87萬人申請的就學貸款放寬了！最多可四年只繳息、不還本

（中央社）行政院長賴清德今（2）日拍板放寬就學貸款還款條件，貸款人不論經濟條件，最多可申請4年「只繳息期」，期間只繳息不用還本金，並放寬緩繳門檻，預計50萬人以上受惠，9月1日起實施。同時，也放寬「緩繳期」條件，原本規定是月薪未達新台幣3萬元，未來放寬為3.5萬元。

教育部上午在行政院會向賴清德報告「就學貸款輕鬆還措施」，規劃自9月1日起，所有學貸貸款人除了原有第1年無需還本息的寬限期外，新增最長4年的「只繳息期」，也就是說還款期限可延長最多4年。

在「只繳息期」的這4年內，可只繳利息不用還本，貸款人負擔利息1.15%，政府負擔0.95%，預計將有50萬人可受惠，每年約增加9萬人。

根據教育部規劃，「只繳息期」可分次向承貸銀行申請，每次至少1年，貸款人可自行選擇只繳息的期限，如1次1年、2年、3年或4年，期間內若有餘裕，仍隨時可還本金。「只繳息期」過後，貸款人再依原定借款期間攤還本息。

教育部試算，若就讀私立大學4年期間借了就學貸款60萬元，要8年內還清，每個月要還6545元的就貸本息，申請「只繳息期」的話，期間內每月僅需繳交575元的利息，可以累積創業基金、減輕還款人負擔。

教育部高教司長朱俊彰指出，以貸款30萬元的學生為例，每個月需償還金額3273元，如有申請「只繳息期」，期間就只要還288元，減輕約9成的負擔。至於要如何分配4年「只繳息期」，將給予最大彈性，隨時可視自身需求，申請1年、2年等。

教育部次長姚立德表示，因應上述「只繳息期」與放寬「緩繳期」新措施，政府將新增利息支出，預估第1年為6億元，每年微幅成長至第9年為15.4億元，至第12年起趨於穩定，每年12.9億元。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）轉述，賴清德在院會中表示，這項就學貸款新措施將可大為減輕剛畢業的學貸貸款人還款負擔，有助青年完善職涯發展規劃、累積創業資本，並提供彈性理財空間。後續請教育部及承貸銀行依限期完成法規及作業系統修正，簡化申貸作業流程。

目前就學貸款申請條件為家庭年所得120萬元以下；或是家庭年所得超過120萬元，但學生本人及其兄弟姊妹有2位以上就讀高中以上學校者；以及其他特殊情況經學校認定有貸款必要，也可申請。申貸範圍包括學雜費、實習費、書籍費、住宿費、學生團體保險費、海外研修費、電腦及網路通訊使用費等。

行政院今天拍版的「就學貸款輕鬆還措施」除了第一項增加最長4年的「只繳息期」，期間只需繳利息，不用還本金。還有第二項，就是放寬「緩繳期」條件，原本規定是月薪未達新台幣3萬元，未來放寬為3.5萬元。符合條件的還款人，期間不用償還本金，利息則由政府幫忙承擔。

教育部高教司長朱俊彰表示，目前估計上述兩項措施，第一年需增加預算6億元，之後隨著還款人數增多逐年成長，到第9年達到最高鋒，需增加預算15.4億元，之後趨於穩定。

不過朱俊彰表示，近年因為少子女化趨勢，學貸的利息支出有逐年降低，過去最高峰時（101年）曾高達30.54億元，105年已降到24.61億元。

朱俊彰說，未來學生數會逐漸減少，且學貸是自主選擇，不一定所有人都需申請「只繳息期」和「緩繳期」等措施，許多人仍會保持原本的還款節奏。教育部籌畫預算時，已是用「最大值」評估，未來增加經費都還在負擔範圍之內。

朱俊彰表示，「就學貸款輕鬆還措施」9月1日上路後，承貸銀行會透過各項管道通知還款人，青年如有需求，可以下載表件，填妥後寄回，不用跑銀行就能完成申請。

根據教育部統計，目前申請學貸人數為87萬人，其中約50萬人已畢業並開始還款，每人貸款額度平均是28萬到30萬元之間，其中有7504人有「還款逾期」的狀況。目前已有4萬人申請「緩繳期」，預計將新增受惠3萬8000人，共7萬8000人可受惠。

也就是說，貸款人若是低收入戶、中低收入戶及每月收入未達3.5萬元的經濟弱勢，將可分別申請「只繳息期」與「緩繳期」最多各4年，加總共8年，彈性搭配使用。

另外，教育部日前原本預告將讓撫養6歲以下小孩的貸款人可申請只繳利息，教育部次長姚立德說，因考量年輕人不是只有養小孩需要用錢，可能籌措創業基金、因應緊急事件等，因此該措施取消，併入「只繳息期」，讓資金運用可以更靈活。

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜