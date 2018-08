《書上設計展3.0》：享受吧！屬於你不思議的設計行旅

文:尼普利編輯室企劃

近年來各式各樣的展覽,紛紛冒出頭。台灣已經不只是停留在以前的代工,更放眼在軟性競爭力的養成。台灣的設計力,隨著對於文化產業的重視,漸漸也成氣候;轉變而成是一種對於個人獨特氣質的追求,新一代的文青族群應運而生。

我們不安於工業化、大量生產的單一性;追求的是個人化的獨特性展現,文創設計就在這風潮中,風生水起,型塑一股銳不可擋的態勢。 在競爭的年代,對於內心、精神層面的渴求,走自己的路,更能隨著時間的洗禮,直入人心。也許這樣的軟性實力,及重返對「人」的專注,將替未來帶出全新的可能性。

〈竹肢足〉為因地雷而截肢之青少年設計的低成本義肢

據報告顯示,柬埔寨目前平均每天至少仍有2人因觸雷死亡或受傷,而受害者中95%以上都是平民。到目前為止,柬埔寨國土上還存留著1000多萬顆未爆炸的殺傷性地雷。

〈竹肢足Bamboodia〉希望能為他們做些什麼,於是便著手於研究義肢的材料,柬埔寨自然森林中有近10種竹類資源,將竹材作為義肢主要製作材料,藉以降低成本,達到最佳的效益。主要將對象設定在14-18歲的青少年,因為這個時期的他們成長速度較快,定期更換義肢尺寸的需求也較大。希望解決需要經常更換的問題,達到環境永續,減少成本的目的。

【編輯觀點】

設計最難的地方,就是察覺那些不存在自身生活當中的難題,進一步思考自己能做的部分。因為這群人,雖然看不到,但他們卻確確實實遭遇問題,需要被看見、被解決。就像地雷,這抹不去、舊時戰爭的遺毒,仍存在不得解。〈竹肢足〉製作義肢原型,不只企圖解決問題本身,更希望引發更多思考與關注,帶出更寬廣的可能來解套。

• 金點新秀設計獎 產品設計類、工藝設計類 年度最佳設計

• 紅點概念設計獎 Best of Best

• iF新秀設計獎 Top 68

-DATA- 東海大學 工業設計學系

Advisor|張國賓

Designer|王于齊、黃羽蔓

〈沉默的牆〉未曾停止的腳步,不曾屈服的意志

以現實的牆暗喻人民,即使經歷壓迫、牆一度被摧殘,但人民最後總能團結度過難關。脆弱卻又堅強,正是人類的特質。每個人的存在都有著各自的必要性,為了堅信的想法集結起來的力量,便是誰也摧毀不了的勇氣!就算那如何的艱辛,過程中如此多的悲歡離合、刀鋒相對,絕望充斥著整個環境,但為了所追求的那個目標,為了自由的那一刻,就此放下軀殼又何妨?只要意念不滅,相信那個美好的未來,唾手可得!

【編輯觀點】

〈沉默的牆〉是少數在畢業專題呈現自由這個主題。表達了集體對自由意識的渴求,同時也傳遞隨之而來所帶來一體兩面的影響。所謂的自由,是相對而言,在不同情況,也就有不同的解讀。分寸間如何拿捏收放但不變的是,唯有勇敢行動,才可能前進想要的美好境地。隨著這面牆的起落,或許能給此刻的你,帶來另一番思考。

• 2017德國紅點傳達設計 WINNER獎

• 第十二屆螺絲起子國際學生短片創作影展 銀螺絲獎

-DATA-國立雲林科技大學 數位媒體設計系

Advisor|陳世昌

Designer|張素華、鄭欣佩

〈奧客〉拒絕外來物種,回歸自然生態

強勢入侵卻無法抵抗的生態奧客—外來物種,是在新聞中常見也能隨時聽到的社會議題,議題的產生也是源於自然環境的變化、原生物種的消失,以及人類的肆意妄為所形成的生態悲劇。藉由繪本與立體書的形式結合插畫互動式設計,讓讀者在閱讀的同時,吸取相關知識,搭配互動機關更能投入在書籍中,也加深了對內容的印象。外來種的抑制減少,已經變成大眾關心的議題,我們能否有機會挽回?希望透過書籍來深入了解,減少環境迫害,重回台灣最美麗的原貌。

【編輯觀點】

外來物種的入侵,漸漸地蠶食鯨吞了原生物種。替整個生態蓄積了毀滅性的能量,蠢蠢欲動。然而事在人為,起因終究源於人類的慾望,讓整個環境原本的樣貌慢慢流逝。〈奧客〉利用立體書可互動的特性,經由手將生態環境的議題傳到腦中。我們的環境,只有一個,若肆意的任慾望蔓延,淹沒的只是我們所處唯一美麗的台灣。

• 2017 紅點出版印刷類 紅點獎

-DATA- 中國科技大學 視覺傳達設計

Advisor|王曉今、高偉峰

Designer|陳怡融、蔡宜庭、姚育慈、謝芷寧、廖唯翔

〈隱市聚〉以人為出發點,延續空間價值

中都戲院,位於老高雄的郊區,這地區也以此為名。隨時代變遷繁華老去「她」就像個白髮蒼蒼的老婦人,我們希望喚醒空間記憶並重現歷史紋理,以人與人聚集的溫度,融化封閉建築的隔閡,使中都戲院再度充滿歡笑聲,感受人與人之間真實的情感。在市場我們主要為改善原有環境保留市場的人情味與溫度,藉由中介空間的串連與其他空間產生緩衝與停留的效果,利用了開放、模糊與聚集,打破建築原有的封閉框架,重新連結成中都市民共同聚集的場域。

【編輯觀點】

〈隱市聚〉重新規劃建物,將中都戲院轉換成一個複合式的場域,在各面向提供不同年齡需要的空間。這些原型的規劃,那怕只是概念,卻可能透過新的視野,成就另一個改變的開端。在面對現在沒落的舊建築、或所謂蚊子館,透過對大環境、整體社會氛圍的觀察,與時並進,轉身或許能重塑一個不忘傳統又符合現代需求的實用空間。

• 2017 金點新秀設計獎空間設計類-年度最佳設計

-DATA- 樹德科技大學 室內設計系

Advisor|紀順堂

Designer|高彰孝、甘哲宇

〈小日字〉文字.日字.日誌.日子,就是「小日字」

〈小日字〉從日常生活中取材,由生日密碼解析,為每天出生的人誕生專屬的「一字定義」,代表當日出生的你,與存在意義。重新定義每一天,賦予它全新的價值;為365 個每日,專屬定義的「每日字」。結合農曆「宜」、「忌」元素,提醒該天出生的人格須注意、宜精進的事項,增加與使用者的連繫與共鳴。佐以傳統缺角、油墨斑駁感為元素,設計出擁有缺陷美之「小日字體」。

【編輯觀點】

現在的你,用什麼看日子?乍見〈小日字〉,很受上面的字體所吸引,那帶點傳統鉛字方正印刷的溫度。仔細看,結合365生日符碼的宜與忌,讓作品更貼近到每個人。其撕除及書寫的設計,替日曆融入動作跟記錄的互動,讓人日子過得不只有感,更添動力。因為注入文化在日子裡,那份溫暖與印記,讓生活能更深刻入心。

• 2017 TISDC 臺灣國際學生創意設計大賽-銅獎

-DATA- 南臺科技大學 視覺傳達設計系-商業設計組

Advisor|蘇沛琪、童鼎鈞

Designer|林倢均、楊采莛、楊雅筑

〈覆〉減少吸菸行為,保護你我

吸菸,一個普及於全世界的自殺方式。煙蒂與在燃燒過程中所產生的這些化學物質、有毒的燃燒產物,不僅對人體健康造成傷害,也對環境造成嚴重的負擔。每年約有84.5萬噸菸蒂中所含的殘餘物質,會進入海洋與土地,對生態造成污染。為了訴說菸蒂對人體與環境的傷害;也為了解決這個問題,設計者在周遭隨手可得菸蒂的環境,如公園、車站、草原、路邊水溝蓋等地方,蒐集了約一萬一千根左右被丟棄的菸蒂,成為這次作品。

【編輯觀點】

這個作品,都是你抽的菸!可曾想過,將那些抽過的菸,重製成紙張原料;提煉焦油,成為顏料?若不是有極大的使命,很難想像這冒著殘害自己身體風險而生的作品,是抱著如何堅毅的決心,將這些害人匪淺的菸轉換成作品,警惕大家抽菸的無窮禍害。〈覆〉更引人重新思考,設計人(每一個人)所能承擔、並帶來的社會責任。

• 2017 reddot communication design award

-DATA- 國立雲林科技大學 視覺傳達設計系

Advisor|蔣世寶

Designer|許智偉

ㄇㄞˋ點子人氣賞〈開心吃早餐計畫〉

以早餐店飲料封膜上圖文不符的冷笑話為契機,希望設計圖文相符且能與使用者互動的產品包裝,並因應現代人生活習慣,增加與手機結合的多媒體互動。

〈開心吃早餐計畫〉不是單一早餐店品牌設計,是整套公版包裝設計。全部由冷知識、冷笑話、童話三個系列加上六種包裝(飲料杯杯膜、漢堡盒、吐司紙袋、蛋餅盒、紙巾、吸管套)。手機的APP互動,是結合了現代人的生活習慣,人手一機。在傳統的吃早餐冷知識小樂趣之外,加入新的擴增實境互動樂趣。使用APP也可以獲得關於早餐的營養知識。

【麥編的話】

早餐店公版包裝設計「開心吃早餐計畫」。這天麥編的早餐店紅茶,上頭腦筋急轉彎問:「迪士尼卡通裡面的辛巴姓什麼?」答案是「王」,因為獅子王辛巴⋯⋯這種略帶幽默的飲料封膜,不時引繁忙現代人會心一笑。「開心吃早餐計畫」幫早餐店設計一套可愛有趣又能互動的巧思,試圖改善「圖文不符」的現象,替吃早餐帶來不同體驗。

國立臺灣藝術大學 視覺傳達設計學系

Advisor|王俊捷、李尉郎

Designer|陳思柔、王品瑜、張淨婷

-DATA- ㄇㄞˋ點子MyDesy(台灣找靈感的首選網站)

新一代後浪賞 難以歸類特別獎〈草根南人 摔BAR〉

我想2017 年新一代設計展會場,應該很多人被這個行動舞台車吸引目光。鄭媞方設計師、藍學明設計師、羅詅設計師、柯蓁霓設計師,以在南部經常會在廟宇慶典看見的金光舞台車為發想來源,著手設計了一系列金光舞台車風格的視覺設計,將關鍵字以符咒的寫法與螢光色輸出組合成絢麗的視覺設計;但他們不滿足於視覺,野心勃勃地「手工」製作了一台他們想像中如變形金剛般的舞台車——「摔BAR」(意指瞎趴,顧名思義「喝醉了也要摔的夠瞎趴」)。

結合南部酬神時仍是經常會舉辦的露天電影院功能,加上近年充滿頹廢氛圍的酒吧,成為年輕人聚會空間的選項之一;此舞台車不僅可以是個露天行動酒吧、也能配合活動召集鄉里民眾看場電影,興之所至更能上來好好展露金光舞技。

崑山科技大學 視覺傳達設計系

Designer|鄭媞方、藍學明、羅詅、柯蓁霓

-DATA- 設計發浪Designsurfing(NO.1台日設計觀察站)

FOUND TAIWAN〈包裝設計為台灣飲料市場帶來新啟示-專訪平面設計師 彭星凱〉

自從為台灣啤酒設計耶誕節限定的北極熊罐裝設計以來,彭星凱儼然成為炙手可熱的新一代平面設計師,看似平地一聲雷般爆紅,但其實彭星凱並非首次為台灣啤酒設計罐裝,台啤的水果啤酒系列、果微醺、premium等瓶罐設計也都是彭星凱的作品。

我將台灣飲料廠牌最近開始對飲料包裝設計有感、紛紛將包裝設計外包給設計師,歸功於因為台啤許多設計結合行銷的案例成功。彭星凱卻說,「我覺得2015 年的小鮮肉瓶裝奶茶的熱潮,可能才是讓台灣廠商第一次意識到,原來包裝設計可以對銷量造成如此直接的影響。」此創意來自日本飲料罐,台灣有店家仿效製作沒穿衣服的版本,成功在媒體上奪得眾多版面之外,也獲得消費市場支持。台灣業主長期以傳統思維行銷產品,經常在廣告上砸大筆行銷費用,卻忽略構成產品的元素中,最靠近消費者的其實是「包裝」。

-DATA- Director|設計發浪Designsurfing(NO.1台日設計觀察站)

讓我搭一班會爆炸的電車〈聶永真的電車難題-面對低品質的輿論,政治類設計案還要接嗎?〉

Q:現在還會想接政治相關設計案嗎?

A:這兩三年內最兩難的一件事情就是要不要接政治的案子。有可能是客戶資質很差,作品狀態很糟。另外一種可能是好客戶,但好作品卻因政治立場排山倒海大量湧入對立方的留言,看到那些酸你的留言是很大很大的心理折磨,接案前要做好心理準備。也不是怕,而是看到品質不好的輿論會很失望很疲累,但其實扣除政治這一塊,每個案子都會碰到這樣的事。沒辦法,設計在被廣泛的傳播後本來就會有反面的聲音,就是得練習面對、知道他們的存在。

Q:以前在學校的時候,你是怎麼培養自己的識別性?

A:在學校時我自己企圖心非常強,就會有發展自己的哲學—想說我可以怎麼樣看起來不同?當別人覺得「你太敢了我不敢了!」的時候,我就成功了。其實每個人都是在找自己的一套理論。我覺得基本功很重要,無論之後要做的東西多酷,你基本功一定要紮實到不行,我也不會覺得先做比較商業的案子是不對的,因為你要學會做酷之前,要先學會什麼東西都會做。要往某一

個方向發展是你的選擇,但在這個選擇之前,可能會有十件事都要會做,最後才發現你做哪件事最好。本來就要從那幾件你都做得很好的事情裡,挖掘出做得最爽最快樂的事再繼續深入。

-DATA- 總召集、設計指導|海流設計

