就連續13次賣出美元，買入港幣......大概買了520億（台幣2,028億元）

老闆，我要把手上的美債都退了！ 美國雜貨鋪老闆：啊，利率那麼好你還要退？

不過前提是你手頭上的貨足夠多，貨不夠多，就是杯水車薪而已。

啊對了，還有一種0成本的方法喔！就是「哭給他看」。比如印度和印尼水果攤的小哥都呼籲美聯儲放緩加息腳步，然而事實再一次證明，這並沒有什麼卵用。

所以說，「美聯儲加息」到底對我們有啥影響？

短期來看，應該不會有進一步影響了。

加息本來就在所有人預期之內，所以在加息前，美元指數就不斷走強了。上次宣布加息後，大家可以看到美元指數走強後很快就跌了下來。

中長期來看，台幣在這波非美貨幣貶值潮中，算是抵抗性非常強的貨幣，台幣可能進一步貶值，資金面可能呈壓，不過隨著台灣的開放度和產業轉型，外資會慢慢回流，總體而言我認為不需過度擔心。（寫結論時總要滿懷希望！?）

最後總結一下：

一、美聯儲加息的本質，是以美元計價的升息資產的打折大拍賣，直接結果是美元升值而其他貨幣貶值。

二、非美貨幣為了維持對美元匯率，有以下幾種方法：

價格戰：同步加息

提高產品質量：提供外資優秀投資標的

優化限購政策：開放外資投資更多產業

大量退貨：拋售美元買入本國貨幣

哭哭不要加息啦

三、美聯儲加息短期影響有限，中長期台幣仍有貶值的可能性。不過隨著台灣的開放度和產業轉型，外資會慢慢回流，總體而言我認為不需過度擔心。

本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航