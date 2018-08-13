老房子新靈魂，最美的不是記憶而是思維：專訪台南謝宅主理人謝文侃

文：顧庭歡 Tiffany Ku

回想10年前起心動念要翻修西市場謝宅，謝文侃（謝小五）深深地吸了一口氣。當時的他剛從澳洲回來，進入台灣的科技業工作。真正影響他認真思考老房子未來的轉折點，則是因為台南兩座很重要的建築一夕之間被拆除，心中的不捨之情油然而生。在這個事件後，小五與成大建築系合作成立「老房子俱樂部」，一同關懷老房子的發展。

Photo Credit: GQ Business

推動老房子「復活」的人生轉折點

本來在澳洲已經有工作的小五，返回故鄉台南是因為父親中風，與其辛苦地牽腸掛肚、飛來飛去，選擇踏實地回歸原生家庭。小五從小長大的屋子因為擁有一座陡峭的85度斜梯，儼然不適合病中父親居住，在安頓好父母後，小五便開始發想是否能夠讓自己從小成長的西市場謝宅成為一個熱點，喚起現代人對過去生活軌跡美好的想像與熱情，同時，也宣導「老房子除了被拆除也能有重生可能性」的想法。小五說：「在十年前的當下，很多人到台南是為了吃美食與小吃，然後就不久留，直奔高雄的飯店或是墾丁的海邊民宿。這點讓我看見了可能性，我想讓謝宅成為讓旅客在台南『留一晚』的契機！」

Photo Credit: GQ Business 謝小五 :「老房子除了被拆除也能有重生可能性。」

保留「老味」，加入新意，讓老房子重生

在立下了明確的目標之後，小五邀請了成大建築系的學生一起來修西市場謝宅。這第一間「復活」的老房子，成了30~40名學生、老師，還有台南當地職人與老師傅的共同心血。小五表示：「我想要做的不僅僅是看起來有『老』味道的空間，還要有新的概念，讓新舊融合才能貼合今天的生活模式。像是二樓有很多木作平台，是與學生一起討論設計圖後的結果，充滿生活感以及機能性。另一個大肆改造的地方就是浴室，過去老屋內的浴室非常狹窄，我們思考到許多五星級酒店會很奢侈的點就是因為有舒適寬敞的浴室，於是我們也在西市場謝宅中顛覆了這一點，把一整層改成衛浴，就算是住在老屋，也不會讓梳洗這件大事的爽快程度打折！」小五形容西市場謝宅像是兩個不同國家建築意向的綜合體，一個是吳哥窟陡峭的步道與樓梯，另一個則是摩洛哥的傳統住宅——質樸的民宅外觀，皇宮般的內在。

Photo Credit: GQ Business 不僅是看起來有『老』味道的空間，還要有新的概念，讓新舊融合才能貼合今天的生活模式。

「老」的價值，非常值得被捍衛

說到台南，多數人總對台南人的熱情印象深刻，小五認為台南別具魅力的另一個亮點，就是台南的人們非常樂意分享資源給來台南發展的人。看似「憨直」的利他思維，竟是支撐謝宅無限延伸、成長與發展的根源之力。「第一座謝宅的工作人員還有營運者，我都說我們是『第一代』，我們的想法很簡單，就是認為『創業不是競爭，而是合作』，因此要分享人脈或是想法，我們都非常樂意。在這樣的風氣下，環境的氛圍是好的，我們也能感染身邊的人，讓這樣的意識一直被傳承，成就更多事情。」小五說。

在「謝宅」這個品牌已經擁有七座民宿的今天，小五仍對最初發展時的市場狀態記憶猶新，因為網路與社群沒有現在的普及性，一度讓小五感到沮喪。好在，第一年營運時就吸引了許多在創意產業中別具代表性的客人，如蕭青陽、聶永真、董陽孜與江振誠⋯⋯。「那個時候我才知道原來這些人會成功真的不是偶然，當時只能靠著『口耳相傳』打名號的我們，居然讓他們為了要來住謝宅來到台南，這對當時苦惱要如何說服大家來住宿的我是一個很強大的鼓勵！」小五笑著說古董跟垃圾往往是一線之隔，但是「老」的價值，非常值得被捍衛，透過長時間溝通，三年後營運才有起色。



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注重細節，在意每個人的入住體驗

老房子對小五而言代表的是時間的軌跡、反映當時的生活。於是為了強調那個時代的美好生活，所以留了百分之三十的不便、百分之七十的新鮮設計。時時刻刻提醒住在謝宅的人要如何留住美好、又能融入今日。在接待過太多在職業中都是翹楚的厲害客人後，透過他們的認同，讓小五也確認了所有想法與堅持都是同宗；認真的態度與對美學及「台」的詮釋，應該是更深沈，更有文化並更在意細節的學問。

讓客人無法得知明確地址的謝宅，成了顛覆了行銷四Ｐ的奇蹟。當客人預約的時候也不知道自己會住到哪一間，老闆總是賣個關子，反而更吊足了人的胃口、充滿期待。小五也解釋，不給人隨意參觀，因為參觀只能體驗短暫的一小時，根本無法看見細節；而住宿的體驗是一天，在這24小時內，客人享受的不僅是美好的老生活，還有對老師傅心血的尊重。小五說：「施工房子的第一步，就是拆門牌並忘記地址！我想要真的表現台南人生活的方式，習慣用地標報路，更添生活感，因此，每一棟謝宅周遭都有自己的專屬地標。」小五也點出，現在是一個「看秀」的世代，所以將謝宅的住宿經驗設計成一場秀。時間點、入住的會面點還有聽到的音樂都是精心設計，而這一切，要調和內部所有的物件與建築本身，看似容易，卻是小五花很多錢去住很棒的飯店或旅宿體驗後、內化成自己認知後的現實體現。

Photo Credit: GQ Business 無法被得知明確地址的謝宅，當客人預約的時候也不知道會住到哪一間，反而更吊足了人的胃口、充滿期待。

每一棟謝宅必須超越每一棟謝宅，但也不能超越

要怎麼「剛剛好」過日子，是小五追求的目標。他認為「剛剛好」是大智慧，像是在宅子裡讓生活美學發揮到「剛剛好」的程度；讓每一座謝宅都擁有「剛剛好」的特色；又或是讓陽光空氣與水在空間裡成為「剛剛好」的三國鼎立狀態，都是需要底蘊仔細拿捏。他對謝宅們的期許也是另一個「剛剛好」，「我希望每一棟的謝宅都要超越上一間，但又不能完全超越。都要有自己的強項，都要有不重複的特色，能夠彌補其他的不足，也要有自己的價值。就是一種自己專屬的『剛剛好』！」問小五未來的目標是什麼，他正在思考有沒有可能在金澤種下第一顆在日本的謝宅「種子」，他也想在台南實行「澡堂復育計畫」，讓舒服洗澡變成來台南一定要做的第二件事（第一件事就是住老屋），他認為在老房子裡個洗澡，然後舒爽地在街道散步，就是最幸福的事。最後他輕快卻篤定地說：「人生，就是要靠做自己喜歡的事情，活下去。」

本文經GQ Bussiness授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：賴怡均

核稿編輯：楊之瑜