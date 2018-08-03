《書上設計展3.0》：美感並不是美，而是思想上的突破

文：魏仁祥／設計發浪Designsurfing｜口述：顏伯駿

顏伯駿是台灣近年新銳設計師中快速崛起的一位，喜愛音樂帶給他的無窮想像，設計作品也多半與音樂有關，除了為天王天后級的歌手們設計過專輯包裝，蔡依林、林俊傑、蔡健雅、蕭敬騰等人設計專輯裝幀之外，也參與過金曲25入圍影片設計，更擔任過台北、台南國際藝術博覽會、李小鏡回顧展等大型活動視覺統籌。2017年他成為金曲28視覺設計統籌，找來新銳服裝造型設計團隊一起打造出記憶猶深的精彩視覺。

他認為設計師不該固守設計，反而該站在高處統籌資源，將有趣的人兜在一起做事，其實便像是日本進行廣告設計時經常會有的Creative Director、Art Director與Designer的編制。台灣市場小，但也因此有諸多可能性發生，如何在這樣的狀態找到自己的定位，是他腦中經常思考之事，年紀雖輕卻頗有遠見態度，才華洋溢。

Q、在成長過程中那些強烈影響你的流行音樂文化，為你在設計上帶來什麼樣的啟發呢？

A：為了表現反抗、自我追尋的精神。有些歌手必須刺激你的視覺，才會感受到他想敘述的議題。事實上這樣的音樂表現與進行革命時的視覺是一樣的—你必須要引起大家對議題的關注度。視覺傳達設計可以傳播正向、也能傳播煽動的負面情感。這是「設計語言的傳達能力」，裡面不只是美，還包含了醜。我們一般討論美學的時候，是在討論「設計的原理」，這兩者不該混為一談。

Q：我們常討論台灣環境中經常出現不夠好看的視覺，可是很多單位不會編列視覺設計經費，你覺得設計師能為這樣的狀態做什麼事？

A：設計師應該扮演輔導而不是謾罵的角色啊（苦笑）。但千萬不能降低價格，當你面對一個沒有預算的團體時，你能做的就是跳脫金錢思考。像我會直接幫慈善團體做，那就變慈善行為了，不算設計規劃。進到金錢價值體系時，如果案主真的沒經費請設計，可以想個有趣方式交換，成立一些工作坊或制度，那慈善機構可能就用個什麼課程來換。但交換還是會衍生一些問題出來，會不會成立我不確定。

Q：接案時你如何挑選業主合作？

A：我沒有用「挑客戶」的心態去想事情，我覺得跟客戶相處就是交朋友，你們會挑朋友⋯⋯慢慢越挑越好嗎？不會吧，這是一樣的道理。我的設計哲學中有一個很重要的東西是「溝通」，但不是在灌客戶迷湯那種。之前有人問我怎麼說服客戶買單，我聽到就想「我沒有在說服客戶」。如果我講的東西客戶不喜歡，我也會有點失落，可能就不會合作了，但我不會跟客戶講說「買

啦買啦，我的設計現在最紅，你買了一定會中！」那就是話術。所謂的「溝通」應該是如何透過跟別人交流學習進而影響創作，成見與無法反思是溝通最大的阻礙。

Q：有沒有遇過無良企業來找你做設計事後才發現？會覺得設計師對產品有責任嗎？

A：有欸，雖然會避免但還是有碰過，應該說是對方不自覺的吧，也可能是做到最後才發現對方有問題。我覺得賺錢的管道很多不一定要違背自己的價值觀接案。美國的設計圈現在全部都在倡導這件事—設計師不應該做無良的設計，也不要為那些無良的企業設計。設計師的能力可以傳達人們對議題的關注也能刺激消費，既然如此就不該誤導人們進行對環境有害的消費行為。能避免盡量避免，但設計師不見得都能知道每個公司幕後的祕密。

Q：對於台灣設計、美感教育，你有什麼樣的看法嗎？

Ａ：以我自己的成長經驗來說，美感對我來說並不是只有「美的佈局」，而是一種思想上的突破，

比如當年印象派，你說他是印象派，是因為他突破當時繪畫的觀點，所以文藝復興之後，我覺得美是思想革命。在這樣的立論基礎下，如何建構小孩的美感教育，有可能是教他們思考或判斷事情的方式，而不是判斷版面整齊、比例、分佈什麼的。

相關書摘 ▶《書上設計展3.0》：享受吧！屬於你不思議的設計行旅

書籍介紹

本文摘錄自《書上設計展3.0：設計有事嗎》，尼普利出版

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作者：尼普利編輯室企劃

《書上設計展3.0》，「設計有事嗎」這個主題，想跟大家重回設計本質思考。我們的教育，養成了我們「接收」的習慣，但真正的改變、突破，往往從「質疑」開始。不同的角度觀看，會帶來不同的反思。就像閱讀（這本書），不論覺得這些作品好或不好、喜歡或不喜歡，別限於當下看得見的結果。更尤甚者，嘗試假設換成自己會如何做？還有什麼方式？方法絕對不只唯一，而設計存在的目的之一，更有不斷尋覓另一種更好、更合適的可能。框在理所當然裡，如何遇見不思議的瞬間？沒錯，設計人不只很有事，還很多事，就這顆不甘於現狀的心，企圖打造未來更多的好事。

－DATA－

〈讓我搭一班會爆炸的電車－顏伯駿的電車難題〉

總召集、設計指導｜海流設計

Photo Credit：尼普利出版

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航