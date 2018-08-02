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2018/08/02, 政治
【插畫】抓到了！你這個黑粉酸民
謝東霖 Hsieh Tung Lin
我們想讓你知道的是
不管一個人的支持度多高，做了多少好事，我們都應該用同樣的標準來評斷每個個案，因為當人覺得自己做什麼都對，他便不會考慮自己做的是什麼事，對別人有什麼影響。
唸給你聽
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在台灣，除了媽祖和土地公之外，還有很多不同的神，有的能創造幸福城市，有的能預測颱風走向，不論是天然還是人造的，聲勢高的時候總能受到萬人擁戴，不管說什麼、做什麼，好像都是對的，怎麼樣都不會犯錯。
其實，人怎麼樣都不會變成神，不管一個人的支持度多高，做了多少好事，我們都應該用同樣的標準來評斷每個個案，越是當權，越要認真檢視，因為一但有人覺得自己做什麼都對，便不會考慮自己做的是什麼事，會造成什麼影響，所以才會有那麼多曾經得到七成八成支持度的首長，被打回原形的那一天，只讓支持者留下無盡的失望。
一味的迎合和崇拜，往往就是那些「神」殞落的開始，也就是這種心態，我們才會有那麼多的2.0和3.0。
►看著義美「逆轟高灰」成為新時代的神，我不禁想到當時的陳水扁和馬英九
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航