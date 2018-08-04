柯文哲跟朴敘俊差別在哪？錯誤的戀愛幻想，阻撓你的真命桃花

「因為我是要找結婚對象，請問妳可不可以介紹那種比較乖的女生呢？我覺得現在的女生吼，生活都太亂了。女孩子還是要乖乖的比較好。」將近40歲的資優醫生在我們諮詢室端坐著，寬大的襯衫加皮帶打扮得中規中矩，雙手平放在大腿上，雖然講出來的話有點「那個」，但他的表情非常誠懇認真。

我問他：怎樣算是乖呢？ 資優醫生：就是⋯⋯不主動跟男生講話或眉來眼去，穿著不要太招搖，裙子褲子至少都過膝，如果可以，希望女生沒交過別的男朋友⋯⋯因為我也是第一次交女朋友嘛。 我：嗯⋯⋯那也請你描述一下，你欣賞的女生會有哪些個性特質？ 資優醫生：大概是活潑主動、個性獨立、又有點小鳥依人⋯⋯

雖然我臉上還是保持笑容，但是心裡其實是呈現黑人問號。要求一個女生「活潑主動又個性獨立」但是「不會主動跟男生講話」，顯然已經有點脫離現實了吧？

規劃師之間，把這樣的個案形容是「缺乏現實感」。說來有點殘忍，但似乎過去越沒有戀愛經驗的人，越容易預設一些脫離現實的條件：「我想要我的對象是美、帥、專情、會賺錢，年收入200萬以上，最好長得像金城武或林志玲；如果不符合這些描述，我就不會考慮他／她」。

不用說也知道，這事情很難辦。並不是因為這樣的人不存在，而是真實世界的戀愛或婚姻，根本不是按照這種想像的劇本在運作的。就算真的幫客戶找到了一位符合這些夢幻條件的對象，兩個人也不會就這樣開開心心步入禮堂，從此過著幸福快樂的生活。

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「腦中的戀愛劇本」其實人人都有？

最近又發生了一件事，讓我發現許多人其實都有「腦中的戀愛劇本」。

有位讀者來信詢問感情問題，她描述，男友當初在追她的時候有很多貼心舉動，但現在交往中卻都不做了；男生平常工作很累還要處理家中事情，假日寧可窩在家裡打電動，也不想陪她出去走走，讓她覺得很灰心，問我應該怎麼做。

如果是你收到這個問題，你會怎樣回覆她呢？

我的回覆是：「想先釐清，妳想要的是出門走走，還是他的陪伴？如果妳是一個喜歡出去走走的人，或許可以先決定行程再邀請男生，不論他參加不參加，你還是都可以出門走走；但如果妳要的不是外出，而是他的陪伴，那要不要考慮加入他喜歡的活動，比方說一起打電玩呢？」

這段回覆貼出之後，並不是所有人都贊成我的看法。有個讀者很生氣的留言：「完全無法認同你的論點，這個男朋友一看就知道無心經營這段關係，如果女生都自己出去走走就好，交男友幹嘛？」

我可以理解大家對戀愛有不同的期待和要求，但是，戀愛當中幾乎所有事情都是因人而異的。比方說我們怎麼知道這個男生平常的工作多累呢？女生當初也是喜歡男生，兩個人才會在一起的，如果男生不陪她，讓她心動的特質就消失了嗎？或是還在嗎？

因為已經見過上萬對伴侶，對我而言，兩個人之間的相處情形都不是一句「男朋友就該怎樣怎樣」或「女朋友就該怎樣怎樣」就可以斷言的。

如果不照理想劇本來？現實世界的婚姻是什麼

有天我在電視上看到柯P跟他老婆陳佩琪的新聞，赫然給了我靈感，這不正是一對「相當非理想」的理想伴侶嗎？

看看這對夫妻：他們是透過相親結婚的，不但在相親之前沒有感情基礎，戀愛的過程也沒有什麼火花可言（亞斯伯格的人大概也很難有「火花」），據說結婚30年，兩個人連我愛你也不曾說出口。

妻子不但賺得比丈夫多，還負責所有家務和三個孩子的教養。反觀丈夫，一天工作16小時忙到看不見人影，甚至第一個孩子出生之後就丟下小孩出國深造，再次見到孩子已經是一歲多了。如果我是女方的閨蜜或家人，可能會為她打抱不平吧？

但是再說一次，感情當中所有事情都是因人而異的；柯P陳佩琪都是醫生，兩個人有足夠的共同語言，也可以互相理解工作上的緊急狀況。比起理想中傳統的老公外出奮鬥、老婆相夫教子，柯P陳佩琪更像是各自打拼、一起生活，在彼此身上尋求理解和支持。

其實不論雙方條件如何，只要可以一起努力、互相配合，在我看來都是很好的伴侶關係。像柯P佩琪這麼「非典型」的伴侶，雖然不會是人人稱羨的王子公主，不過也運作得非常好。

陳佩琪有自己的專業地位和名聲，生活並不是只依靠柯P，但是在丈夫有難的時候又挺身而出打抱不平，也願意支持柯P放棄一個月20萬的醫生薪水跑去選市長。柯P也相當尊重老婆的獨立和自由，從來不認為她應該「聽話」，就算老婆在臉書開砲可能會影響新聞輿論，但柯P依然「讓她做自己」。

要是看前面描述的雙方條件，我想任何人都很難說出「這是一段良好的婚姻關係」；但看柯P夫婦相互信任、搭配和諧，你會認為這對夫妻不融洽嗎？其實，只要認真觀察我們身邊的夫妻們，應該就會發現雙方美不美帥不帥、賺多少錢還是有沒有繼承房產，這些外在條件都很難成為「融洽伴侶」的指標。

戀愛或婚姻的唯一成功法則就是「兩個人一起努力」。很多時候，一起努力代表的是：認同對方作為一個人的獨立價值，以及認同他作為你的伴侶的價值。更淺白一點，就算你氣得要死也會維護對方、就算對方不得體或犯錯也會包容他。

與其為「理想伴侶」設定嚴格條件，不如思考對你而言「理想生活」是什麼

前陣子見到幾位戀愛經驗比較少的客人，一聊之下，每個人都在追求戀愛的火花，並且為「火花」設定很多條件，說穿了，就是希望我們幫忙找到心目中設定的王子或仙女。但是，現實世界並不是像偶像劇那樣，有超級帥、超級美、家財萬貫或是溫婉可人的對象，兩個人就會陷入情網；更別說很多偶像劇的設定根本就脫離現實啊！最近當紅的《金秘書》裡，30歲的美女主角從未交過男友、多金帥氣的總裁不近女色，這有合邏輯嗎！（笑）

說到底，不管是戀愛或婚姻，都是為了兩個人在一起，能比一個人生活過得更開心。我常說，與其選擇一個「理想伴侶」不如思考什麼是你的「理想生活」？

因為條件人人都可以開，但是一旦找到夢想中的王子或仙女，是否真的能維持理想生活又是另外一回事。相反的，想好自己想要的理想生活，為了理想生活找尋合適的伴侶，目標將會更明確、更貼近現實。我想這世界，人美純情的金秘書、帥氣多金的副會長都很少，但聰明又好笑的柯市長比較多吧？

最想跟大家分享的是，從我的經驗來看，伴侶所有的條件都是因人而異的，大多數時候都沒有「男生最好要如何如何」或是「女生就該如何如何」這些限制，反而只是限制了自己的可能性。下一次當你覺得「我的男女朋友非得是這樣的人不可」，或許也可以想一下，這會不會只是大眾媒體灌輸給我們的印象呢？

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航