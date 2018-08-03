【2018臺灣國際人權影展】穿過傷口的鏡像，返照身世所在：幾部臺灣人權電影的當代探詢

文：徐明瀚

人權電影，往往都跟如何顯現不同型態的政治暴力所造成的種種創傷有關，這些創傷，既是身體傷口的痛，許多情況更是心理黑洞的傷。

基於歷史現場和電影場景條件的不同，創傷被揭露的方式也會有所不同，這些創傷場景的人、事、時、地、物，可能因為外力因素導致檔案太晚，或未能公開而人事全非，無法追溯，影像證據被遮掩而失卻了事發的該時該刻，或是，傷口也因此從個人擴大為群體的內化關係，而不再只是彼情彼景，傷口持續在當代擴大，甚至連人權概念和它的現狀本身都被傷害到。這些在在讓一個創傷事件難以一目了然或一語道盡，因此人權電影首要地成為了傷口般的存在。

或許會有人好奇，這樣的傷口，到底是讓它持續惡化？還是讓它有好轉的一天？人權電影的關鍵位置也正是在這裡。這篇專文將會試圖探討臺灣當代與人權議題相關的電影，如何逐步突破創傷再現的歷史迷霧與困境，以具有創造性的再現方式與美學（無論是清晰的紀錄手法或是迂迴的重演形式），去解構或重構創傷之景象所形塑的身分政治與影像認同。

歷史的迷霧不散，穿越如何可能？

迷霧，常常是用來描述歷史創傷如何能被揭露的一個核心意象，其中在臺灣的二二八與白色恐怖尤其如此，《消失在歷史迷霧中的作家身影》、《消逝在二二八迷霧中的王添灯》二本由藍博洲所著的書名便有直接用此一意象。而在電影中這個意象最早可以推及1995年萬仁導演的《超級大國民》，影片有句經典描述：

「歷史的迷霧散了，景物終於能清晰看見，但是，為什麼都含著眼淚？」要能使迷霧散去，似乎非常人所能為之，所以彷彿唯一只有等待之途：時間久了，迷霧有散的一天。這種意象無疑是處於被動狀態的，臺灣當代電影史中所呈現人物對創傷的自我療癒救贖之路，往往都走得絆絆磕磕、尋不到出口。

該片中，當間接加害者許毅生要去尋找受害者陳桑的墳塚的過程就頗具艱辛，設若反之，當代換成了受害者或其家屬要去找直接加害者問責，則更為不易，在在顯現出威權時代結束後轉型正義之困難。

同年，侯孝賢導演的《好男好女》，改編了藍博洲的《幌馬車之歌》，講述白色恐怖受難者鍾浩東與妻子蔣碧玉的故事，由林強和伊能靜分別飾演。值得討論的是，伊能靜一人分飾兩角，不僅扮演蔣碧玉，更在片中扮演要在電影中扮演蔣碧玉的梁靜，討論要如何去揣摩蔣碧月的真實狀態，也道盡了該段歷史難以正確捕捉的艱難。

相較於侯孝賢1989年在臺灣電影史上第一部呈現白色恐怖的《悲情城市》片尾，那個冉冉從金瓜石地景攀升至白茫茫一片天際的鏡頭運動，揭示了歷史的迷霧與蒼茫，兩部片相比之下，《好男好女》則在電影的後設形式上更為推進一步，直問穿越歷史而直抵創傷現場的可能性為何。

傷口是一面鏡子，用當代電影重做的

2002年，臺灣當代視覺藝術家陳界仁在「臺北雙年展」放映三頻道黑白動態影像作品《凌遲考：一張歷史照片的迴音》，片中的攝影機直面著身心受到凌遲折磨的男子，攝影機還從他被割開的傷口處直接推進到他的身體黑暗深處，影片旋即示現了五個歷史創傷的遺跡（八國聯軍的北京圓明園、日本戰時進行人體實驗的東北731部隊、關押白色恐怖政治犯的綠島監獄、讓員工長年喝工業污染水的桃園RCA工廠、臺灣加工廠的女工宿舍）。

更重要的是，攝影機也從傷口內部回望著觀看這個傷口的芸芸大眾，以清晰直視傷口，卻又在兩端迂迴地讓演員重演著歷史場景與當代現況，讓傷口形成了一個鏡框，內外空間遙相映射，讓彼此看到了彼此。著有《痛史：現代華語文學與電影的歷史創傷》的作者白睿文（Michael Berry），提到這個作品「操弄目擊者、受害者和行刑者之間的界線，延展扭曲並分割了這個時空交錯點，展現出複雜的暴力稜鏡。」

傷口本身，成為了在21世紀初迴看20世紀以降的重大歷史創傷的媒介，是一個鏡射關係，而這也揭示了在當代用電影或動態影像去思考創傷場景的複雜性，它的身世與來世、原初場景，以及它的當代在地轉型。

關於銀幕所呈現的世界，歷來有三種電影理論模型，第一種寫實主義的窗框，讓人們通過銀幕看到外面的世界；第二種形式主義的畫框，則是讓人們去欣賞影像中的美好構圖與陳設；而最後一種則是精神分析的鏡框，人從裡面看到的不是別的，就是自己，儘管在電影中看到的是可能別人的故事，但仍能夠找到與自己心理所共鳴的那個部分，並跟自己對話。如果一部電影能夠呈現，或試圖化解政治暴力下所造成的種種創傷，儘管當代電影的創作者不是學者或醫生，總已在精神分析與治療的意義上有著高度的自覺。

本屆的臺灣國際人權影展，主題訂為「尋找我們的身世」，與之對應的英文副標題是 Through the looking-glass，乍看之下毫無關係，但是仔細來想，上述這些企圖理解歷史創傷的電影創作者，某個程度都是處在如精神分析那般尋找自我認同的鏡像階段，穿過電影的鏡子，企圖抵達自我身世與認同的謎底。然而，無疑地，這些鏡子，是電影製作而成的傷口，首要地這樣證明著：我是這樣存在著，傷口般的存在。

人權電影中的創傷與清創

在本屆影展所選的四部臺灣電影作品《少了一個之後》、《想我媽媽》、《寶島夜船》、《幸福路上》中，訴說的往往是其所面對到諸多人、事、時、地、物的面目全非與滄海桑田，電影創作者總是以個人或群體的力量，企圖儘可能全面地用影像去記錄、去追認那些恐怕已經模糊的創傷場景，持續去追問和依序思索下面這幾個問題：

傷口位置與傷害的程度有多大？傷害是在何時、何地與如何發生的？可能的加害者與確切的受害者的權力結構為何？能夠去重新確認傷口的真正位置在哪嗎？好好去清潔它、治療它，進而讓苦痛之人如何可以從中得到緩解或療癒嗎？這樣的從界定創傷到清理創傷的進程，在本影展的其他外國電影也可作如是觀。

歷史的迷霧或是模糊的真相，往往在於創傷事實被隱蔽起來，受害者或其家屬首先企圖還原傷口確切造成的位置，都有其困難。《少了一個之後－孤軍》紀錄片中的海軍黃國章，於1995年服役期間在臺灣海峽落海後漂流到了福建海岸，國軍先是以他逃兵向家屬告知，他的母親經查他並無離開崗位，後尋得兒子的浮屍遭中國大陸漁民撿起後，未經勘驗僅有被拍照留存，照片中明確頭部受到銳器所穿刺，認為應非意外，而與軍中霸凌有關。

Photo Credit：臺灣國際人權影展提供 《少了一個之後－孤軍》劇照

然而就連這樣基本的傷口與死因，也在整部紀錄片中難以追查，而這也讓黃國章的母親窮盡心力在20多年來為兒子討回公道。若能有事實真相，則不會有太多揣摩，亡者家屬交瘁的心力，便成為更大程度的傷害。從確切的身體創傷，到蔓延到家屬的心靈創傷，就在於傷口的身心位置不明，最基本清創的工程就幾乎無法展開。

只要有歷史檔案且被公開，就可以知道傷害是在何時、何地與如何發生的。《想我媽媽》紀錄片的洪維健導演比黃國章母親等待真相的時間長達60多年，因2017年白色恐怖的檔案終於開放，而重啟了他父母被以叛亂之名落獄的調查，並確切看到當年是何人密告誣陷他的父母的確切筆錄，解答了他多年來，對於自己為何自幼成為政治犯的謎團。

《寶島夜船》紀錄片中原本投靠中華民國的「反共義士」，何以輕易被指控為中共情報員而成為政治犯？可能的加害者與確切的受害者的權力結構為何，往往是這些電影最終所觸及的究責問題，是何種結構？讓軍中學長能霸凌學弟，能讓人以誣告方式轉為汙點證人而脫罪？甚至，可讓軍方持續隱蔽案情，政府選擇性公開或不公開檔案？

在法庭與審判之外，普遍於常民生活間權力結構仍然可以被電影呈現出來，動畫片《幸福路上》呈現了小琪從小到大的生活經歷，如何擺脫不掉黨國思想，選舉父傳子的文化，還有種種社會抗爭的現場，片中更以超現實的描繪手法，用魔王發脾氣的方式顯現出國語推行的威權教育，用小甜甜的電視鏡像透露出小琪想成為美國人的冷戰式渴望。只有把鏡子擦乾淨，才能看清自己是誰，通過課本、教室、電視螢幕所給出的幻象，折射自己身後周遭的環境，比方說她的混血兒好友貝蒂，透過電影，尋找我與他人的共同身世。

鏡中奇緣的起滅變化，回到電影本身

把電影的銀幕比喻為一座稜鏡或一面鏡子的框架，總讓我想到禪學北宗的神秀說：「身是菩提樹，心如明鏡臺，時時勤拂拭，勿使惹塵埃。」而南宗的慧能卻說：「菩提本無樹，明鏡亦非臺，本來無一物，何處惹塵埃。」後者的境界似乎更高一層。在用電影去理解每個創傷場景的人、事、時、地之後，若是我們從觀影甚至是拍片中，創建出能讓「目擊者、受害者和行刑者」真誠相對且保有尊嚴的場域。

而最終將這些鏡像視之為無物的話，正如有女性主義者曾言的「女性主義的出現是為了消滅女性主義」，那麼，人權電影應該是要為了消滅人權電影而生的，從「看電影是看電影」，到「看電影不是看電影」，到「看電影是看電影」。

我們知道，《鏡中奇緣》（英文原書名Through the looking-glass正是本屆臺灣國際人權影展主題的英文名稱）的作者路易斯・卡洛爾（Lewis Carroll）在書中便曾提醒：「鏡子內的世界總是與現實相反的。」所以，在亟欲辨認影像中屬於自我乃至於他人的群像時，我們同時也要理解，在這趟鏡中奇緣中，電影除了帶我們親歷遍盡了何種歷史暴行的人與事、不義遺址的地景之外，它作為一面鏡子，用什麼方法框取了這個世界？用什麼美學來調度鏡框內外的故事與歷史、虛構與事實，以及想像與真實？這是穿越觀看之鏡的最終境地。

本文獲臺灣國際人權影展授權刊登，原文刊載於「2018臺灣國際人權影展」影展手冊

作者簡介｜徐明瀚，電影與藝術評論人，輔仁大學哲學系、交通大學社會與文化研究所畢業，現為台北藝術大學美術學院博士生。主編有《誰怕艾未未：一個影行者的到來》，曾任《Fa電影欣賞》季刊執行主編，輔仁大學電影與藝術研究社兼任指導老師。近年策畫有「光譜的稜線」當代藝術聯展（2015關渡美術館）、「海市蜃樓：城市與建築專題影展」(2015寶藏巖國際藝術村)，主持有個人網站〈綠洲藝影〉。

影展資訊

名稱：「2018臺灣國際人權影展」

時間：2018/08/04－08/25

放映地點：詳情請點擊

• 國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區

• 二二八國家紀念館

• 光點華山電影院

• 誠品敦南店

責任編輯：游千慧

核稿編輯：丁肇九