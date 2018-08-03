美國人後院養的老虎，比全世界野生老虎加起來還多

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；林大利 審校

根據統計，美國人後院裡養的老虎已經比全球野生虎還多。美國目前有7,000隻被圈養的老虎，但全世界總共只有3,890隻野生老虎，儘管後者數量看似有所增加。

英國廣播公司BBC報導，飼養老虎的行為幾乎沒有受到管制，在美國動物園和水族館協會（Association of Zoos and Aquariums，AZA）批准的動物園或設施中，圈養者只佔6%，其餘都是私人飼養，養在自家後院甚至城市公寓中。在某些州，購買老虎甚至比領養流浪狗還容易。

英國衛報報導，世界自然基金會（World Wide Fund for nature）物種政策專家亨利（Leigh Henry）表示，這樣的情況並不利於亞洲野生種的保護。「對老虎圈養行為缺乏全面管制，表示沒有任何一個政府機關能夠掌握這些老虎的數量、出生時間、死亡時間以及死後牠們珍貴的身體部位的流向。虎製品走私仍然是野外老虎族群的主要生存威脅，最糟糕的情況是其中部分來自圈養老虎，這幫助維持甚至助長這個黑市。」

圈養虎對人類也同樣不利。2011年，俄亥俄州贊斯維爾郡（Zanesville）一名飼主讓他養的各種珍奇寵物在社區內放風，結果為了保護人類，包括18隻老虎在內以及其他動物遭到槍殺。2001年，德州一名小男孩的手臂被圈養老虎給咬掉，隨後立法要求所有寵物必須註冊。

「自1990年以來，美國有數百起跟大型貓科動物有關的危險事件，包括四名兒童喪生，數十名兒童失去四肢或受到其他嚴重創傷；19名成年人死亡，數十人受害。」美國人道協會圈養野生動物保護部經理萊希（Debbie Leahy）說，「許多圈養大型貓科動物遭受不人道的對待，對社區構成威脅，造成執法單位和保護區的負擔，並妨礙動物保護工作。」

老虎是有著巨星般魅力的大型動物，飼養老虎象徵社會地位，就如同獵殺老虎也是一種象徵社會地位的「運動項目」。野生和圈養之間的界線越來越模糊。大多數人只能在電視紀錄片中看到野生動物，讓牠們不是成為珍稀商品，就是一段難得體驗的配角。

參考資料

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責任編輯：丁肇九

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