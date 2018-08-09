銀行為了賺錢濫發信用卡，連可愛的小狗狗都不放過

文：伊莉莎白．華倫

銀行哪會無聊，他們正忙著從你身上賺錢呢！

我仍在大學教破產法，但是教室外的世界也變了。不管經濟景不景氣，申請破產的人數都在不斷攀升。到了一九九○年，一年就有超過七十萬戶家庭申請破產保護，比起十年前我剛開始教破產法時增加了一倍以上。這種現象嚇到我了。

春季班剛開課，一個學生來辦公室找我。她走進來，打了招呼，左看右看就是不肯看我。最後，她終於問我她能不能關上門。我知道接下來會發生什麼事，因為她不是第一個。

「我父母破產了。」她哭了起來。我把面紙盒推向她，等她說下去。

他們經營小生意。在她父母領出所有退休金、失去房子後，破產了。

她哭得上氣不接下氣。我繞過辦公桌，拉了張椅子在她身邊坐下，輕輕撫摸她的手臂，拍拍她的手。她在意的不是父母無法支付她的學費，事實上她已經自食其力好一陣子了。她不停掉淚，因為對她所愛的人來說，世界完全崩塌了。

同樣的事不只發生在教室內。學校的祕書、餐廳員工和其他教授，告訴我他們的孩子或老朋友遇上麻煩。在信件收發室或排隊等三明治時，也會有人攔住我。大多數人想要的不是我的幫忙，他們似乎只是想讓我知道。我想他們是希望聽見我說：「很多好人最後也破產了。」至少我是這麼認為的，所以我也總是這麼告訴他們。

一九九○年代初，各家大銀行投入更多資金，意圖遊說國會再次修改破產法。

一條老掉牙的法律意料之外地扯住了這些大銀行的後腿。自美國獨立以來，就明令禁止以不合理的高利率借錢給他人，也就是嚴禁俗稱的「高利貸」行為。經濟大蕭條時期，政府為了確保錢存在銀行的安全性和可靠性，又增訂了更多法則。從那時開始，銀行就成了一個無聊的行業，他們不準再參與任何瘋狂、高風險的投資。為了預防意外，銀行必須保留非常多的預備金。美國聯邦存款保險公司（FDIC）必須保證銀行客戶的存款安全，但是因為有高利貸的禁止條款，銀行不能收太高的利息，所以銀行賺錢的唯一方法就是花很多力氣去確保所有放出去的貸款都能準時且全額收回來。銀行設下層層關卡，避免將錢借給沒有能力償還的人。

在高利貸的禁止條款和一九三○年代銀行法規的支撐下，銀行成了幫助美國經濟成長的大功臣。他們借錢給一般家庭買房子，而按月支付的貸款成了另類的大型儲蓄計畫，等到屋主退休時就能擁有一個價值極高的資產，也就是他們可以居住而不用付房租的地方。長期以來，銀行借錢給人們買車子、付大學學費，也讓小型企業主有子彈可以創業。其中有五、六家大銀行更提供大把大把的資金，讓企業主能夠錢滾錢，從而創造更多的就業機會。所謂的銀行業，就是評估顧客，確定他們有能力償還貸款，同時小心翼翼地微調利率，維持和對街銀行的良性競爭。

直到一九八○年代之前，一切都運作得完美無缺。

然後，在幾乎暗箱作業、沒人公開討論的情況下，發生了一件影響深遠的事：最高法院推翻了一百多年前訂立的銀行法，接著國會悄悄通過了修正案，正式取消利率上限。一夜之間，銀行業徹底改變。美國大銀行的高利貸禁令消失了，撤銷管制成了新的口號。各家大銀行猶如猛虎出匣，開始在信用卡加收林林總總的費用和越來越高的利息。兩年前的非法行為現在成了核心戰略，銀行發現信用卡帶來的利潤豐厚，於是開始以超高利率借錢給可能還不出錢的客戶。到了一九九○年，銀行瞄準的對象居然換成了收入不多或收入不固定，甚至失業、已經朝不保夕的人。換句話說，他們的新目標就是那些將來會出現在破產法庭的人。

然而，當銀行在賺進大筆誘人的新利潤時，也不得不面對衍生出來的新問題。申請破產的人數創下歷史新高，大銀行必須註銷的壞帳自然越來越多。

某一年春天，花旗銀行的高層主管打電話給我。他看過我的破產法研究論文，想請我參加他們的一日研習會，幫他們腦力激盪想出減少破產損失的辦法。

我搭火車從費城去紐約，和上百個花旗員工一起走入曼哈頓的花旗銀行大廈。我被領進一間亮敞的會議室，裡頭坐了大約四十名西裝革履、品味奢華的男士。我拿出我的報表和圖片，花旗銀行的人也拿出他們的資料，大家開始討論。

對於銀行提出的破產數據，我並不感到驚訝。大多數的人在申請破產之前，其實早已是挖東牆補西牆，在寅吃卯糧的情況中掙扎了許久。他們不是突然在某個星期二欠下一大筆卡債，然後星期三就決定跑去破產法庭。出現在破產法庭的人，通常很久以前就出現了捉襟見肘的徵兆。我給花旗銀行的忠告很簡單：如果你們想減少損失，就不要把錢借給已經經濟困難、負擔不起高利率債務的家庭。

我的演講結束之後，不少人低聲交談，也有不少人舉手想發問。但在其他人開口之前，一個年紀略長的男士說話了。先前他一直很安靜，只是帶著淡淡的微笑看著大家討論。

「華倫教授。」他語氣堅定。

會議室裡鴉雀無聲，顯然開口的這位來頭不小。

「我們很感謝你能來出席，這是真的，但是我們完全不考慮縮減借給這些人的貸款，因為他們正是給我們銀行最多利潤的一群人。」

他站起來，表示會議結束。花旗銀行從此便和我斷絕往來。

事實就是如此。只要人們申請破產，銀行就要蒙受損失，即使他們知道只要在借錢前先檢查客戶的信用評等就能避免呆帳，但是他們還是執意繼續貸款給這些人。事實上，銀行是反其道而行，在客戶越付不出帳單時，反而提供越多的選擇：申請新信用卡來整合所有帳單（只要二九％的利率……）；抵押房子取得信用貸款（如果付不出錢，房子就變銀行的了……）；或是利用二胎房貸，三胎也不成問題！

他們濫發信用卡，連可愛的小狗狗都不放過

大型銀行為什麼要這麼做？門道就在這裡：即使有破產損失，只要銀行繼續借錢給有困難的人，就能賺到更多的錢。是的，銀行在客戶破產時必須註銷壞帳，但是他們能從還沒申請破產、仍在苦苦掙扎的邊緣人身上賺到更多更多的錢。只要客戶在一年內沒破產，銀行就有賺頭。高到不像話的利率和手續費，讓銀行立於不敗之地。

即使銀行的利潤年年創下新高，他們仍不知足。他們創造出更多名目收取附加手續費，想出更多提高利率的方法，更積極的行銷信用卡。信用卡推銷員開始跑大學校園，以不需要信用評等和父母簽名來招攬大學生。孩子們紛紛收到事先核准的信用卡申請表，甚至連可愛的小狗狗都不放過，這樣的荒唐例子曾在地方報喧騰一時。

為了提高報酬，銀行試著推展全新策略：如果他們能夠說服政府限制破產保護呢？沒錯，很多家庭破產了，但這不表示銀行不能再逼迫其中一些人多吐出點錢。只要他們不能申請破產保護，也許會有更多人搬回父母家、向鄰居借錢、當了結婚戒指，或是中斷健康保險，誰知道呢？只要每年有五、六十萬戶家庭再勒緊褲帶一點，也許銀行損益表上的數字會更亮眼。

銀行家或許沒解釋的像我這麼詳細，但是他們的策略已不言可喻：瞄準那些經濟有點困難的家庭，借給他們更多錢，收取高額手續費和嚇人的利率；倘若客戶想申請破產，則將他們的申請管道堵死。

只要對破產法懂個皮毛（我現在懂得可多著呢），就不難看出大銀行的意圖。我當時只是個大學教授，無力改變任何事，但是這些新策略所代表的厚顏無恥卻大大激怒了我。對銀行而言，破產法的改變不過是提高利潤的另一個機會，但對許多家庭的父母、孩子、孫子、伯伯、嬸嬸、表兄弟姊妹而言，破產法的改變將會奪走他們因裁員或生病陷入困境後的唯一復原機會，所背負的痛苦無法衡量。

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書籍介紹

《不大好笑的人生：伊莉莎白．華倫卯上華爾街的真實故事》，早安財經出版

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作者：伊莉莎白．華倫

譯者：卓妙容

我叫伊莉莎白・華倫。我是個妻子、母親，外婆。在大半人生裡，我是個老師，現在是美國參議員。

這是一本關於我的故事，一個手忙腳亂、麻煩不斷、講笑話不好笑、烤麵包卻烤箱著火的故事，一個關於早婚、離婚、再婚的故事，一個關於母女之間、安親班和狗兒之間、年邁父母和頑皮孫兒之間的故事。

但這也是關於你的故事，一個金融業者如何假理財真詐欺、中產階級血汗錢如何遭到吸乾的故事。如果你以為自己的存款很安全，如果你以為政府會替你把關，以為倒楣的噩夢不會降臨到你身上，等你看完我書中的故事，你一定會一身冷汗地笑不出來。

Photo Credit：早安財經

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航