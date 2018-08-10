人人都有相同的教育機會？這是披著人道主義的謊言

文：柏里斯．葛倫德（Boris Grundl）

我們是為了學校學習！

光有知識，早就無法培養出足夠的能力了。

基於這個教育體系，我們挑選出的老師，不是開發人類潛能的人，而是最適合現行教學理念的那些人。學校教育被認為是傳遞最原始的學科知識的啟蒙教育，因此，一個平衡的教育必須建立在另外三個基礎上：知識與經驗能培養出能力，目標清晰乘以自信就等於付出與投入。知識、經驗、目標與自信，是全心投注與能力發揮的控制鈕。光有知識早就無法培養出足夠的能力了，也不再能激勵人付出心力，讓人無法在日後毅然決然走自己的路。

選擇教育人才也應該跟隨這個理念。唯有先前有過工作經驗的人，才可以當老師，有工作經驗的人才知道，經濟實際上是如何運作的。老師必須對孩子傳遞的最重要的訊息是：生活帶給人愉悅，而在經濟領域中工作也會帶來愉悅。所以值得為此下工夫。老師們必須在他們的實習過程中，有過銷售或為人服務的經驗。對於企業、富人或經濟有成見的人，沒有資格當老師。其實光是在書裡寫下這些意見，就已經夠令人吃驚的了。事實上，學校應該為孩子打開一條道路，好讓他們日後在商業領域能夠有所成就，他們的目標絕不是被政客驅策的那種平等。

然而，現今的教育體系中，對於達到這個目的的真正教育，沒有展現出太大興趣。其目標是幫助年輕人找出他們究竟是誰、長處為何，他們的人生使命為何。大學長期以來仍只是被當成是各級學校的延伸教育而已。許多教授鼓勵他們最優秀的學生朝學術及教育之路邁進，而不是引領他們進入商業領域。還好有越來越多的教師們不把經濟體系視為癌症，而將其視為是人類發展中充滿挑戰與刺激的一環，教育界正是需要更多這種英才。

國高中、小學及大學必須成為珍惜個人性、培養個別天賦的場所，讓個人在融入社會大我的過程中沒有困難，就像單簧管手融入交響樂團一樣。學校要為學子指引一條朝「自我認知」方向前進的路，學校裡有許多訓練有素的師資，他們理解年輕人，並且能將他們內心蘊蓄的天賦及特色激發出來。這些人心胸寬闊，因為他們會因發掘他人的潛能並加以培養而愉悅。

「受過教育」就是進一步了解自己

「受過」教育，就是進一步了解自己。但是各級學校及大學卻往往做不到這點。

世界上存在著優秀的父母、傑出的校長、出色的老師以及一些值得做為典範的教授。有時候，出類拔萃的個人能彌補這個集體水平的系統，而非造成威脅。在此期間，有些校長會邀請一些企業家或人格訓練講師到學校來，這是一個值得多加仿效的好方法，因為孩子畢業後何去何從的問題，可以藉此得到啟發。

知識的人工呼吸

每個人都能得到相同的受教育的機會？這是謊言。

人們對於教育的觀念普遍上都是：學校應盡可能給予所有人相同受教育的機會。每個人應該得到相同的機會，這點我覺得很好，不過，每個人都可以有相同受教育的機會嗎？這是披著人道主義的謊言。

擁有受教育的機會，除了個人可能性之外，還要看他的意願。受教育的可能性並不少，它們只是不盡相同罷了，因為每個年輕人成長的路實在有差異。沒有人可以保證，有酒癮、無能力工作的父母所養育的孩子，與企業家的孩子擁有相同的教育機會。教育是在日常生活中吐納及呼吸的，日復一日、年復一年息息相關。

現有的各式各樣受教育的機會，可以透過意願及興趣取得平衡，且要看是要培養或者扼殺這些意願與興趣。

年輕人會向他們的榜樣看齊，他們的興趣會被激發，有朝一日也想像這些良師、大師、教育者一樣：有他們今日的地位。德國的職業教育在這方面做得很成功，學生們在此可以向典範學習。

當然，有許多父母、體育社團裡的教練、公司裡的領導人也是很好的典範，而老師及教授們也可以、且應該成為典範。

教育體系運行得還不是那麼理想，因為典範及榜樣的樹立並不被學校教育當成一回事。而且，我們也不直接要求國家或社會改善教育體系的缺失。

人們只能夠持續地自我教育。

為什麼？因為它根本就不存在。長期以來，人類只能夠自己教育自己。人類可以短暫地被餵食或藉由呼吸器呼吸，但是要持續地被教育，是不可能的。

「教育我」完全是一個消費別人的態度，不過藉由純粹的知識消費，我們可以知道一點，那就是我們的孩子學到的遠遠不夠——絕對不該只是知識而已。

分攤的痛苦

為人父的我，在對教育體系提出合理批評，對公家機關提出要求的同時，應該以現實的角度為出發點做思考。舉例來說，雖然國家賦予學校甚至托兒所一個「教育的任務」，但這些機構真的辦得到嗎？

隨著年紀增長，生長環境對於孩子的影響力會日漸增大，這是非常正常的事。孩子會像海綿般吸收資訊及觀感，因為模仿是最快的一種學習方式。他們吸收所有新的、有趣的事物，並且想身體力行：行為、思考、語言。一所學校或托兒所的文化，也會對孩子造成影響。

父母對於這類影響很清楚，他們要求這些機構接下教養他們孩子的責任，而且要最好的幼教人員、最有能力的學校老師、最好的環境來執行。問題是這些要求合理嗎？父母的要求到底是否有被履行的可能？

我還清楚記得，我女兒曾經把從托兒所學到的、具有強烈性暗示的髒話帶回家裡。當這個可愛的小女孩在餐桌上熱烈地爆出這個字眼時，我們瞬間暫停了呼吸，手裡的餐具差點就要掉在地上。

沒錯，這個字對小孩來說是個禁忌，這是托兒所的錯嗎？是幼教老師不盡責嗎？我們的女兒在那裡到底學了什麼事？為什麼會變成這樣？這個地方對小孩來說是什麼、那裡用的是什麼樣的語言、老師們對於這種情況有什麼應對措施？怎麼有可能會發生這種事呢？

這一連串的問號在第一時間出現在我的腦中，我腦中自動閃過四個念頭。第一：這不可能、也不應該發生；第二：有人該為此負責；第三：這必然是被外面的人影響了，因為她不會從我們這裡學到這個詞；第四：我要罵翻這間托兒所。

大部份的父母都以為：只要孩子吸收的事物來自於雙親，那就不會有問題。因為我們給孩子的一定都是好的，我們知道該怎麼做。但是忽然有一天，大事不妙，四周環境開始影響孩子，他連講話方式都變了樣；突然之間，小孩開始接受外來灌輸的想法，他越出了界線！對於為人父母者來說，無異於家庭遭歹徒入侵、家鄉被外族侵略。而又因為父母親在情感上和小孩太緊密了，他們缺乏全面觀照所必需的距離，而無法冷靜思考。他們的認知扭曲了。

我女兒當然很開心，她看到我們驚嚇的表情，忍不住大笑起來，這個字起作用了，可以帶來她想要的注意力，而且是百分之百命中。所以她立刻又講了一次這個字，屢試不爽。

接著，我們夫婦終於恍然大悟：女兒壓根兒就不知道這個字的意思。她只是發現這個字帶有魔力：假如我說這個字，大人就會露出驚訝的表情，每個人都會盯著我看，這真好玩！這個字的意義根本就不是重點。

外在主導

為人父母者必須明白，他們不能在把教養孩子的重任交給國家的同時，又預期得到某種結果。那好像是在說：這件事交給你來做，但要按照我想要的方式。

是的，自己的孩子當然是最聰明、最可愛、最乖巧的，他們是未來的諾貝爾獎、奧斯卡獎得主，是下一屆超級名模及奧運金牌贏家，是未來的愛因斯坦。我不曾從哪位父母的口中聽過：「我的小孩反應有點遲鈍，但我就是喜歡他這種呆呆的樣子。」有趣的是， 這些孩子該如何成長茁壯、發展自我？如果連他們的父母都不曾發現自己的獨特之處，更別說要他們自己發揮運用這些特長。他們自己在職場上原地踏步，沒有進展及表現，因此很不快樂。不過，「學校必須保証不讓我們的小孩重蹈覆轍，國家必須想辦法，因為我們已經繳納了稅金。」

期許孩子有朝一日成功、變得漂亮、過得幸福，是父母本身將優質生活的渴望投射的結果。如果自己沒辦法達成（因為得花費太多工夫、沒力氣做或做不到了），那麼就讓我的孩子過那樣的生活，而且最好不要讓我自己來想辦法。此外，帶個有教養的孩子出門也讓父母很有面子。

其實這一切根本不是為了孩子，而是為了那些想利用孩子來彌補自己生活缺憾的家長。

那麼，這件事就應該是必要的： 如果要藉著孩子的成就來讓自己快樂，那麼身為父母者，就應該要認出孩子的天份、性向，並主動培養。不過這個培養的過程很辛苦，還會耗費許多時間，因此這個責任就交給公家機構去處理好了。

這當然行不通，因為學校無法顧及每一位學生的個人天賦，學校的目的只是讓全體學生擁有一致的知識基礎，而不是要培養個人的才能。

因此，為人父母者的失望是可以預期的，但是這麼做他們挺輕鬆。假如孩子將來一事無成，就可以把錯推給別人，父母就不算犯錯，也不必自責。而在拼命地推諉過錯的同時，孩子發展停滯不前、乏人管教，反倒不是那麼重要了。

反觀國家教育機制也樂於這樣玩。父母家長這種要求的態度，以及把「教育任務」移交出去的做法，對於所謂的「教育人員」造成相當大的影響，結論就是：如果你要清算某人的罪責，就要先給予他權力，而擁有權力的感覺還不錯！但如果教育最後沒有成功，孩子的成績很差，那就是父母的錯了。幼教人員或老師總是既為孩子的學習成果驕傲，又把小孩學習失敗及個人問題推給父母：「唉，原生家庭的問題怎麼能怪到我頭上呢？」這就最為人所熟知的人性弱點：成功歸我，失敗就留給別人來收拾。

所以有句話說：「為了教好一個孩子，需要勞動全村的居民，但也少不了懦弱無能的老師。」俗話又說：「與其希望困難減少，不如學著面對困難。」學生也可以從懦弱無能的教師身上學到事情，比方說，當懦弱無能的人掌握權力時，應該如何與之應對。他們未來也一定會經歷到類似的情況。學校及托兒所的某些陰暗面其實就是一個小社會，那裡也不失為是學習應對的絕佳場所。

自行決定

教育孩子的整體責任，毫無疑問是在父母身上，並不是在老師或幼教人員身上。單就父母對孩子的影響力最為全面這一點來看，父母理所當然要負最大責任。在孩子進入青春期之前，父母對於他們來說就宛如活著的神！光是要在孩子身上投注心力，父母為此背負的責任是大到不可思議的。那是一份他們自己必須意識到的責任，因為就連父母的侷限也會影響孩子，所以父母能給孩子最大的禮物就是不斷地自我進步、突破侷限、持續發展。

責任的核心，就是認識到現階段的教育體制如何，和你對孩子的影響力沒有直接關係。不管如何，許多孩子最後仍會長成優秀的大人，這也足以証明，成功的教養並不會受學校制度左右。試著去改變社會體制？還是正面、直接地影響週遭環境？哪一種方法更有效？

想把孩子教養好？方法非常簡單：做他們的榜樣！過你希望孩子過的生活、成為你希望孩子成為的人。

希望孩子準時，請你先準時。希望孩子心情愉快，請你先常保愉悅。希望孩子尊敬他人，你就該先對人展現敬意——特別是對幼教人員及教師。希望孩子不要說謊，請你先保持誠實。希望孩子承擔責任，請你先承擔責任。那麼，假如你希望孩子堅強果斷地走自己的路、過充實成功的人生呢？請你持續地實踐你的計畫和夢想。

如果你能在孩子面前變得獨立自主，他必然也會開始尋找自己的方向。你可以為此感到感激和驕傲，就算他走的不是你先前想像的路。

相關書摘 ▶在青春期裡，為關係製造麻煩的不是子女，而是父母

書籍介紹

本文摘錄自《沒有一種幸福是說好的：德國管理大師教你跳脫受害者模式，破解人性窠臼，自我覺察的快樂指南》，遠流出版

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作者：柏里斯．葛倫德（Boris Grundl）

譯者：張綱麟

如果你不出色，那是因為你只是夠努力而已

如果你不快樂，那是因為你對自己太仁慈

追求幸福與快樂是人生最大的目的。這個渴求讓人不停地追尋一帖放諸四海皆準的幸福處方。只是，幸福的祕密究竟是什麼？柏里斯．葛倫德在本書中，以獨到的觀點闡述影響人生的基本要件，並將觸角從「人際關係」延伸到「企業團體」與「社會發展」。全書分成三大部分，第一章談個人。從兩性關係、親子關係到人生目標；第二章談工作。動力何在？進步何在？報酬何在？第三章談社會。職業保障、教育制度、健康保險、退休福利……的意義為何？葛倫德將一一抽絲剝繭，一針見血地提供一個全新的視角，幫你建構一個自我覺察、誠實面對自己與自我負責的快樂人生。

本書精華概念：

當你懂得了覺察自我，並承擔起責任，在過程中練習調控的技巧時，你就會在關係與工作中成長。

而當你發現自己成長了、能夠應對各種局面時，你就會湧出無法言喻的滿足。那才是真實的快樂。

當你找到了開啟快樂之鑰，就不會再把眼光放在追求外界所製造出來的快樂，也不會在意他人眼光或與人比較。你會活得踏實、自律而自由，並找到生命的意義。

自我負責，才是快樂之鑰

柏里斯．葛倫德在二十五歲時一度失去了一切——健康、學業、事業前景、人際關係、人生希望。他在墨西哥參與「峭壁自由墜跳」活動，從四十米高的斷崖墜跳大海，折斷了頸椎，自此半身不遂，身體90%失去知覺，再不受大腦控制。他必須重新學習生活自理，從穿衣服到一切生活起居，並靠領取社會救濟金度日。

一般經歷如此重大意外、死裡回生的人，能夠活下去就算不錯了。柏里斯．葛倫德卻不願意只是苟且地活著，他要的，是有生命力的完整人生，不論殘疾與否，他想要擁有一個快樂的、有自覺、並且能自決的自由人生。他把從這段巨變中獲得的體認，建構成生命轉換的地基。他重新找到自己、定義自己，充分發揮僅剩10%的行動能力，不停地學習和進步，以及一顆誠實面對自己的心。

如今，柏里斯．葛倫德過著超乎尋常的充實人生，他是一名父親、成功的企業家、受歡迎的講師，享譽盛名的顧問。本書分享他奮鬥求存、獲得快樂的經驗，其文字深刻，發人深省。而他所要指引和啟發的，是一個充滿覺知、自我負責，將潛力發揮至極致的快樂人生。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航