【超圖解】人際心理學：挑選伴侶是「相似」好還是「互補」好？

文：齊藤勇

挑選伴侶，「相似」、「互補」哪個好？

為什麼會喜歡與自己相似的人？但也易因小事一言不合。

心理學中，兩者有相近之處稱為「相似性」，好比有個詞叫做「夫妻相」，而人往往會喜歡上與自己有部分相似的人，心理學家唐．伯納（Donn R. Byrne）也曾做過實驗，面對與自己意見或立場相同的對象，較易被吸引。而彼此有共同的興趣或嗜好，會促使雙方更加親近。

Photo Credit：方言文化

另一方面，根據心理學家蓋伊．溫奇（Guy Winch）的實驗，卻顯示個性不同的情侶較能順利交往，這與伯納的理論完全不同。當個性不同的兩人能夠互相彌補對方的不足，這樣的關係稱為「互補性」──自己的長處能補足對方的短處，使得關係更加緊密。不過，一旦彼此相異之處過多，就會變成「不投緣」，兩人相處則沒辦法那麼順利了。

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「越吵感情越好」，真的嗎？

常吵架的情侶，是對伴侶的發怒門檻較低。

「越吵感情越好」，這句話有一定程度是對的。常常吵架的情侶，是對伴侶的發怒門檻較低，而這個發怒的門檻，就稱為「消極閾值」（Negativity Threshold）。這麼說來，消極閾值越高，應該感情越好吧？但事實上，卻是雙方在積蓄對彼此的不滿，一旦爆發就會形成無法挽回的裂痕。

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相反的，消極閾值較低的情侶，一點小事也不會放過，對伴侶的不滿會毫不留情地說出來或以態度表示。因此，這些不滿與矛盾，倒不會造成太大的磨擦，反而能經常適度地釋放壓力。就算對伴侶不滿也不要忍耐，好好地告訴對方，即是夫妻關係圓滿的祕訣。因此，消極閾值便是決定婚姻生活模式的重要因素之一。

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限制越多，對方越容易反抗

為什麼一旦被命令，就立刻想抗拒？

在學生時代，明明自己也想著：「看完這個電視節目就去唸書。」可一旦被父母念：「快去念書！」心裡就跑出：「我正要去念啊！」的念頭，而變得不想念書了⋯⋯這種經驗任誰都有吧。人總是想「活得自由」，一旦自由受到限制就會想要抗拒，在心理學中稱為「心理抗拒」（Psychological Reactance）。

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被人催促「趕快念書」，就會回嘴：「我自己有規劃念書時間啦！」且會覺得自由被限制，而想抗拒的心情也削減了本來想念書的動力。因為被對方命令的時候，會立刻沒了幹勁──這是人類心理很自然的反應。當店家說：「這是最後一件！」就會想著：「錯過這次就買不到了。」也是心理抗拒的一個例子。

書籍介紹

《少一點討人厭，多一點溫暖心的善良小心機：【超圖解】人際心理學，教你「轉個彎守住底線」，做好人也不委屈》，方言文化出版

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作者：齊藤勇

譯者：汪欣慈

日本頂尖心理學權威「齊藤勇」教你３２條【人性弱點法則】×２９個【勾引人心暗示法】×２９招【行為表情讀心術】

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航