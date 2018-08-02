已經2018年了，還在以為愛滋病是絕症？

文︰何冠雄（倡議及社群研究經理）

第22屆國際愛滋病會議於7月下旬在荷蘭阿姆斯特丹順利落幕，會上提出多項嶄新的愛滋病治療以及預防的研究成果。雖然距離成功研發治癒愛滋病的藥物仍有一段距離，但科學家已經研發出一代又一代控制愛滋病病毒、甚至預防愛滋病病毒感染的藥物。

可惜相對藥物的發展，香港普羅大眾對愛滋病的觀感卻依然停留在90年代初，人們還有以下的迷思：愛滋病是絕症？愛滋病是死亡金字塔？愛滋病是人生末路？其實這些想法只是當年政府恐嚇式宣傳的後遺症，經過這麼多年的發展，我們必須重新認識愛滋病。

愛滋病可透過藥物控制、減低風險

首先，愛滋病是長期病患，可以透過藥物控制，感染者預期壽命與非感染者無異。1995年起「雞尾酒」治療方法的發明和廣泛應用，成功改良抗愛滋病病毒藥物，只要透過每日服藥（每日一至兩粒）便可以有效降低病毒數量。而且經過多年對藥物的研究，新的藥物比舊的更為有效，副作用亦大幅減少。再者，香港身份證持有人得到政府藥費補貼，首次門診為港元100，其後為每次港元60，每一種藥物為港元10，最多發三個月的用量，一年醫療費亦不過千元，因此感染愛滋病絕不是窮途末路。

Photo Credit: Patrick van Katwijk / picture-alliance / dpa / AP Images / 達志影像 國際愛滋病會議期間，荷蘭王妃梅貝爾參與遊行。

另外，愛滋病現時是可以透過藥物減低風險。暴露前預防性投藥（pre-exposure prophylaxis, PrEP）是一種使用抗愛滋病病毒藥物，減低非感染者在高風險的環境下——例如沒有使用保險套的陰道交或肛交——感染愛滋病病毒的預防措施。不同國家的研究均顯示，正確使用暴露前預防性投藥能夠有效預防愛滋病病毒，減低感染愛滋病病毒風險達92%。

有鑒於投藥有效性的證據，美國疾病控制與預防中心（CDC）以及世界衛生組織（WHO）均視暴露前預防性投藥為一種預防愛滋病感染的重要額外措施。可惜，在香港暴露前預防性投藥的資訊並不流通，令不少人士白白錯失保護自己的機會。

需要阻隔的，只是愛滋病病毒

除此之外，功能性治癒（Functional Cure）亦是我們必要認識和理解的。感染者只要持續服藥，其體內的病毒量會持續下降，更可下跌至檢測不到的水平（即每毫升血病毒量少於200，相比之下，發病時每毫升血病毒量可超越10萬）。當感染者體內病毒量下跌至不能檢測的水平時，病毒感染的風險亦會大大減低。由此可見，只要接受治療愛滋病病毒完全可以被藥物控制。

雖然愛滋病治療藥物屢有突破，但是社會對於感染者的歧視依然揮之不去。感染者身上依然背負不少負面標籤：傷風敗德、道德淪亡等。這些負面標籤不但無助減緩愛滋病病毒漫延，而且往往令感染者怯於求診，甚至令他們自尋短見，白白犧牲。

我們應該反思，當B型肝炎與愛滋病感染途徑一模一樣的時候，為什麼選擇去歧視一名愛滋病病毒感染者？如果我們的恐懼是因爲不認識、不了解，我們更加要了解事實真相。因為我們需要阻隔的只是愛滋病病毒，而不是感染者。

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎