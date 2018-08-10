奚淞：封神榜裡的哪吒（下）

文：奚淞

►奚淞：封神榜裡的哪吒（上）

從後花園的小門，我們迴避別人的注意溜了出去。園外的小池和涼亭都籠罩在濃重如煙的暑氣中，池魚也傍著假山石的陰影裡瞌睡不動。我們靜靜地溜出關口，正離城不遠的時候，突然天穹輕雷連珠爆響，灰藍色低垂的大氣化作千萬雨絲落了下來，彷彿是特意來解我的焦渴。我勒住馬，任雨浸透我的頭髮和衣衫。立腳處已是曠野一片，土地發出嘶嘶的聲音。四氓有些畏縮地躲在我馬肚子底下。當雨水漸止，大氣變得水晶也似的透明而涼爽。雖然還隔了一里多遙，我可以清楚看見在我出生之前就已經流著的九灣河，像一條正在竄行於草叢中的蛇一般，在遠處明晃晃地閃著。我突然起了極虔敬的心，傾向於那條河。 我於是下馬，叫四氓先騎到柳樹林去放放腿。四氓手忙腳亂、三番兩次上不去，我一把將他推上馬，用力拍了一下馬股，四氓這才左傾右跌地跑走了。我覺得很開心，河水越來越近，流水潺潺地響，又好像無數透明發亮的魚蝦匆忙地唼喋。我把衣服一件件脫下，順手扔在走過的路邊。當我到了河邊，已經完全赤裸了，只剩下腰間一向圍著的紅紗巾。當我走進淺水，輕如蟬翼的紗布隨水波飄了起來，我這才注意到它，自小，我就把它當作理所當然的東西給忽視了。我突然想到，帶著它是毫無意義的。當河水浸拍到我的胸膛，紅紗巾像是懂得我心意的自動離開了與我身體的纏結，隨水波漂走。奇怪的是——師父，在與它分離的一剎那，我覺得我的一切都變得無足輕重，我長久的憂煩都隨它去了。 然後……我以為是錯覺，以為是孿生於我水中的倒影，從生著茂密蘆草和蓮花的淺水裡，他冒了出來，一手撈起了那條紅紗巾。清澈明亮的水珠順著他被蓮葉映照得微青的胸膛往下滴，他把紅紗巾圍上了他的肚腹，露出一口細緻的白牙，他衝著我調皮地笑，彷彿要打破我的幻覺似的，以金屬般的聲音說話了： 「這可是你送我的？」 「不，我送給河的。」我說。 「我就是河。」他笑出聲，同時向我撲了過來。在藍色天穹的背景下，他張開的兩脅，帶起蝶翼鱗粉一樣紛飛的水滴。我也笑了起來，可是他已撲到我的身上…… 師父，師父，我到現在還不能相信，那是不可能的，水中幾個翻滾之後，他的手臂鬆開了，身體無力地浮起來，竟是一具屍體…… 河水變得冷澈透骨，五月的盛暑天氣，我完畢了我的洗浴，波光粼粼流動的水帶走了圍著紅紗巾的一個身體…… 師父，對於天上的雁、林中的獸，我克制不了犯了血的罪。可是，這一次，我似乎完全不能正確地追憶出當時的情況。是那天的下午、由於渴望清涼的河，我涉水沐浴，殺死了一個不知名的少年嗎？我仔細地歸納我的過去，我知道，我將付出代價…… …………

哭泣的聲音不斷迴射在幽冥的山谷裡，漸漸弱了。四氓仍舊叨念著一些毫無音調的言語，太乙沒有注意聽，但是四氓突然亢奮起來的聲音，使他的心一下子回到了官府的花園。

「那真是一匹漂亮的馬，黑得發亮，比人還高出一個肩來，四蹄是白的，公子替牠取名叫踏雪。除了少爺，從來就沒人敢騎牠。那天少爺叫我騎了先到柳林子裡去瞧瞧，老天，真像是騰雲駕霧一樣。從小我的腿就不靈便，行路對我而言是最大的苦事，可是第一次我感覺我是飛起來了。兩旁的風景和錯映的柳樹都被風吹得往後倒，等踏雪好不容易緩下步來，我看見一幅奇怪的景象，圖畫也似靜止的，兩個少年站在及腰的淺水處一動也不動，彼此凝視，連天穹美麗巨幅的雲卷都凝止了。一個，自然我認得出是公子，另一個啊，道長，我該怎麼說呢？人人曉得九灣河有個專司陳塘關地方雨露的河神，是東海龍王的兒子。如果不是他，為什麼那個少年通體透青，且有著鱗紋。然後他們似乎起了什麼爭執。我下不了馬又隔得太遠，聽不見他們的言辭。我看見他向三公子撲了過去，我的心都跳上口腔，水波被他推得有人那麼高，白花花的，公子就和他在水中廝打起來……

踏雪一聲嘶鳴，高舉前蹄，把我從馬上一跤摔下來。等我迷迷糊糊站起身，公子已經穿好了衣服，白得像紙上描畫出來的、公子的面孔，頭髮猶自滴著水珠。不，我似乎察覺到公子在淌著淚，我預感到禍事臨頭。但在心中我還是告訴自己：公子是神，公子什麼都不怕。可是河水是那樣平靜，剛才河神的出現，可只是我騎馬騎昏頭的一個幻相。後來，到那事發生，我才知道公子殺死了他。

回到家裡，已是黃昏時分，公子悶聲不響回了房。我悄悄溜進花園，幾個侍衛仗著長矛倉皇地站在桂樹邊，似乎發生了什麼嚴重的事。我上去問了好幾遍都無人答理，還是那個與我比較相熟的長伍告訴我：三少爺闖禍了。

西斜的陽光照在高大的白粉牆上，反射進四面透空的大廳和長廊。一會，幾個丫鬟扶人疾步走了過去，我看見他們由大廳的後道穿進去，躲在大廳的屏風後面，似乎在探聽什麼重要的機密。夫人的臉雪雪白，似乎已經哭過了。我這才不顧老爺的禁忌，躲在西邊的窗格上偷看。奇怪啊，我一向以為老爺是最大的，可是我分明看見一個身穿白袍，長鬚的中年人居然坐在老爺的上位，老爺竟坐在側席。

黃昏的陽光在新刷白的粉牆上反射得很厲害，一寸一寸移轉在大廳裡，朱紅的光漸漸照上白衣人的臉，我看見他驀然從懷裡抽出一條紅紗巾來，嚴酷削薄的嘴向下彎成了一個弧形，他高聲地嚷：

『有了這個證據，看你如何護短！』

我看見老爺也變了臉，聲音都顫抖起來。奇的是一個脾氣比誰都火爆的他，竟低聲下氣，向他一再解釋，說是三公子臥病在床，絕對做不出殺人的事來。

我嚇得六神無主，可是東海的敖光來向他兒子討命來了。我看來看去，白衣人只是個普普通通的文士。可是我平常也和蠶房裡的嬤嬤聊過天，說過龍王的故事，敖光若是會出現在城裡，那裡會以真身示人。這時候，廳裡的光線越來越強，四面粉牆交互折射的夕陽餘暉飛快地轉移在廳堂內。我的眼眩了，白衣人的身體彷彿在光線裡暴長，白衣飄動如在風中，似乎要隨時顯出龍身來向老爺威脅。確實的，老爺縮小了，害怕得厲害。三公子似乎也察知前廳發生的事，帶著他那把慣常把玩的鑲玉小匕首，飛也似地由長廊跑上大廳，未乾透的頭髮尚貼黏額上，臉上透出稜稜的殺氣，五官的形狀都變了，眼睛斜撐著，好怕人。我一把抓住他的衣袖，哭著求三公子千萬不能進去和龍王爭吵，他摔開了我。大廳裡的光線轉成硃砂那麼紅，我不敢再看下去，我只是個卑賤的小人，萬一龍身顯示，我只有死路一條，我甚至用手塞緊耳朵，可是依舊可以聽見老爺大聲叱罵三公子的聲音，說是什麼惹了滅門之禍什麼的，還提什麼從公子出生就帶了不祥的紅紗巾什麼的——

然後我聽見婦人掩抑不住的哭聲，叫兒的聲音，很微弱，可是我知道是屏風後面的夫人。在延續的哭聲中我聽見公子的聲音，一個字一個字，彷彿由牙關裡咬出來：

『我是個罪人，所做所為不能報答父母對孩兒的期望。今天闖的禍一切由我一人承當。但是我心裡只想到母親所鍾愛、撫育過的、我的肉身，以及父親所寄望我成立人間功業的骨器，原都只是父母所造成的，今天我犯下了連累父母煩心的大罪，我只有把屬於你們的肉和骨都歸還給你們，來贖我內心的自由——』

鏘然一聲，是小匕首彈動的音響，我急切扶上窗格，只見移轉的夕陽已紅得像血也似照著廳內的每一個人。三公子跪在廳內的正中央，袒開了肚腹，右手的小刀高舉，柄上的寶石光閃閃發亮。那是最後一的道光芒，然後大廳暗了下來……

我不知道到底是我慘厲地叫了一聲，還是出於他的喉嚨。我不知道到底是我的眼睛昏黑了，還是太陽突然掉落山去……」

………… 師父，我的哭泣並非虛幻，雖然此刻的我比一粒微塵更輕，比蝶翼更薄。我四處遊轉一無定處，可是我的心還是愛著這個世界的。對我而言，天上飛的，地上蕃滋的，都是太美的負荷。我曉得東部平原上的戰事就要開始，兩個勇武過人的哥哥即將率領精兵走向沙場。我的紅紗巾展開時，我看見成千的屍骸，嚎哭的婦孺，旋飛的兀鷹——這是為明天的世界的奠基，可是明天的信仰又是什麼呢？我看見出賣色相的婦女，我提過的，在後城，為饑餓和慾望所驅逐，四處遊走，如果真有一種大滿足足以填她們的渴慾，她們不會再繼續出現在泥濘的街角，且蕃滋哺育出渴慾的下一代。一天繼續著一天——當我脫離自己的憂煩，才發覺這天穹太藍，而天穹下的…… 那天我拿著匕首，下定決心，要得到我的自由。可笑的，我的書僮，四氓淚漣漣地捉住我的衣袖，說：「公子，公子，你不能去。你是神，你不要離棄我。」我忍不住淚水。可憐的、殘缺的四氓，我說：「四氓，我是神，神有神要走的路。等我去了，我不會忘記你。有一天我會教給你無上法力，你可以飛得像天上的燕子，跑跳得像山野裡的羚羊……」 我終於用血償還了我短短人間一些所有虧欠的。我得到最終的自由，我可以俯臨人世。沒有時間、空間的世界於是變成平面的圖畫，無一處不和諧。我應該快樂，可是師父，就如你聽見的，我還是在哭，忍不住的眼淚使我還想加入到世間的不完美裡去，而且，在眼淚裡，我看見波光粼粼的河，就像是在那個五月的下午…… …………

四氓抬起頭，淚痕已經乾了，窄小哭紅了的眼睛在稀薄的眉毛下閃閃發光，他恢復原來的坐姿，傍著盛開的番紅花，又開始前後搖擺起身體，哼哼哈哈地唱起歌來，似乎忘了太乙的存在似的，夾雜著曖昧含糊的獨白：

「公子捨下了他的身體，駕著彤雲去了……也許他會在快樂裡把他可憐的四氓忘了，可是只有四氓我知道公子只是來人間走一遭的神明……我要為他編一首歌曲，唱給街上的孩子們聽……許多許多年前，陳塘關總兵官的夫人，生下了一個紅色的彩球，散出三尺寶光……他為了要獲得更高的法力，他把肉還給母親，骨頭還給父親，笑嘻嘻地駕著雲飛走了……」

四氓突然停下來，微側著臉，懷疑地問自己：

「不過，公子的身體已經留在濺血的廳堂裡了，乘著雲飛走的該是什麼樣的形體呢？讓我想想……」

打早晨離開官府起，太乙就一動不動地坐在九灣河的柳蔭下，像一枚被人遺忘的碁子。落在他腳上的一隻青蚱蜢絲毫沒有要離開的意思。

楊花和著輕塵飄著，新綠的柳葉閃著，蓮花搖曳著。河水像是靜止，又像是流著。時間像是在摹寫昨天，又像是全然不同了。

……那天下午，我脫下自己所有的衣服，隨手委棄在經過的路邊。我走進九灣河的淺灘，沁涼的水，野生的蘆葦輕拂著我的胸膛，閃爍的水光充滿我的眼。我想一直走下去，可是盛開的蓮花的香氣留住了我……如果說我仍有權留戀的話，如果在我得到無限的自由之後仍能有所要求的話，師父，在那條我犯了罪的河裡，讓我變成自開自落的蓮花……

想到四氓未編完的歌，太乙竟莞爾笑了起來。他站起身。拍拍在膝上的輕塵。走向河岸，將那朵開得最無顧忌，向岸邊橫伸上來的紅蓮摘下，勒下花瓣，就著被水浸白的砂岸，鋪成三才。又折斷蓮梗成一段段的骨節，按著上中下、天地人鋪成卜象的圖形。太乙靜立，端詳圖形良久良久……

「紅兒，痴徒，你到了這個地步還要向師父要一個形體嗎？這鋪在地上的，就是等你來投化的身體了。這樣，四氓的歌曲就會有了一個很美的尾巴——哪吒棄捨肉骨，化身蓮花，變成無上法力的神人……」

不知過了多少時辰，天候漸漸晚涼起來，微風吹動著太乙的衣裾。陰影落下來，埋沒了太乙的眼睛和鼻梁。守候著，守候著，站在等候魂魄來臨的蓮花圖形前面。倦鳥歸巢了，空氣那麼靜寂。漸漸地，太乙的左眼亮起了一朵端麗的蓮花，右眼也亮起了另一朵；可是在心中，不偏不倚地，它們合併成一朵，在永生的池邊。

書籍介紹

本文摘錄自《封神榜裡的哪吒》，聯合文學出版

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作者：奚淞

神話是一首傳唱的歌

奚淞 蟄隱半世紀的七篇小說，震撼重刊！

白先勇 真情細訴奚淞的文學前生

「追憶我們的似水年華，五十年間如反掌。」

李喬 深度分析「哪吒」生之悲哀

「醒目的是它不俗的形式，驚心的是它的主題。」

「我終於用血償還了我短短人間一些所有虧欠的。我得到最終的自由……可是師父，就如你聽見的，我還是在哭，忍不住的眼淚使我還想加入到世間的不完美裡去……」（〈哪吒〉）

在日常世間，神話從不曾缺席，只是人們無暇注意，也無知於內在與之相應的奧祕。

生命存在的大疑，渴望被認可、肯定的棄兒心結，捨凡證真的無上悲願，哪吒神話傳說在在牽動人們的集體潛意識。——奚淞

奚淞少年時代用力最多，產量卻極少的小說創作，在當年的文藝圈發表時，引起文青們議論紛紛、諸多迴響，作品留下令人震動不已的深刻印象。

自第一篇借神話另出新境的〈封神榜裡的哪吒〉到最後表現神祕意識流的〈奪水〉，這七篇小說筆致各自殊異，每篇都在尋找一種有創意的藝術形式，也都在探索人生的終極問題；可謂奚淞生平最入世的心血之作。

叛逆與幻滅，矛盾與成全，哪吒捨身化蓮的悲願歷程……終成為奚淞念念的慈悲祝願：願世間眾生遠離苦惱、平安快樂。

Photo Credit: 聯合文學出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰