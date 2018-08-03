無法與財閥切割，文大統領蜜月期將盡？

文：楊虔豪（定居首爾的駐韓獨立記者，《韓半島新聞平台》創辦人，長年採訪與評論南北韓時事，希望注入具有台灣觀點和現場觀察的韓半島新聞）

炎炎夏日，今年韓國各地氣溫屢創新高，甚至比台灣還異常悶熱，文在寅總統的聲望，卻與近來上升的溫度成反比，連續六週下探，快跌破自身最低紀錄，而經濟與氣溫一樣成為棘手問題，是近來選民與媒體，紛紛指責的焦點。

韓國最具指標的兩大民調機構：蓋洛普和現時施測公司（Realmeter），每週都會公布民心對總統施政表現的支持意向。7月最後一週的民調，韓國民眾對文總統的支持度已來到61％至62％之間；最近這兩週，數字不約而同地驟跌五到七個百分點左右。

一般來說，總統上台後，歷經與選民的蜜月期，支持率隨時間經過而下探，是相當正常的事，但文總統上任至今，已過一年兩個月，支持率都還有六成，就歷任韓國總統而言，已算「不可思議」的高人氣。

除上任最初幾個月，因人事任命案，而讓支持率出現些許震盪，還有年初南北韓破冰，韓國政府未徵詢教練與運動員的意見，直接宣布由南北韓共組女子冰球代表隊出戰平昌冬奧，引發不少年輕族群反感，有立即對文總統支持率產生顯著的負面影響，但很快地，數字又會止跌回升。

南北韓重啟睽違已久的官方接觸，還有球員在運動場上的合作，最終仍贏得各界喝采，接下來是文金會與川金會登場，韓國政府的成功牽線，讓金正恩得以公開亮相於世界，南北邁向對話合作，這讓文總統支持率，再次反彈到幾近八成。6月中的地方選舉，也以執政的共同民主黨「遍地開花」而告終。

而步入7月，韓國宣布連續兩年將最低薪資以兩位數調漲，表面上看來對民眾是一大利多，文總統的聲望卻未因此受惠；蓋洛普公司的民調顯示，有近一半的受訪者，將不滿原因指向民生問題努力不足與調漲最低薪資。

在韓朝美開始正式展開對話協商後，「外交」帶給文總統的利多，目前已發揮到極限，陷入停滯，而很快地，選民開始把與自己切身有感的經濟問題，反映在對政府的評價上。

今年6月，韓國的青年失業率為9％，雖比去年同期下滑1.4％，但仍維持相對高水準；家庭總負債達1,468兆韓元（約新台幣41.9兆元），持續更新史上新高紀錄，更連帶影響民眾消費慾望，導致內需不振。民間消費不見起色，設備與建設投資成長率都呈現暴跌，成為韓國經濟的最大隱憂。

韓國政府也下修今年下半年各項經濟展望數據：原本認為能「保三」的經濟成長率，調整至2.9％；最先預期多創造32萬個就業崗位，大幅下調至八萬。事實上，這兩年，企業不開缺的狀況越趨嚴重，首爾街頭也比以往更常見到店面關門，韓國經濟確能嗅出不樂觀的氣氛。

感受到執政一年，在經濟領域上未能達成令人滿意的成果，文總統在上月突然撤換青瓦臺經濟與工作崗位兩個首席秘書官，企圖展現「拚經濟」的企圖心。

而最低薪資今年確定以10.9％的幅度調漲，原是好事一樁，卻引發中小企業與零售、自營業者們群起反彈。由於內需不振，加上原物料調漲，已讓他們營收下滑，如今還要為人事成本大幅增加而陷入愁雲慘霧，不少咬牙苦撐的業者雪上加霜，吸收大量成本，自己的薪資將逐漸朝基本薪資逼近。

根據韓國國稅廳統計，自營業者的關店率，已從2016年的77.8％上升到去年的87.9％，今年狀況可能更糟。

最低薪資調漲讓中小自營業者吃不消，政府端出進一步解決經濟難題的方式，是維持去年的路線：擴大財政支出，對薪資未達定額標準的家庭或個人，直接發放補助金，將適用對象與金額提高；並對中小企業的低薪員工，持續供應津貼。

政府出面表示，這樣做是為強化社會安全網，讓弱者在短期間內能透過領取津貼，獲得更佳的生活保障，並藉此刺激他們的消費，讓沉潛已久的內需低迷，能獲改善。

儘管表現出照顧弱者的姿態，但琳瑯滿目的津貼要發放多久，以及若未達效果後，這樣的支援要不要取消，文在寅政府並未拿出細部的時間表與計劃出來回應；而由政府帶頭介入薪資體系，卻不見找出提升產業轉型與刺激投資的新經濟動能方案，也飽受批評。

在7月初出訪印度時，文總統參加了三星集團在印度新工廠的竣工儀式，他對三星副會長李在鎔說道：「希望三星也能對韓國有更多投資，並創造出更多工作機會。」李在鎔則回應：「我會更努力做到。」

相較追求成長與主張解除交易管制的保守派，進步派更強調牽制財閥與實現分配正義。碰上崔順實干政案牽扯出來的政府與財閥相勾結問題，新政府其實有更好的背景與理由，發揮更強硬的力量，訴求財閥扮演正面角色。

但文總統上任至今，還未見到政府拿出強硬姿態，對取消或條件對財閥的特惠，或要求財閥盡到更多社會責任，這也同樣引發進步派支持者不滿。

過去，保守派的李明博與朴槿惠兩任前總統、都奉行施予財閥優惠來帶動國家經濟成長的「均霑效應」的發展策略，但文總統認為保守派九年多的執政，民生經濟未見起色，希望讓經濟能夠回歸以人為中心。

文在寅的經濟學（J-nomics），核心是以所得來主導經濟成長、以增加工作崗位來提升經濟，現階段是由政府對國民供應各項減免與津貼，亦即政府的施惠對象，從原本的財閥轉到一般人，特別是低薪或弱勢族群手上。

但只將重心放在此環節，只是勉強達成了「名義上」的分配，對能否真的改善經濟困境，外界多持懷疑看待。

保守派選民抨擊新政府一年來大興財政支出，卻未見效果；進步派則撻伐未抓住財閥改革重心，實踐真正分配正義，若仍迷失於其中，經濟問題可能最終讓民眾結束與文總統相對較長的蜜月期。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

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