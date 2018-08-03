《書上設計展3.0》：享受吧！屬於你不思議的設計行旅

文：尼普利編輯室企劃

近年來各式各樣的展覽，紛紛冒出頭。台灣已經不只是停留在以前的代工，更放眼在軟性競爭力的養成。台灣的設計力，隨著對於文化產業的重視，漸漸也成氣候；轉變而成是一種對於個人獨特氣質的追求，新一代的文青族群應運而生。

我們不安於工業化、大量生產的單一性；追求的是個人化的獨特性展現，文創設計就在這風潮中，風生水起，型塑一股銳不可擋的態勢。 在競爭的年代，對於內心、精神層面的渴求，走自己的路，更能隨著時間的洗禮，直入人心。也許這樣的軟性實力，及重返對「人」的專注，將替未來帶出全新的可能性。

〈竹肢足〉為因地雷而截肢之青少年設計的低成本義肢

Photo Credit：尼普利出版

據報告顯示，柬埔寨目前平均每天至少仍有2人因觸雷死亡或受傷，而受害者中95％以上都是平民。到目前為止，柬埔寨國土上還存留著1000多萬顆未爆炸的殺傷性地雷。

〈竹肢足Bamboodia〉希望能為他們做些什麼，於是便著手於研究義肢的材料，柬埔寨自然森林中有近10種竹類資源，將竹材作為義肢主要製作材料，藉以降低成本，達到最佳的效益。主要將對象設定在14-18歲的青少年，因為這個時期的他們成長速度較快，定期更換義肢尺寸的需求也較大。希望解決需要經常更換的問題，達到環境永續，減少成本的目的。

【編輯觀點】

設計最難的地方，就是察覺那些不存在自身生活當中的難題，進一步思考自己能做的部分。因為這群人，雖然看不到，但他們卻確確實實遭遇問題，需要被看見、被解決。就像地雷，這抹不去、舊時戰爭的遺毒，仍存在不得解。〈竹肢足〉製作義肢原型，不只企圖解決問題本身，更希望引發更多思考與關注，帶出更寬廣的可能來解套。

• 金點新秀設計獎 產品設計類、工藝設計類 年度最佳設計

• 紅點概念設計獎 Best of Best

• iF新秀設計獎 Top 68

－DATA－ 東海大學 工業設計學系

Advisor｜張國賓

Designer｜王于齊、黃羽蔓

〈沉默的牆〉未曾停止的腳步，不曾屈服的意志

Photo Credit：尼普利出版

以現實的牆暗喻人民，即使經歷壓迫、牆一度被摧殘，但人民最後總能團結度過難關。脆弱卻又堅強，正是人類的特質。每個人的存在都有著各自的必要性，為了堅信的想法集結起來的力量，便是誰也摧毀不了的勇氣！就算那如何的艱辛，過程中如此多的悲歡離合、刀鋒相對，絕望充斥著整個環境，但為了所追求的那個目標，為了自由的那一刻，就此放下軀殼又何妨？只要意念不滅，相信那個美好的未來，唾手可得！

【編輯觀點】

〈沉默的牆〉是少數在畢業專題呈現自由這個主題。表達了集體對自由意識的渴求，同時也傳遞隨之而來所帶來一體兩面的影響。所謂的自由，是相對而言，在不同情況，也就有不同的解讀。分寸間如何拿捏收放但不變的是，唯有勇敢行動，才可能前進想要的美好境地。隨著這面牆的起落，或許能給此刻的你，帶來另一番思考。

• 2017德國紅點傳達設計 WINNER獎

• 第十二屆螺絲起子國際學生短片創作影展 銀螺絲獎

－DATA－國立雲林科技大學 數位媒體設計系

Advisor｜陳世昌

Designer｜張素華、鄭欣佩

〈奧客〉拒絕外來物種，回歸自然生態

Photo Credit：尼普利出版

強勢入侵卻無法抵抗的生態奧客—外來物種，是在新聞中常見也能隨時聽到的社會議題，議題的產生也是源於自然環境的變化、原生物種的消失，以及人類的肆意妄為所形成的生態悲劇。藉由繪本與立體書的形式結合插畫互動式設計，讓讀者在閱讀的同時，吸取相關知識，搭配互動機關更能投入在書籍中，也加深了對內容的印象。外來種的抑制減少，已經變成大眾關心的議題，我們能否有機會挽回？希望透過書籍來深入了解，減少環境迫害，重回台灣最美麗的原貌。

【編輯觀點】

外來物種的入侵，漸漸地蠶食鯨吞了原生物種。替整個生態蓄積了毀滅性的能量，蠢蠢欲動。然而事在人為，起因終究源於人類的慾望，讓整個環境原本的樣貌慢慢流逝。〈奧客〉利用立體書可互動的特性，經由手將生態環境的議題傳到腦中。我們的環境，只有一個，若肆意的任慾望蔓延，淹沒的只是我們所處唯一美麗的台灣。

• 2017 紅點出版印刷類 紅點獎

－DATA－ 中國科技大學 視覺傳達設計

Advisor｜王曉今、高偉峰

Designer｜陳怡融、蔡宜庭、姚育慈、謝芷寧、廖唯翔

〈隱市聚〉以人為出發點，延續空間價值

Photo Credit：尼普利出版

中都戲院，位於老高雄的郊區，這地區也以此為名。隨時代變遷繁華老去「她」就像個白髮蒼蒼的老婦人，我們希望喚醒空間記憶並重現歷史紋理，以人與人聚集的溫度，融化封閉建築的隔閡，使中都戲院再度充滿歡笑聲，感受人與人之間真實的情感。在市場我們主要為改善原有環境保留市場的人情味與溫度，藉由中介空間的串連與其他空間產生緩衝與停留的效果，利用了開放、模糊與聚集，打破建築原有的封閉框架，重新連結成中都市民共同聚集的場域。

【編輯觀點】

〈隱市聚〉重新規劃建物，將中都戲院轉換成一個複合式的場域，在各面向提供不同年齡需要的空間。這些原型的規劃，那怕只是概念，卻可能透過新的視野，成就另一個改變的開端。在面對現在沒落的舊建築、或所謂蚊子館，透過對大環境、整體社會氛圍的觀察，與時並進，轉身或許能重塑一個不忘傳統又符合現代需求的實用空間。

• 2017 金點新秀設計獎空間設計類－年度最佳設計

－DATA－ 樹德科技大學 室內設計系

Advisor｜紀順堂

Designer｜高彰孝、甘哲宇

〈小日字〉文字．日字．日誌．日子，就是「小日字」

Photo Credit：尼普利出版

〈小日字〉從日常生活中取材，由生日密碼解析，為每天出生的人誕生專屬的「一字定義」，代表當日出生的你，與存在意義。重新定義每一天，賦予它全新的價值；為365 個每日，專屬定義的「每日字」。結合農曆「宜」、「忌」元素，提醒該天出生的人格須注意、宜精進的事項，增加與使用者的連繫與共鳴。佐以傳統缺角、油墨斑駁感為元素，設計出擁有缺陷美之「小日字體」。

【編輯觀點】

現在的你，用什麼看日子？乍見〈小日字〉，很受上面的字體所吸引，那帶點傳統鉛字方正印刷的溫度。仔細看，結合365生日符碼的宜與忌，讓作品更貼近到每個人。其撕除及書寫的設計，替日曆融入動作跟記錄的互動，讓人日子過得不只有感，更添動力。因為注入文化在日子裡，那份溫暖與印記，讓生活能更深刻入心。

• 2017 TISDC 臺灣國際學生創意設計大賽－銅獎

－DATA－ 南臺科技大學 視覺傳達設計系－商業設計組

Advisor｜蘇沛琪、童鼎鈞

Designer｜林倢均、楊采莛、楊雅筑

〈覆〉減少吸菸行為，保護你我

Photo Credit：尼普利出版

吸菸，一個普及於全世界的自殺方式。煙蒂與在燃燒過程中所產生的這些化學物質、有毒的燃燒產物，不僅對人體健康造成傷害，也對環境造成嚴重的負擔。每年約有84.5萬噸菸蒂中所含的殘餘物質，會進入海洋與土地，對生態造成污染。為了訴說菸蒂對人體與環境的傷害；也為了解決這個問題，設計者在周遭隨手可得菸蒂的環境，如公園、車站、草原、路邊水溝蓋等地方，蒐集了約一萬一千根左右被丟棄的菸蒂，成為這次作品。

【編輯觀點】

這個作品，都是你抽的菸！可曾想過，將那些抽過的菸，重製成紙張原料；提煉焦油，成為顏料？若不是有極大的使命，很難想像這冒著殘害自己身體風險而生的作品，是抱著如何堅毅的決心，將這些害人匪淺的菸轉換成作品，警惕大家抽菸的無窮禍害。〈覆〉更引人重新思考，設計人（每一個人）所能承擔、並帶來的社會責任。

• 2017 reddot communication design award

－DATA－ 國立雲林科技大學 視覺傳達設計系

Advisor｜蔣世寶

Designer｜許智偉

ㄇㄞˋ點子人氣賞〈開心吃早餐計畫〉

Photo Credit：尼普利出版

以早餐店飲料封膜上圖文不符的冷笑話為契機，希望設計圖文相符且能與使用者互動的產品包裝，並因應現代人生活習慣，增加與手機結合的多媒體互動。

〈開心吃早餐計畫〉不是單一早餐店品牌設計，是整套公版包裝設計。全部由冷知識、冷笑話、童話三個系列加上六種包裝（飲料杯杯膜、漢堡盒、吐司紙袋、蛋餅盒、紙巾、吸管套）。手機的APP互動，是結合了現代人的生活習慣，人手一機。在傳統的吃早餐冷知識小樂趣之外，加入新的擴增實境互動樂趣。使用APP也可以獲得關於早餐的營養知識。

【麥編的話】

早餐店公版包裝設計「開心吃早餐計畫」。這天麥編的早餐店紅茶，上頭腦筋急轉彎問：「迪士尼卡通裡面的辛巴姓什麼？」答案是「王」，因為獅子王辛巴⋯⋯這種略帶幽默的飲料封膜，不時引繁忙現代人會心一笑。「開心吃早餐計畫」幫早餐店設計一套可愛有趣又能互動的巧思，試圖改善「圖文不符」的現象，替吃早餐帶來不同體驗。

國立臺灣藝術大學 視覺傳達設計學系

Advisor｜王俊捷、李尉郎

Designer｜陳思柔、王品瑜、張淨婷

－DATA－ ㄇㄞˋ點子MyDesy（台灣找靈感的首選網站）

新一代後浪賞 難以歸類特別獎〈草根南人 摔BAR〉

Photo Credit：尼普利出版

我想2017 年新一代設計展會場，應該很多人被這個行動舞台車吸引目光。鄭媞方設計師、藍學明設計師、羅詅設計師、柯蓁霓設計師，以在南部經常會在廟宇慶典看見的金光舞台車為發想來源，著手設計了一系列金光舞台車風格的視覺設計，將關鍵字以符咒的寫法與螢光色輸出組合成絢麗的視覺設計；但他們不滿足於視覺，野心勃勃地「手工」製作了一台他們想像中如變形金剛般的舞台車——「摔BAR」（意指瞎趴，顧名思義「喝醉了也要摔的夠瞎趴」）。

結合南部酬神時仍是經常會舉辦的露天電影院功能，加上近年充滿頹廢氛圍的酒吧，成為年輕人聚會空間的選項之一；此舞台車不僅可以是個露天行動酒吧、也能配合活動召集鄉里民眾看場電影，興之所至更能上來好好展露金光舞技。

崑山科技大學 視覺傳達設計系

Designer｜鄭媞方、藍學明、羅詅、柯蓁霓

－DATA－ 設計發浪Designsurfing（NO.1台日設計觀察站）

FOUND TAIWAN〈包裝設計為台灣飲料市場帶來新啟示－專訪平面設計師 彭星凱〉

Photo Credit：尼普利出版

自從為台灣啤酒設計耶誕節限定的北極熊罐裝設計以來，彭星凱儼然成為炙手可熱的新一代平面設計師，看似平地一聲雷般爆紅，但其實彭星凱並非首次為台灣啤酒設計罐裝，台啤的水果啤酒系列、果微醺、premium等瓶罐設計也都是彭星凱的作品。

我將台灣飲料廠牌最近開始對飲料包裝設計有感、紛紛將包裝設計外包給設計師，歸功於因為台啤許多設計結合行銷的案例成功。彭星凱卻說，「我覺得2015 年的小鮮肉瓶裝奶茶的熱潮，可能才是讓台灣廠商第一次意識到，原來包裝設計可以對銷量造成如此直接的影響。」此創意來自日本飲料罐，台灣有店家仿效製作沒穿衣服的版本，成功在媒體上奪得眾多版面之外，也獲得消費市場支持。台灣業主長期以傳統思維行銷產品，經常在廣告上砸大筆行銷費用，卻忽略構成產品的元素中，最靠近消費者的其實是「包裝」。

－DATA－ Director｜設計發浪Designsurfing（NO.1台日設計觀察站）

讓我搭一班會爆炸的電車〈聶永真的電車難題－面對低品質的輿論，政治類設計案還要接嗎？〉

Photo Credit：尼普利出版

Q：現在還會想接政治相關設計案嗎？

A：這兩三年內最兩難的一件事情就是要不要接政治的案子。有可能是客戶資質很差，作品狀態很糟。另外一種可能是好客戶，但好作品卻因政治立場排山倒海大量湧入對立方的留言，看到那些酸你的留言是很大很大的心理折磨，接案前要做好心理準備。也不是怕，而是看到品質不好的輿論會很失望很疲累，但其實扣除政治這一塊，每個案子都會碰到這樣的事。沒辦法，設計在被廣泛的傳播後本來就會有反面的聲音，就是得練習面對、知道他們的存在。

Q：以前在學校的時候，你是怎麼培養自己的識別性？

A：在學校時我自己企圖心非常強，就會有發展自己的哲學—想說我可以怎麼樣看起來不同？當別人覺得「你太敢了我不敢了！」的時候，我就成功了。其實每個人都是在找自己的一套理論。我覺得基本功很重要，無論之後要做的東西多酷，你基本功一定要紮實到不行，我也不會覺得先做比較商業的案子是不對的，因為你要學會做酷之前，要先學會什麼東西都會做。要往某一

個方向發展是你的選擇，但在這個選擇之前，可能會有十件事都要會做，最後才發現你做哪件事最好。本來就要從那幾件你都做得很好的事情裡，挖掘出做得最爽最快樂的事再繼續深入。

－DATA－ 總召集、設計指導｜海流設計

相關書摘 ▶《書上設計展3.0》：美感並不是美，而是思想上的突破

書籍介紹

本文摘錄自《書上設計展3.0：設計有事嗎》，尼普利出版

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作者：尼普利編輯室企劃

第一本為專題設計而生的書——本書以「議題式」分類介紹，重新省思設計的根本－為何而設計？作品的介紹提綱挈領，並有製作過程中遇到的困難及解套，最後並分享展覽後作品現況。包含「ㄇㄞˋ點子人氣賞」及「新一代後浪賞」評選作品，網羅了40來組跨領域的設計佳作。除了新銳設計的作品，更有來自業界名人的觀點及學長姐的畢業近況，藉由他們來自現場的言談，貼近真實的直擊到設計實況。

得獎，是讓自己、更讓問題被看見的揚聲機，從看見這些優秀的作品開始，遇見設計全新的可能。

你，不一定是設計，但一定有你的方式，讓世界更好！

Photo Credit：尼普利出版

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航