日本東京醫大7年來「只要是女生就扣分」，還說是「必要之惡」的默契

（中央社）

日本東京醫科大學日前傳為高官小孩加分以獲政府補助款弊案，今天又被日媒報導，校方從2011年來持續對女考生扣分，目的是減少招收女醫科生，讓女性醫師及女考生批評做法迂腐。

日本《讀賣新聞》報導，相關人士透露，東京醫科大學2月舉行的醫學系一般入學考試，只要是女性考生一律都被扣分，校方目的是為了減少招收女學生。

東京醫大這種只對女考生不利，也沒有跟考生做任何說明的做法，是從2011年開始持續至今。

東京地檢署特別搜查部在調查文部科學省給予私立大學補助款的貪瀆事件中，掌握到東京醫大這種不利女考生的做法；東京醫大正在進行內部調查釐清事實。

根據報導，2010年女考生錄取率一度高於男考生，但從2011年後，女考生錄取率就一直低於男考生。這種刻意減招女醫科生的做法，呈現出2018年男考生錄取率8.8%、錄取141人，而女考生錄取率2.9%、錄取30人的明顯差距。

目前已知，校方之所以刻意減少招收女學生，可能跟東京醫大女醫師一旦結婚或生產就會離職或留職停薪，造成東京醫大旗下醫院出現醫師不足的情況有關。

東京醫大相關人士表示，說起來，這樣做是「必要之惡」，也是一種默契。相關人士也承認，女生很會考試，但離職率比男生高，才會讓校方出此下策。

東京醫大今年2月舉行了醫學科一般入學考試，其中考生男性1,596人、女性1,018人，考試有「學科筆試」、「小論文面試」兩階段，今年第一階段男生的合格率為18.9％、女生為14.5％，但經過兩階段最後通過的合格率，卻分別為男生8.8％（141人）和女生2.9％（30人）。

根據《朝日新聞》報導，東京醫大在第一階段學科筆試（劃卡電子閱卷）後，就會將所有女性考生的成績自動降低，而通過第一階段的男性考生，卻會在第二階段的小論文面試之中被自動加分，總計兩階段後結算總成績，最後交由學校考試委員會決定入學與否。過程的加權與刻意減分都是校方的私下操作，考生完全不知情。

東京醫大的相關人士透露，這是校方為了抑制女性醫師所採取的「必要之惡」，將女學生的入學人數控制在全體學生的三成以下，是「學校不必明言的默契」。

這位人士說，東京醫大學生畢業考取醫師資格後，大多會在學校旗下醫院工作，由於外科常面對很多緊急手術，上班時間也很不固定，許多女性醫師對外科抱有敬而遠之的想法，所以甚至有「一男抵三女」的說法。

對此，很多女醫師及女考生都說，東京醫大這種做法真是迂腐。

日本網友：應改名為「東京男子醫大」

日本《放送協會》（NHK）報導，網友對東京醫大做法一片撻伐。有網友說，這是愚弄所有拚命追求夢想考生的行為。有網友說，東京醫大歧視女性真是令人震驚，這可說是無法彌補的重大過錯。

東京醫大之所以扣女考生分數，可能是因為很多女性醫師在結婚或生產後，就會辭去工作，讓大學旗下醫院有無法維持運作的危機感。

有網友認為，不去思考營造一個讓女性醫師不因結婚及生產而辭職的環境，這是本末倒置。也有網友譏諷，如果只歡迎男學生不歡迎女學生，應改名為「東京男子醫大」。

日本《讀賣新聞》報導，文部科學大臣林芳正說，一般來說，完全無法認同這種對女性形同歧視的入學考試；不過，目前尚不清楚具體情況，待看到東京醫大提出的報告後，再看如何回應。

一名日本福島大學通識教育研究中心副教授、福島多樣性聯合主席前川直哉整理了各國每1,000人對應到的醫生人數和各國女醫生所占比例發現，2008年，日本每1,000名病患可以對應到2.2名醫生，當中只有18.0%為女醫生。

另外，第三張圖為2006年日本男、女醫師就業率，橫軸為醫生年紀，更可以看出日本女醫生在35、36歲左右的就業率降到76.0%：

根據內閣府男女共同參畫局整理資料，2016年日本女性藥劑師比率高達65.9%，但女醫師比率僅21.1%。

日本女性醫療者聯合會（Japan Joint Association of Medical Professional Women）理事種部恭子批評到批評到，東京醫科大學這種只對女性不利的作法，不只在考試計分上不公平，也背離時代的潮流。同時也是一名婦產科醫生的種部說，如果女性在人數上可以更多一些，就有利於工作環境朝向對女性友善的方向進行改善，但如果刻意減少女性考上的合格率，就會拖慢改革女醫師工作的速度。

日本女權給外界的印象向來較為低落，日本首相安倍晉三還曾提出「女性經濟學」的觀點，讓女性多參與工作，以及增加高階女性主管的比率。

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核稿編輯：楊之瑜