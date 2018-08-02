台大遴選會再發聲明力挺管中閔，但新任台大學生會長卻反對

（中央社）

台大校長遴選委員會今（2）日發表聲明，確認遴選過程無明顯重大瑕疵，再次請教育部儘速聘任管中閔為台大新任校長。台大學生會長吳奕柔認為，遴選過程涉及利益未迴避、資訊不充足，不符合行政正當程序原則，籲重啟校長遴選。教育部長葉俊榮則表示，可看到相互的善意，尤其是重視制度檢討，呼應教育部處理的態度。

台大校長遴選委員會今年1月5日選出台大教授管中閔為新校長，原訂2月上任，但因為管中閔陸續傳出擔任企業獨立董事、論文案、赴中國活動等爭議，教育部5月以遴選過程「有經濟法律上重大利益未迴避的適法疑慮」，函請台大重啟遴選，台大不服，已提起訴願。

教育部長葉俊榮7月12日上任後，陸續找台大校長遴委會召集人陳維昭、台大代理校長郭大維等人會談，尋求解套。日前並傳出遴選委員會擬於7月30、31日重新開會，但因可出席人數不足而作罷。葉俊榮於7月31日受訪時則表示，希望讓遴委會再進一步針對程序中，最重要的沒有揭露資訊、兼任獨董對選舉結果究竟有沒有影響，不要還停留在「尚難確認」的狀態，而是要明白確認。

台大遴選會今天發表聲明，肯定葉俊榮藉由「有溫度的溝通」解決爭議，並依教育部5月發函，再次確認校長遴選過程依相關法令進行，無明顯重大瑕疵，適法有據。

台灣大學校長遴選委員會今天發表聲明（全文在文末），也再次確認遴選過程無明顯重大瑕疵，針對推薦人未揭露管中閔擔任台哥大獨董等兼職情事，遴委會也再次確認，並不影響遴選結果。

台大校長遴選委員會發言人袁孝維也表示，遴委會召集人陳維昭原擬開會，回應教育部長有溫度的溝通且盡快解決的誠意，但因暑假期間難找共同時間開會，因此決定以書面討論方式發聲明書，而管中閔擔任台哥大獨董兼職未揭露一事，並不影響遴選結果，並獲得近3/4遴選委員同意。

而8月接任台大學生會長的吳奕柔，將以學生會長身分成為台大校長遴委會委員之一。

吳奕柔今天發表聲明，認為管中閔在台哥大的兼職，比對台大校內申請兼職、產學合作契約的時序，應構成違法；就候選人與遴選委員的利益迴避層面，薪資與審計委員會委員與董事間也具重要利益關係。

吳奕柔指出，遴選委員相較於一般人，具備更高的專業性與充足的資訊，但在此次遴選過程中，針對管中閔與遴委蔡明興具有重要利益關係之事，卻有部分遴委不知情，就利益未迴避的公平性上，及遴選委員未履行充足資訊進行判斷的義務上，並不符合行政正當程序原則。

如從法規上來看，吳奕柔表示，教育部為校長人事處分權的權責單位，具審視遴選程序是否具合法性及正當性的義務，她認為教育部做出不聘任處分的決議，並未侵犯大學自治內涵，而台大應依教育部行政處分，重啟校長遴選，同時也呼籲教育部與台大校方在尋求校長人選問題解方時，不應忽略學生作為校園主體的重要性。

教育部長：看到相互的善意

教育部長葉俊榮今天下午出席美感教育成果展，會後受訪，對遴選會今天的聲明，感到「相當難得」。

葉俊榮指出，面對台大遴選案的僵局，他上任後釋放善意，跟各方溝通，希望找出一條解決的路。據他瞭解，遴選會曾考慮開會，但因適逢暑假期間，遴選委員不見得都在，因此改用書面方式確認各委員的意見。

葉俊榮說，今天遴選會的聲明有表達出「相互的善意」，是一個很重要的進展，對後續處理有相當大的幫助。不過該聲明還是會透過公文形式，由台大行文給教育部，教育部收到文後，內部會再研議要如何回應。

葉俊榮今天也重申，如果社會觀看台大遴選案的僵局，永遠用「那個人上或不上」的角度觀看，糾結只會越拉越緊。他一直主張制度面的檢討，遴選會今天發出的聲明也表明，願意提供這次遴選經驗，作為未來制度改進的參考基礎。

葉俊榮認為，遴選會重視制度面的檢討，和教育部處理這件事的態度相互呼應。

國立台灣大學校長遴選委員會聲明全文：

本會肯定葉俊榮部長分別與召集人及數位遴委懇談，期望藉由有溫度的溝通，解決台大校長遴選事件的爭議。基於對新教長的尊重、並回應新教長解決僵局的誠意與努力，本會依教育部107年5月4日函再次確認本次校長遴選過程皆依相關法令進行，無明顯重大瑕疵，適法有據。

本會於107年1月5日選出管中閔教授為台大新任校長，之後受教育部要求，再次於1月31日召開會議。此次會議中，所有委員已明確知悉管教授兼任台灣大哥大獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員，亦查明校內審查程序時間點與公文。至於教育部認為遴選過程中有重大資訊揭露未盡完整，實屬法令制度未明確規範所致。歷經近7小時之充分討論與審視相關法規與文件後，才做成以下之書面決議：「本會自成立至今，作業程序皆依相關法規辦理。本會確認107年1月5日管教授之當選資格，並無疑義」。所有與會之遴選委員，皆於會議記錄上簽名確認。

為求周延，針對管教授之推薦人於本校「校長被推薦候選人資料表」之「個人基本資料」中，未揭露管教授擔任台灣大哥大獨立董事等兼職情事，而遴委會已議決其為校長當選人乙節，本會謹此再次確認，此並不影響其遴選結果。

本會已依法完成校長遴選，且兩次校務會議（3月24日及5月12日）之決議皆為維持本會之決議。因而本會在回顧所有遴選程序並瞭解教長所關切之議題後，再次籲請教育部應儘速依法聘任管教授為台大新任校長。

台灣高教面對外部強大壓力，更需加強內部和諧，以堅守學術自由並維護大學自主為宗旨，方能提昇大學教學研究的能量及水準，培養具競爭力之一流人才。台大是台灣高教的旗艦，其校長遴選制度與程序的重要性不言可喻。外界對這次遴選相關程序的各項意見與指教，本會虛心受教。加以近期台灣各公私立大學之校長遴選，爭議事件屢有所聞，未來本會願意基於本次遴選之經驗，向台大及教育部提出校長遴選程序及制度改革的建言，與台大及教育部共同為台灣高教的發展、提升台灣高教國際競爭力持續努力。

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核稿編輯：楊之瑜