為什麼大部分都是女性在請育嬰假？

最近有朋友提到為什麼主要都是女性請育嬰假？我想就原因和怎麼改變兩個大項討論。

成因

女性在傳統觀念中，就是育兒和家務管理的對象

這實在是我很不能接受的事。如果女性要嫁入有這樣觀念的家庭，真的要想清楚，他們只是想要娶進來一個24小時的免費女傭，不要傻傻的嫁了。如果硬要嫁，至少不能住婆家，還有老公不能有這個想法，有肩膀幫自己擋子彈。我們不能改變別人留在清朝的腦，但是我們可以遠離這些人。

以台灣平均工資來說，女性相對較低

根據報導統計的資料，2016年台灣女性平均薪資是男性的86%，女性若要達到和男生相同的年總薪資，需要比男生多工作52天。很實在的問題是，如果請了育嬰假，六個月拿六成薪，實質家裡的收入減少就是比較多。如果家裡又要養車又要養房，可能只能含淚跳過。

很多女性從小被教育成要找個好男人嫁了，對工作的心態比較沒有企圖心，可有可無

其實當媽之後，我也覺得對工作的掌握度和企圖心有下降（可以參考我的理專變乳牛的告白，加上長時間睡眠不足，腦子好使度有打折）。我也發現我們這代七年級生，有了孩子之後生活都是繞著孩子轉，幾乎沒有夫妻時間。繞著孩子轉，夫妻關係、工作等怎麼可能不受影響？當然很多女性從小被這樣教育，讓女性不為自己的人生努力會有很大的風險。我媽在我嫁人前，看到我回家累得倒頭就睡，也是一直唸這件事，幸好我沒聽進去。

社會對男性的經濟條件要求較高，在家育兒要面對更大的社會壓力

我覺得台灣男生蠻倒楣的，很多女性要求男生要有車、有錢、有房，就是不要求自己。社會對於讓女性養的男生，閒言閒語真是恐怖。女性沒嫁人不工作，好像社會鞭得沒有很用力。

所有人（包括新手父母自己）覺得男生比較粗線條，無法照顧嬰兒

這件事我覺得可以訓練。加上身邊不少新手爸爸都是神隊友，有沒有心決定行動力。

我們可以做什麼改變這個現象？

針對育兒和家務管理

我之前的文章就有提了，現在若是雙薪家庭，女性負擔了經濟責任，家務部分男人理所當然要分擔。如果要讓男人請育嬰假，女人在家更要照顧老公的心情，因為我覺得帶孩子比上班還累，男人對心理支持需求比女人低，但是掌聲需求高非常多。而且不分男女都要為家庭付出、有能夠照顧家庭的經濟能力、為自己人生負責。

關於家庭總收入

這有時候也是拚銀彈和取捨。身邊只有兩個朋友先生有請育嬰假，但是其中一個家境實在太好沒差，一個只是一般上班族，只靠1.6份薪水也只能撐半年。尤其我在的金融業，女性同職位可能還賺得比男生多，女人也要有肩膀才能讓先生專心請育嬰假。身邊有請育嬰假的女性，很多也是為了不想要錯過孩子成長，有些還是試管嬰兒更是珍惜。

面對社會壓力

我覺得很多人很糟糕，都會把家人說得一無是處。如果太太自己沒有對外說自己老公體貼、有肩膀、有責任感等等等，在外面把老公捧得高高的，誰要待在家被嫌呢？（這是不分男女都要自我要求的）

育兒的心理建設

在我家是老公育兒比我細心，我是在管教上比較著墨。豬隊友是自己寵出來的，放手和降低期望值是最高指導原則。我的原則就是，只要不會死、不會受重傷，其他都let it go。

孩子是條不歸路，要讓老公能專心請育嬰假，其實做太太的也沒有比較輕鬆。老話一句是只能要求自己，做好最多的準備。祝大家育兒愉快！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航