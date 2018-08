川普想加碼徵中國貨25%關稅，參院國防法案卻對中興華為「鬆綁」

美國聯邦參議院院會今(2)日通過國防授權法,支持強化台灣的國防防衛能力、擴大聯合訓練、軍售及高階層級的軍事交流,不過,同時也「稀釋」了嚴限中國措施。但在貿易上,川普則考慮把對總值2000億美元中國貨加徵的關稅,從10%提高到25%。在軍事和貿易上,美國國內對中國的措施意見分歧。

(中央社)美國聯邦參議院院會今(2)日通過2019年國防授權法,支持強化台灣的國防防衛能力、擴大聯合訓練、軍售及高階層級的軍事交流。國會意見也建議,美國國防部應推動美台軍演。

在眾議院於7月26日以359票對54票表決過關後,參議院今天也以87票對10票通過「約翰‧馬侃2019財年國防授權法」(The John S. McCain National Defense Authorization Act)。法案已經送交白宮,總統川普簽署後就將正式生效。

法案第1257條要求美國國防部長應與台灣相關部門協商,針對台灣軍隊,特別是後備軍力進行全面評估並提出建議,以提升台灣自我防衛能力。

條文也要求美國國防部長與國務卿協商後,必須在法案頒布一年內,向國會相關委員會提交總體評估,報告美方評估與建議,以及美國的計畫,包括擴大美台高階軍事交流與聯合軍事訓練,並且支持美國對台軍售與其他軍備轉移,特別是發展不對稱作戰能力。

第1258條的國會意見指出,美國國防部長應當推動加強與台灣的安全交流政策,包括與台灣進行實地訓練與軍演的機會,並基於台灣旅行法,促進美台高階國防官員與一般官員交流。同時也指示美台應當擴大人道主義援助與救災合作。

條文並建議,美國國防部長應考慮支持美國醫療船前往台灣訪問,作為年度「太平洋夥伴」(Pacific Partnership)任務的一部分,以改善救災計畫與準備工作,強化美台間合作。

法案也禁止美國國防部長邀請中國參加環太平洋軍演(RIMPAC),除非美國國防部長能向美國國會軍委會證實,中國已經停止在南海建造島礁以及將南海軍事化。

美參院通過國防授權法案「稀釋」了嚴限中國措施

美國聯邦參議院今天通過7160億美元(約新台幣21兆9000億元)國防授權法案中,也力挺總統川普更強大軍隊籲求,並在使用中國主要企業的技術這項議題上避免了跟白宮可能的交鋒。

參院以87對10票通過授權美軍開支的年度法案「約翰‧馬侃2019財年國防授權法」,由於上週已獲聯邦眾議院通過,法案現在呈送川普,他可望簽署成為法律。

這項法案也授權支出76億美元,採購洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin Corp.)生產的77架F-35聯合攻擊戰鬥機(F-35 Joint Strike Fighter)。

這項法案也禁止將這種先進戰機交付北大西洋公約組織(NATO)成員國土耳其。美國官員警告安卡拉當局,土國計劃向俄羅斯購買的飛彈防禦系統不得整合至NATO防空和飛彈防禦系統。

《路透社》報導,法案中的措施基於國安理由,控制美國政府對中興通訊和華為技術合約,不過限制的程度比更早的法案版本減弱許多。這讓想要恢復制裁中興通訊的部分議員不滿。中興通訊違反美國制裁伊朗和北韓的貿易禁令。

主要針對中國的另一項行動則是,這項法案也加強對美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS)授權。CFIUS負責審查外國投資建議,以評量是否對美國國安造成影響。川普決定取消美國企業對中興通訊的銷售禁令,讓這家中國第2大通訊設備製造商得以恢復營運,然而兩黨議員與川普的立場不一致。

不過,意在反擊北京的法案條文遭到白宮反對,由於共和黨掌控國會兩院,條文內容在國會最終表決之前遭到稀釋。

川普擬加碼徵中國貨關稅 白宮鬧內訌

美中貿易談判陷入僵局之際,美國總統川普考慮把對總值2000億美元中國貨加徵的關稅,從10%提高到25%,但白宮內部對此意見分歧,中國也可能以進一步促貶人民幣因應。

《紐約時報》報導,美方資深官員今天說,川普已指示美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer),考慮提高對魚類、石油、化學品、手提包和其他中國貨加徵的關稅,徵稅規模預計9月以後才會拍板定案。

報導指出,川普的鷹派幕僚主張進一步懲罰中國,認為此舉可迫使北京重返談判桌,但強硬作風未在川普團隊內部形成共識。知情人士透露,財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)堅決反對加碼關稅戰,白宮經濟顧問納瓦洛(Peter Navarro)則主張提高關稅稅率。

除了納瓦洛,去年8月離開白宮的川普前任首席策士巴農(Steve Bannon)也建議川普對中國貨加徵的關稅稅率再提高。

據報導,川普政府對未能迫使中國改變貿易作為感到洩氣,加上人民幣近期大幅貶值,是華府考慮對中國提高關稅稅率的主要因素。美方官員也擔心,中國為傷害美國農民,可能操縱大宗商品價格,並透過海關遲不放行農產品等監管作為傷害美國企業。

美中正式貿易談判5月破局後,川普不斷加碼關稅威脅,曾揚言要對中國輸美的所有貨品加徵關稅,北京也不甘示弱,放話要以同等力道還擊。兩國7月已對各自340億美元貨品加徵25%關稅,下一波160億美元貨品將面臨相同稅率關稅。此外,美國原本擬對2000億美元中國貨加徵10%關稅,如今稅率可能升至25%。

川普本週私下告訴幕僚,他打算以追加關稅持續懲罰中國,梅努欽勸阻,認為應嘗試與中方代表接觸並化解分歧。但人民幣近期驟貶,增加中國貨在海外市場的競爭力,使川普身邊的鷹派人士更有理由主張提高關稅。

過去兩個月,中國官方嚴密掌控的人民幣兌美元貶值約6%,本週創13個月來新低。

華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)中國事務專家甘思德(Scott Kennedy)表示,美國把關稅稅率升到25%,將迫使北京進一步讓人民幣走貶,以利抵銷中國出口業潛在損失。

《華爾街日報》報導,美國官員深信美方在貿易戰占上風,因為當前美國經濟走強,中國經濟則顯現走弱跡象,且對外貿易依存度高於美國。一名資深官員說,與中國的溝通大門敞開,而且雙方有溝通是否要舉行「成果豐碩的談判」。

報導指出,美國考慮提高對中國貨加徵的關稅稅率,對美國與全球經濟構成巨大風險。美國通貨膨脹已開始升溫,25%關稅將墊高美國進口大量貨品的成本,也將成為聯邦準備理事會(Fed)決定升息步調時考量的另一因素。

華府智庫皮特森國際經濟研究所(PIIE)創辦人柏格斯登(Fred Bergsten)直言,對美國來說,提高關稅稅率什麼都得不到,因為通膨壓力將加重,聯準會升息促使美元走強,只會使美國的貿易情勢更加惡化。

