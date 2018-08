卡繆的荒謬哲學與《薛西弗斯的神話》

哲學家卡繆(Albert Camus)曾經寫過一篇名著《薛西弗斯的神話》(The Myth of Sisyphus),廣為人知,就算沒有聽過卡繆的大名,也不知道何謂存在主義的人,都可能聽過這個故事。

卡繆有時被稱為荒謬英雄或荒謬哲學家,因為「荒謬」是他的哲學思想裡最核心的概念。所謂「荒謬」,在卡繆的用法裡,是指人生存於這個世界上,嘗試尋找生命到底有什麼意義,結果卻一無所獲。生命根本沒有任何理由與意義,這時候就會產生一種「荒謬」的感覺[1]。

這種對荒謬的體會,有時可能源於察覺到生命的短暫與無常、也可能源自於感到生活中有很多事情無法由自己控制、也可能是生活中遭受挫折而一蹶不振。

不過個人認為,最要命的荒謬感是來自於日常生活中的機械性與無目的性。我相信這也是很多人(尤其是勞動階層)親身經歷過的真實感受。誠如卡繆指出,在日常中我們的「生活」就是︰起床、乘車、工作或上課、吃飯、工作或上課、下班或下課、吃飯、睡覺;星期一、星期二、星期三、星期四、……所有日子都按照這種機械且麻木的方式一天接一天過去。也許,有人覺得這樣四平八穩的生活也不錯,跟著這樣的模式至少不會遇到無法生存的困難,可以安安穩穩地生活,但是︰

卡繆指出,當我們企圖回應這問題,便會發現這世上根本沒有客觀的人生意義存在,供我們發現與依循。自己來到這個世界並存活至今,並沒有任何理由與意義可言[2]。

一般人發現到這個事實後,都會選擇逃避,用工作或各種娛樂的方式令自己分心,避開這個問題,繼續麻木地生活下去。但卡繆認為,既然生存沒有意義,當一個人誠實且勇於面對這個世界與自己時,就會禁不住想到自己為何還要繼續存活下去。因此,卡繆深刻而凝重地指出︰

只有一個哲學問題是真正嚴肅的,那就是︰自殺。("There is only one really serious philosophical question, and that is suicide.")