本應擔任看門狗的監管人，何以淪落為銀行的寵物犬？

文：伊莉莎白．華倫

惡意的欺騙，藏在用蠅頭小字寫成的條款裡

這麼多年下來，我聽過很多人談他們的破產經過，每個故事的開頭通常是發生了出乎意料的不幸事件。做得好好的工作突然被解雇，深愛的妻子罹患了癌症，摔裂骨盆的老父讓女兒不得不縮短工作時間。

然後，故事通常在這兒出現讓我怒火中燒的急轉直下，因為就在家庭發生不幸後不久，大型金融公司就會跳出來讓事情更糟。

他們時而說謊，時而欺騙，設下誘餌引你上鉤。有時，甚至在獵物視破詭計時，還是厚顏無恥的蠻幹。

所以，為什麼不派個警察負責管一管這件事？為什麼政府不增設一個單位來阻止這類詐欺？我們應該要求金融業者，用淺白的英文解釋那些金融商品的真相，不再容忍任何欺騙行為，不管是信用卡、貸款、小額短期貸款或學生貸款。

我相信如此一來，傑森和那些有類似遭遇的百萬民眾將會受到保護，不會再被合法搶劫。

先別給我打槍，讓我有機會說明白！

我這篇提議政府增設新機構的文章，在二○○七年發表於《民主期刊》（Democracy）。那時候，成立一個消費者金融保護局被認為是個不切實際的白日夢。當年坐在白宮裡的仍是小布希總統，共和黨領袖談的都是鬆綁更多銀行法規，而不是加強管制。

然而，從二○○九年開始，世界變得不一樣了。美國有了新總統，還有一個剛崩潰的經濟體系。突然間，大家都認為加強對金融業的管制或許不是個壞主意。

在二○○九年初，教學和五人監督小組的工作幾乎瓜分了我所有的時間。那年二月，我在五人監督小組的同事、美國勞工聯盟暨產業組織首席顧問的戴蒙．西爾弗斯邀我參加一個關於金融改革的會議。所有人都知道國會即將針對銀行法規進行大規模檢修，我們之中不少人也猜到大銀行很快會動員起來，重新發動他們的遊說集團，叫公關人員準備迎戰。他們在TARP無條件的七千億紓困獲利豐厚，現在他們摩拳擦掌準備抵抗任何會妨礙他們未來賺錢機會的重整。

這個探討金融改革的會議，集結了為美國勞動家庭奮戰的非營利組織和支援團體的領袖，因為戴蒙和其他長期致力這個領域的人很清楚美國人民有多迫切需要真正的金融體系重組；而且他們認為所有想要保護美國消費者財務權益的人都應該開始準備還擊。

那天的情形就是這樣。會議行程上列出密密麻麻的討論題綱，從衍生性商品法規到國際資本標準，我只有這次機會可以說服大家。

我開始敘述關於消費者金融保護機構的想法。很簡單的概念，但大家都明白這是個大膽的要求，做起來絕不容易。我想要政府增設一個全新的單位，該單位唯一的使命就是管束金融機構不讓他們有機會去占美國家庭的便宜。它將成為主動、積極、凶猛的看門狗，擁有監督和規範所有消費者借貸的權力，包括信用卡、房貸、車貸、學生貸款和小額短期貸款等，全在它的管理範圍之內。它的唯一任務，就是確保美國家庭的利益不受損害。

所謂「道高一尺，魔高一丈」，大型銀行完美迴避了專為保護人民設計的新法。我指出超過一打以上的聯邦法律對消費者信用評等都有明文規定，但是執行這些法律的責任卻分散在七個政府單位。七個！更糟的是，這些單位都有其他優先處理的工作，比如確保銀行系統的穩定或管理房價政策等等。沒有任何一個單位把保護消費者免於受到危險信用衍生性金融商品的侵害當成最主要的工作，一個都沒有。

在此同時，我們還需要面對另外一個醜陋的問題：猜猜看每家銀行的監管人是誰選出來的？答案是：被監管的銀行本身。兩個聯邦銀行監管單位隨時都在搶生意，因為接受他們監管的銀行越多，他們能拿到的預算就越大。結果可想而知，監管人競相討好各家銀行，於是本來該是做看門狗的角色，立刻淪落成寵物犬。

雪上加霜的是，錯綜複雜的政府單位分工導致金融機構的控管出現好幾個漏洞。事實上，越來越多的貸款機構完全沒有對應的管理機關。沒有任何一個聯邦單位負責監督小額短期貸款、車貸，以及越來越多的抵押貸款機構。那些傢伙基本上想做什麼就能做什麼，他們背後往往有大銀行撐腰，更讓情況進一步惡化。

所以如今的信貸法規亂成一團，執行起來也是有一搭沒一搭。我們需要一個單位，一個專責這件事的單位來訂立新規則，一旦貸款機構改變做法就隨時更新法條，並且強制執行。有了這個新單位，所有的抵押貸款和信用卡公司都會受到同樣的規範，再也不能像逛街買東西一樣選擇寬鬆的監管人，或者想出規避管制的取巧做法。整個系統不僅會比現在有效，而且也會更有效率。

當時我沒有在會議上說，但我心裡認為這個新單位也能幫我們解決一個很實際的政治問題。假如這個會議室裡的團體對於如何在金融商品上保護消費者有一百種不同的主意，我們或許可以協商到減至十二個左右。然後這十二個主意就會像在大草原上釘上柵欄一樣，大銀行遠遠就能看到，然後輕輕鬆鬆地繞道而行。但是，假如我們全部團結起來，支持一種長期的、綜合性的、結構性的解決辦法，維持與時俱進的應變能力，那麼我們或許能夠創造一個和大銀行有效抗衡的奮戰機會。

當天會議室裡的大多數人都是第一次聽到「消費者金融保護局」（Consumer Financial Protection Bureau，這是政府最後定案的名稱）的概念，要求他們支持這種做法難免有些強人所難。這些團體都有自己的使命和經歷，怎麼可能就這樣支持一個沒聽過、沒測試過，且在當時又沒有任何政治支援的想法呢？

人們可以找到許多理由去質疑消費者保護機構；而銀行百分之百會痛恨它，一定會讓遊說集團戰到最後一兵一卒來阻止它成立。雖然這個專責機構會加速政府的效率和性能，但光是增設機構這一點就足以讓主張政府縮小權限的支持者暴跳如雷了。媒體會用放大鏡檢視、攻擊這個想法，而傾向保守派的福斯新聞網（Fox News）則會樂到後空翻吧？

即使我們贏了，如願成立了這個專責機構，卻來個怕事無能的主管，不敢挑戰難題或看不出會造成危害的潛在問題，又該怎麼辦？畢竟，其他的政府單位剛開始時大家也是抱持著高度的期望，只是後來全沉沒在複雜的政治關係裡。我們可能會經過極其困難的戰鬥，好不容易讓政府設立新單位，然後卻看著它一事無成。

但無論如何，我還是對這個夢想滿懷期待；而美國家庭也確實迫切需要一個像這樣的消費者保護機構。我知道倘若會議室裡的各個團體代表不支持我的提議，將來要在國會表決通過的機會便是零了。我也知道如果第一次討論時大家的重點全放在這麼做不對、這麼做太冒險、我們對它不熟悉等等，那麼這個想法就注定要胎死腹中了。

我說完最後一個句子，緊張的環顧四周。沒有人開口說話。

我看著戴蒙。他看起來很鎮靜，不像平時的他，然後他問大家：「有人有意見嗎？」

我可以感覺到自己的心臟噗通噗通跳著，這讓我回想起自己站在角落，牽著五歲的艾蜜莉雅，第一次送她坐上幼稚園校車。當時我不停的對造物主祈禱：「拜託，請千萬千萬千萬溫柔待她，給她一個機會。」現在我的心情和那天一樣，因為每個想法都和小孩一樣，在還是幼苗時只要一點點事故就足以夭折。

一隻手舉了起來。戴蒙點名那個坐在大桌子另一頭的男人，所有人都轉過頭看他。我不知道他是誰，大氣都不敢出。

「這主意太棒了！」那人說。

我不記得他還說了什麼，只曉得自己總算呼出了一直憋住的那口氣。至少，我比剛才放鬆了一點點。

戴蒙叫起另一個人，得到類似的回應，然後第三個人也表示支持。

戴蒙露出微笑。

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書籍介紹

《不大好笑的人生：伊莉莎白．華倫卯上華爾街的真實故事》，早安財經出版

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作者：伊莉莎白．華倫

譯者：卓妙容

我叫伊莉莎白・華倫。我是個妻子、母親，外婆。在大半人生裡，我是個老師，現在是美國參議員。

這是一本關於我的故事，一個手忙腳亂、麻煩不斷、講笑話不好笑、烤麵包卻烤箱著火的故事，一個關於早婚、離婚、再婚的故事，一個關於母女之間、安親班和狗兒之間、年邁父母和頑皮孫兒之間的故事。

但這也是關於你的故事，一個金融業者如何假理財真詐欺、中產階級血汗錢如何遭到吸乾的故事。如果你以為自己的存款很安全，如果你以為政府會替你把關，以為倒楣的噩夢不會降臨到你身上，等你看完我書中的故事，你一定會一身冷汗地笑不出來。

Photo Credit：早安財經

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航