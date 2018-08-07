化療後食慾不振怎麼辦？胰臟癌患者的飲食指南

文：楊惠玫（癌症希望基金會特約營養師）

胰臟癌患者常會面臨的問題是食慾不振與消化不良，若是又遇到需化療、手術的治療時，該怎麼飲食、補充營養呢？多數惠氏（Whipple）手術在術後預期會有3-5天須禁食讓胃腸道休息，因此，病患的營養狀況在手術前便須維持於良好的狀態，才能應付手術後身體需要。醫師或營養師常藉由評估項目如：抽血報告中的白蛋白（albumin）、體重變化、平時飲食進食的熱量、蛋白質足不足夠等來提供飲食建議，病患原本若體重過輕，則建議增加體重，若體重過重，則將體重維持於合理範圍即可。倘若術前已經處在嚴重食慾不佳、嘔吐、腹痛、黃疸、體重減輕等情況，影響進食量，可以先給予3-5天的靜脈營養支持，讓病患由口進食不足的量，可以透過點滴補足，將自身營養狀況維持於較良好的狀態，以便進行手術。

病患在術後或化療後，易有食慾不振的問題，可藉由少量多餐、使用溫和調味料來增加食物風味，在用餐前適度運動，或食用少許開胃食物（如：酸梅湯、洛神茶、果汁）來改善。且因患者身體對脂肪的消化能力還在調整，因此會出現腹瀉、便秘的現象，要多注意水份及電解質的補充。食用含鈉、鉀量高的液體或食物，如肉湯、無油清湯，香蕉、水蜜桃、馬鈴薯泥等。如果腹瀉嚴重，應避免食用高纖、刺激、油膩的食物。在熱量的補充上，可食用優格、白米飯、麵條、去脂的肉等。也建議病患補充健素粉、乳酸菌，因健素粉含有維生素B群，利於調整腸道功能；而乳酸菌可增加腸道中的有益菌，都是可以改善腹瀉的營養補充劑。 提醒患者及家屬，若為腹瀉嚴重的急性期，也仍需以清流質的湯品類補充營養，不然容易造成腸胃道的空間變小，嚴重甚至會沾黏，加重病情。

如果病人發生便秘，先補充水份，喝足夠的開水、果汁、菜湯等，每天至少需8-10杯240c.c.的量，可使糞便軟化，或如廁時間之前30分鐘，喝一杯溫開水，以促進排便。飲食上注意膳食纖維的補充，多選用高纖維的蔬菜，並添加未經加工的穀類麩皮1-2湯匙（如：燕麥麩片）在食物中，以增加纖維質的攝取量。也要有適度的運動，多散步，也可以詢問醫師或物理治療師，什麼樣的運動及運動量對個人是合適的。其他食物如寡糖、黑棗汁、決明子茶、咖啡、優格等，都有利於改善便秘，若還是很嚴重，再與醫師討論，是否可用軟便藥物來幫助排便。

胰臟癌患者有部分會併發糖尿病，患者應依循血糖調控原則來飲食，首先每周至少測2-3次飯前及飯後的血糖。飲食上補充大量的蛋白質，像是豆、魚、蛋、肉類都是很好的來源，同時控制水果攝取份量，以三餐飯後各一份水果補充即可（一份水果約棒球大小）。澱粉的攝取量也要適中，以幫助蛋白質利用，米飯及麵類皆是良好的來源，若患者消化差，應減少高纖維質的全穀雜糧類食物。胰臟癌術後，脂肪酵素可能會無法大量分泌，但油脂補充又是飲食中很重要的一環，缺少油脂將難以維持體重。所以，若治療中遇到脂肪消化不良（脂肪瀉），則需配合醫師建議補充消化酵素。

胰臟癌不管在術前術後、化療時期，都要維持好的體力，因此，飲食上多補充蛋白質，並搭配適量澱粉，才有足夠熱量跟體力來治療。另因胰臟癌預後不佳，在癌症末期，家人應多鼓勵，並陪伴進食，以少量多餐為原則，有食慾就多吃一點，沒有食慾的話，流質食物、營養補充品或湯品亦可，讓患者心情輕鬆，才能有較佳的存活品質。

下列為提供家屬及患者準備易於補充體力的點心範例：

手邊隨時準備以下的材料，以利於快速製備和易於咀嚼 果醬

麵包製品，餅乾

麵食類，包括：饅頭、包子、花捲、銀絲捲

奶油爆米花、米香、麻荖、米荖

蛋糕（可與全穀雜糧類，水果，核果類，小麥胚芽一起製備；起司蛋糕）

穀類，包括：三合一麥片，綜合穀粉，玉米片，燕麥片等

起司

巧克力牛奶等調味奶

濃湯，包括：市售濃湯包，罐頭

乾燥水果，如：葡萄乾，西洋李子或杏子，龍眼乾 水果（新鮮或罐頭）

沙拉

冰淇淋，優格

果汁

奶昔

核果類

花生醬、花生粉

布丁、豆花

三明治

蔬菜（生的或烹調過的）

優酪乳、鮮奶

豆漿、米漿

肉鬆

微波熟食食品

罐頭八寶粥品

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航