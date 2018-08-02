辛巴威大選的票還沒開完，「穆加比繼任者」已經先開火、至少3死

（中央社）

辛巴威疑似大選舞弊引發的抗議，今（2）日變調演成流血事件。士兵開火造成3人喪生，削弱大選可能將辛巴威帶入新紀元的希望。75歲的穆加比繼任者姆南加瓦和40歲的反對黨領袖查米薩的總統之爭，恐怕會讓和平距離辛巴威越來越遠。

獨裁總統穆加比（Robert Mugabe）去年11月在短暫軍事接管下被迫下台，7月30日是辛巴威在那之後的首場選舉，原本應該為多年以來的選舉暴力和殘酷鎮壓異人士的過往翻開新頁才對。

穆加比的繼任者姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）代表執政黨辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線（ZANU-PF）參選，他與反對黨民主變革運動（MDC）候選人查米薩（Nelson Chamisa）是7月30日大選的主要競爭者。

然而，在反對派的支持者宣布大選計票舞弊後，社會迅速陷入氣憤與混亂的氛圍之中。身穿白T恤的年輕男性抗議人士高喊：「你說你比穆加比更好，但你只是穆加比的翻版。必須給人民安全。」

正式計票結果顯示，執政黨辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線（ZANU-PF）輕而易舉贏得國會大部分席次，加強了總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）繼續執政的希望。

在國會只剩3席尚未揭曉的情況下，執政黨辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線（ZANU-PF）已贏得144席，反對黨民主變革運動61席，意味執政黨取得2/3多數席位，未來得以隨意修改憲法。國民議會下院共有210個席位。總統選舉部分，選務官員原本表示，他們預定2日宣布投票結果。

《世界之聲》報導，這場候選人數破紀錄的大選中，監票官員在投票結束之後1小時表示，許多投票所外大排長龍，估計投票率約75%。根據10天前的「非洲監測表」集團所發布的數據，姆南加瓦可能有着40%的支持率，而查米薩則有37%的支持率。

姆南加瓦在30日投票當天推文稱：「我很高興出現高投票率，民眾熱烈參與，我們當地人員傳回的資訊非常正面，遵循憲法，耐心等候官方結果出爐。」

Good morning Zimbabwe. I am delighted by the high turnout and citizen engagement so far. The information from our reps on the ground is extremely positive! Waiting patiently for official results as per the constitution. — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) July 31, 2018

不過，《轉角國際》報導，根據辛巴威中選會的原始公告，總統大選的開票進度，本該在當地時間8月1日周三中午12點30分公佈；但到了周三，中選會卻推遲總統開票公告，反而率先公布了國會大選的結果。辛巴威中選會表示，根據法律規定，總統開票最終結果，只要在8月4日前公布就可以了，目前的計票狀況「正常沒問題」。

但根據辛巴威選舉法的規定，在投票開始之後、中選會公布選情之前，禁止報導或公佈選舉結果。但這樣的傳播封鎖，卻加劇了投開票不透明的問題，並連帶煽動起選民的不安與質疑。

因此，民主變革運動（MDC）黨魁及總統選舉候選人查米薩（Nelson Chamisa）就自行宣布勝利，並透過社群網路率先發難，公開質疑「政府正在『作票』」。

「中選會扭轉公告順序的作法，就是執政黨正在作票的證據，這種策略，是要提前營造風向，好讓辛巴威能接受他們『作』出來的總統大選假數據。」

Zec seeks to release results to buy time & reverse the people’s presidential election victory. The strategy is meant to prepare Zim mentally to accept fake presidential results.We’ve more votes than ED.We won the popular vote & will defend it ! — Nelson Chamisa (@nelsonchamisa) August 1, 2018

查米薩還發推文說：「我們在普選獲勝，並將捍衛這個勝利！」

THANK YOU ZIMBABWE ...I’m humbled by the support you have given to me as a Presidential Candidate. We have won the popular vote. You voted for total Change in this past election!We have won this one together. No amount of results manipulation will alter your WILL #Godisinit — Nelson Chamisa (@nelsonchamisa) August 1, 2018

民主變革運動的支持者也主張，其黨魁查米薩（Nelson Chamisa）勝選，他們在首都哈拉雷（Harare）從黨總部開始向各地展開抗議，期間焚燒輪胎、扯倒路標。並和警方進行游擊戰，警方噴射水柱驅散群眾，現場陷入憤怒和混亂，抗議者與警方爆發衝突。士兵隨即介入驅散群眾，街頭可聽見自動步槍的槍聲。

《法新社》目擊者看見，反對黨民主變革運動（MDC）在巿中心抗議期間，士兵發射實彈，有一名男性腹部中彈身亡。

警方證實有3人喪命，姆南加瓦發聲明譴責反對黨製造動亂、造成人員死亡。他說：「國家和平遭到如此騷亂，民主變革運動聯盟及其整體領導階層難辭其咎。」

美國大使館呼籲安全部隊「驅離抗議人士時保持克制」，強調對辛巴威首都的事件「至為關切」。民主變革運動則指控選務當局偽造大選結果，並表示軍方「無緣無故」開火，造成手無寸鐵的平民喪生。

根據外電記者拍得的影片，包括男女老少的抗議民眾，在街頭焚燒現任總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）的競選海報、破壞部分公共建設，當局出動武裝部隊鎮壓，現場槍聲大作，連外籍記者都跟著民眾奔逃，還有人被武裝部隊踩在腳底下痛毆，相當驚悚。

Photo Credit：Reuters／達志影像

Photo Credit：Reuters／達志影像

《風傳媒》報導，外界普遍認為姆南加瓦會勝選，因為他的政商關係良好，不過他曾是穆加比的忠實打手，且在擔任國防部長期間，發生馬塔布勒蘭（Matabeleland）大屠殺事件，該事件造成1萬至2萬人喪命，但姆南加瓦對此案提出3不原則：不負責、不道歉、不重啟調查，理由是若重啟調查，則會再度撕裂國家傷口。

姆南加瓦的票倉多在鄉下，查米薩的支持者多在都市，而40歲的查米薩是合格律師，政見主打增加就業率和打擊貪腐，因此受到年輕世代和待業者的青睞，倘若查米薩贏得大選，他將成為辛巴威最年輕總統。只是不論姆南加瓦或查米薩當選，他們都必須面對穆加比掌權37年後遺留的爛攤子：貪腐嚴重、行政效率不彰、外交孤立及經濟危機。

歐盟觀選員對「辛巴威選舉」提出質疑

（中央社）反對黨民主變革運動（MDC）宣告黨籍候選人查米薩（Nelson Chamisa）贏得這次歷史性選舉，而執政辛巴威的政府則揚言，在官方開票結果揭曉前即逕行公布選舉結果的政黨領導人，將遭到監禁。

選務官員警告，7月30日大選的計票作業距離完成的時間「還早」，要到4日才會公布結果。穆加比的接班人、75歲的總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa）說，選舉結果看來對他「極為有利」。

候選人在選後競相宣告勝選，提高了宣告不實及在9月8日舉行第二輪投票的可能性。辛巴威有560萬選民，若無任何候選人在第一輪投票獲得過半選票，就必須進行第二輪投票。

穆加比（Robert Mugabe）執政期間的選舉，經常發生舞弊及暴力致死事件。這是他去年11月遭罷黜後的首次選舉，姆南加瓦承諾將進行自由公平的投票，並邀請國際觀察員前來。

歐盟選舉觀察團訂將就競選活動的進行、投票和計票過程提出眾所期待的報告。報告結果對姆南加瓦將是個重要的判定，因為他將個人聲譽押注在選務的公正可靠。

歐盟首席觀察員布若克（Elmar Brok）在7月30日投票日當天對記者說：「我們必須查看一些缺點，我們還不知道，這是否已成為模式。」

歐洲聯盟觀察員在8月1日列出辛巴威總統和國會選舉出現的多項缺失，包括選民遭恫嚇，以及對選舉委員會不信任，此時主要反對黨領袖指控執政黨試圖操控選舉結果。

歐盟觀察員也質疑辛巴威當局為何延後公布總統大選結果，這是穆加比（Robert Mugabe）掌權近40年，去年11月在一場形同政變中被迫下台後，辛巴威舉辦的首場選舉。

歐盟首席觀察員布若克（Elmar Brok）說，他還不知道所發現的缺點是否會對選舉結果產生具體影響，他批評辛巴威選舉委員會經常「傾向一邊」。

反對黨領袖查米薩指控辛巴威非洲民族聯盟愛國陣線企圖竊取選舉結果，他指控選舉委員會先發布國會選舉結果，讓人民準備接受姆南加瓦獲勝。

《中央廣播電台》報導，不論官方最後公布的結果為何，預料都可能為辛巴威帶來動亂。如果「民主變革運動」輸了，一定會挑戰這種結果，可能引爆新的街頭示威。而冗長的法律訴訟也將傷害辛巴威的經濟改革計畫。

反過來，如果姆南加瓦輸了，許多人擔心執政黨不會接受這種結果。當初罷黜穆加比而擁立姆南加瓦的軍方將領，是否會接受民主變革運動贏得選舉，也是一大疑問。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜