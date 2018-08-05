「癌中之王」胰臟癌，背痛、茶色尿、眼睛黃快就醫

文：彭正明醫師（中山醫學大學附設醫院達文西微創手術中心主任、一般外科主任）

國內胰臟癌的發生在40-70歲之間，男性患者比女性多了1.5-2倍，根據2015年癌症登記報告，胰臟癌人數為2,237人，死亡人數也高達1,948人，五年存活率僅7％，死亡率之高，為公認的「癌中之王」。但近年來不管是藥物治療還是手術治療都不斷有新的突破，因此，只要積極面對，都仍然有存活的希望！

多留意身體警訊 背痛、茶色尿、眼睛黃快就醫

胰臟癌的症狀相當多樣，中山醫學大學達文西微創手術中心彭正明主任表示，胰臟分為三部分，根據臨床經驗有60％腫瘤所在位置為胰臟頭部，常造成膽管堵塞而發生黃疸、眼睛及皮膚變色發黃，或是尿液顏色變深，類似烏龍茶一般。更有突然血糖不穩定的現象，患者也比較能有所警覺。在經過醫師確診後，首先會先放置支架疏通膽管減輕症狀，之後再做癌症治療的處置。而體部與尾部的腫瘤，初期僅會感到疲勞，患者不易察覺，等到晚期腫瘤變大壓迫周邊，患者才會有背部、腹部疼痛，以及體重快速減輕的現象。

外科手術也在與時俱進 達文西微創手術傷口小

胰臟癌需以血管攝影、電腦斷層或核磁共振才能確診，彭正明醫師說明，治療會依照腫瘤侵犯程度來決定，如果腫瘤侵犯範圍不大，沒有侵犯到腸繫膜、膽道、血管或肝轉移等，即可先以手術切除，爭取時間；若腫瘤已轉移或範圍較大，建議先做化學治療合併放療，採降階方式，先把腫瘤縮小至可開刀範圍再切除，來提升存活率。胰臟癌也是高度惡性危險的疾病，故採用手術治療是目前最佳選擇，手術方面，過去胰頭腫瘤採用十二指腸切除術，又稱惠普式手術，手術時間約四小時，現在已有達文西微創手術方式，傷口比傳統小，也比較好照顧。體部及尾部的腫瘤會以局部切除加上淋巴廓清為主，若有必要，也會將脾臟切除，有些患者會擔心脾臟切除後免疫力會下降，但其實不用太擔心，將癌細胞清除乾淨才是最重要的。

胰臟癌治療新趨勢 各項技術都在突破

彭正明醫師分享不管是藥物治療、放療、手術治療，還是現在歐美發展中的栓塞治療，都不斷有新療法上市。過去傳統化療多為一線藥物，如果失效後就沒有藥物可用，但近年已有二線化療藥物上市，讓胰臟癌治療有新的武器可接續，並且免疫藥物也正在積極不斷的發展中，未來可望以化療搭配免疫治療，讓許多無法開刀的病人也有活命的機會。另一項很常與化療搭配的放療（又稱電療），也有螺旋刀、光子刀等新技術。放療現在有逐漸應用在手術過程的趨勢，也就是在開刀移除腫瘤時，針對轉移範圍電療，降低未來復發機率。

傳統手術傷口大，照顧不易，病人恢復期長，現在除了有達文西微創手術外，還有機械手術輔助，讓患者傷口變小，縮短復原期；針對腫瘤肝臟轉移，現在也能使用肝消融手術處理，避免傷口擴大面積。在歐美國家，也正在發展栓塞治療，以栓塞藥物放進腫瘤附近的血管內，阻斷腫瘤的養份供應，讓腫瘤縮小，也能減少復發，但此項技術仍在發展中，尚未普及。

近三成確診患者放棄治療 醫：接受才有胰腺希望

彭正明醫師表示中山醫學大學有一起進行照護的團隊，會根據病患腫瘤的侵犯情形，如腸胃科、胸腔科、腫瘤科及放射科等專門的科別會診，可讓病患癌症治療更全面。曾有一名65歲男性患者，一年前因背痛、食不下咽、眼白泛黃而就醫，檢查後發現已有肝臟轉移腫瘤五顆，因無法開刀治療，先以化療合併放射治療處理，經過四個月，原本8公分大的腫瘤縮小到1.5公分，肝臟的轉移也以肝消融手術燒除，最後開刀將胰臟腫瘤清除後，目前恢復良好。醫師分享臨床上觀察，約有20％胰臟癌病人可用外科治療，40％已轉移只能做化療，13％進行放療，剩下的27％患者自行放棄治療，放棄人數相當多，呼籲患者遇到複雜的癌症先別退縮，現在有許多良好的治療方式，只要積極配合都有機會治癒，除了自己心態上的調整外，「家庭」也是許多癌友能勇敢面對的支柱，並且醫院也推動「胰帶胰路，點燃胰腺希望」的活動，希望能藉由病友們彼此打氣，帶給患者與照顧者抗癌的力量。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航

