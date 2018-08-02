「瘋子」喬治三世的血液疾病

喬治三世（George III）是英國史上一位很重要的國王。他在位60年期間，見證了不少英國史上的大事，包括七年戰爭、美國獨立戰爭及拿破崙戰爭這三場重要戰爭。在七年戰爭中，英國大勝，分別從法國及西班牙手上取得了法屬加拿大和佛羅里達兩大殖民地，但之後卻在美國獨立戰爭痛失北美十三洲，喬治三世卻很有風度地接受美國這個新國家，甚至歡迎美國派駐大使來到倫敦。在拿破崙戰爭中，英國成功對抗拿破崙的步步進逼，擊敗這位曾經橫掃全歐洲的軍事奇人。

他在任期間，英國的勢力範圍及殖民地的擴張幅度最大，確立了英國「日不落帝國」的根基。對內，英國進入了工業革命，無論科技還是經濟上都領先全球。

縱然政積非常不錯，歷史學家對他的評價卻不甚正面。主要是因為他到了晚年得到了一個怪病，會間歇性的精神失常，每到發作的時候，他就會滿嘴污言穢語，全裸地在王宮奔跑，甚至對著石頭自言自語。他全身疼痛，近乎失明，好不可憐。最後，國會在無可奈何的情況下，只好通過法案把國王權力交給他的兒子。

究竟一位英明的國王為何會落得這下場？

兩種紫質症

當年的醫學知識落後，醫生們當然做不到正確的診斷，國王發瘋的原因眾說紛紜。1966年，一篇刊登在《英國血液學期刊》（British Journal of Haematology）的文章提出了一個很有趣的猜想，喬治三世發瘋的原因很可能因為一個罕有的遺傳血液學疾病——紫質症（porphyria）。

紫質症是一種血基質（haem）合成缺憾引起的疾病。血基質可用於製造組成血紅蛋白、肌紅蛋白（myoglobin）、細胞色素（cytochrome）等分子，其中約九成都是用於合成紅血球所需的血紅蛋白。合成血基質的生化反應牽涉到很多酶，假如某一種的酶因基因突變而減少，那血基質的先驅物紫質（porphyrin）就會增加，就正如一間工廠的生產線出現問題，原材料不能被用於製造產品，就會積聚在工廠內。紫質有毒，過量的話有可能觸發到各式各樣的病徽。

紫質症分很多種，因為牽涉在合成血基質的酶有很多，不同酶的缺乏可引起不同的身體問題，但它主要可以分為急性及皮膚性（cutaneous）兩大類。

急性紫質症的患者以神經症狀為主，而皮膚性紫質症的患者則會出現皮膚對陽光敏感的症狀。

紫質的代謝物對光很敏感，皮膚性紫質症患者的皮膚積累了這些代謝物。若接觸到陽光，皮膚會起水泡及潰爛，所以有這種症狀的患者需要避免接觸陽光與紫外線，盡量留在室內，即使外出時也需要會用黑布罩住暴露在外的皮膚部份。

而急性紫質症則會不定期地病發，在沒有病發時患者與常人無異，但病發時則會出現腹部劇痛、便祕、嘔吐、心跳加速，嚴重的話更會出現周邊神經病變、痙攣、精神病徵，如神經錯亂、幻覺及思覺失調症狀。碳水化合物吸收不足及喝酒都可以誘發急性紫質症的病發。另外，不少藥物都會誘發病發，如避孕藥、巴比妥類藥物（barbituates）、治療糖尿病的硫醯基尿素類藥物（sulphonylurea）、某些抗生素等。

急性紫質症的症狀

診斷急性紫質症需要依靠尿液的生化分析。急性紫質症病發時，病人的尿液膽色素原（porphobilinogen，簡稱PBG）會增高，醫生可以藉著檢驗病人尿液中的膽色素原含量來幫助診斷。值得一提的是，病人急性病發時，有時尿液顏色會出現異常，在經強光照射後特別顯著，這是因為膽色素原在強光下被氧化成uroporphyrin及porphobilin這兩種深紅色的化學物質。

不知道各位有沒有看過《怪醫豪斯》（House）這套非常好看的舊美劇？這套劇集講一位性格奇怪的神醫Dr. House經常遇到各式各樣的奇怪罕有疾病，史丹福當年選擇讀醫或多或少都受到這套劇集影響。其中一集（第一季的結局）令我印象深刻，這集講到Dr. House前妻的現任丈夫患上怪病，最後的診斷就是急性紫質症。

言歸正傳，喬治三世生前曾經5次出現神經症狀。在1788至1789年那次病發中，喬治三世先出現腹痛，被醫生診斷為膽絞痛（biliary colic ），之後又出現疼痛及肌肉無力，被醫生診斷為「痛風」及「風濕」。此後病情惡化，出現更嚴重的腹痛及便祕，脈搏急速，流汗，最後出現神志不清、亢奮、失眠等精神症狀，幸好之後慢慢康復。

從病歷來看，喬治三世除了出現精神症狀之外，似乎還有很多其他症狀，且都與急性紫質症很吻合。

當然，我們已不可能為喬治三世做尿液分析了，但自從《英國血液學期刊》的文章刊出後，喬治三世得急性紫質症的說法已經深入民心。雖然這說法近年受到了質疑，有人認為喬治三世所得的不過是躁鬱症（bipolar disorder）。近年，科學家在喬治三世的頭髮中驗出俗稱砒霜的砷化物，所以也有喬治三世是砷化物中毒的說法，但值得留意的是砷化物是當年非常常用的藥物，且是其中一種可以誘發急性紫質症病發的物質。

假如喬治三世真的是患上了急性紫質症的話，那它對歷史的影響可真大了，網上甚至有人曾經說過，如果不是紫質症的話，美國可能根本不能成立。美國人到今天仍然會喝著英式紅茶，唱著《天佑女王》。

參考資料：

PE Stein, MN Badminton, DC Rees. Update Review of the Acute Porphyrias. British Journal of Haematology. 2017; 176(4): 527-38. I Macalpine, R Hunter. The “Insanity” of King George III: a Classic Case of Porphyria. British Journal of Haematology. 1966; 1(5479): 65-71.

本文獲授權轉載，原文見史丹福狂想曲。

相關文章︰

責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯：王陽翎