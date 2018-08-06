房子租了那麼久，你知道如何申請租金補貼嗎？

文：土思Land toast

在外租屋的朋友們，今年租金補貼的申請，已經在7月23日開放受理，土思已經幫大家整理好申請租金補貼的懶人包！

這次的內容將告訴大家什麼條件可以申請、該怎麼申請，申請完成後可以省下多少租金。另外，我們也整理出全台各縣市的受理單位囉！無論你住在哪個縣市，都可以從這一包懶人包知道向哪個單位申請或諮詢，趕快分享給身邊需要的朋友吧



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詳細的標準請參考內政部不動產資訊平台租金補貼專區



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採書面申請方式，申請人於受理期間，填寫申請書並備妥規定的應檢附文件後，以掛號郵寄或送至申請人戶籍所在地的直轄市、縣（市）政府。申請文件以掛號郵件寄送者，其申請日之認定以郵戳為憑。



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租金補貼依照經費來源分為「中央經費補貼」及「地方經費補貼」，中央經費將依照各縣市條件，提供不同補貼金額，申請的受理單位是到各縣市政府，如果各縣市政府有地方經費的話，將不受戶數與金額等限制。



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地方經費補貼的租金補貼，將不受限於戶數、金額、條件限制，由各地方政府訂定要點規定。

臺北市加碼租金補貼是指原本僅中央補助戶數為一萬戶，但是臺北市政府為市民提供加碼戶數，只要臺北市民符合內政部租金補貼規定且評點分數在0分以上，皆可獲得補貼金額，並視核定戶家庭所得及家庭成員人數條件，補貼額度為3,000元至11,000元不等，表示不限制於中央補助戶數，並且依據申請條件給予較高的補貼金額。

而新北市、桃園市政府特別針對青年族群提供租金補貼，但是要注意政府所辦的任何補貼，都只能選擇其中一項申請，不得重複！



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107年度租金計畫戶數，全台約補貼6萬5,000戶，其中新北市補貼為全台最多為1萬3,000戶，其次為臺北市、桃園市、高雄市補貼1萬戶，如果有需要申請的民眾可聯繫各縣市政府受理單位。（資料日期：107年7月22日）



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除了房屋租金補貼之外，內政部營建署還提供自購住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼，有需要的話也可以到內政部不動產資訊平台的住宅補貼專區參考。

也提醒大家，申請截止日期將於8/31結束，記得要把握時間辦理喔！

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本文經土思Land toast授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航