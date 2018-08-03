【2018臺灣國際人權影展】奪回家園，重寫日常

文：楊翠

陳黎有一首詩很打動我，題為〈二月〉，速寫二二八事件後裂變的家園與變調的日常：

槍聲在黃昏的鳥群中消失

失蹤的父親的鞋子 失蹤的兒子的鞋子

在每一碗清晨的粥裡走回來的腳步聲 在每一盆傍晚的洗臉水裡走回來的腳步聲

失蹤的母親的黑髮 失蹤的女兒的黑髮

在異族的統治下反抗異族 在祖國的懷抱裡被祖國強暴

芒草。薊花。曠野。吶喊

失蹤的秋天的日曆 失蹤的春天的日曆

詩中以清晨、黃昏、春天、秋天、日曆、鞋子、黑髮、腳步聲、洗臉水等日常性元素，描繪出家園的尋常生活圖像，而以一再重複的「失蹤」，顯影家園日常生活如何一點一滴被抹除，槍聲劃破，鳥群四散，家園裂變。陳黎以簡單素樸的日常，映照出深痛刻骨的失落。

我總是在想，家園與日常，對人們而言究竟是什麼。家園，並不一定都是漾滿溫潤光色的地方；確實，多數時候，它是主體得以自由呼吸、安置生命的場所；然而，它也經常成為囚禁主體的牢房，甚至剝奪主體的安居權利、騷擾主體的安靜靈魂。

也正是這個家園，經常成為各方權力介入競逐的載體。家園做為一個空間概念，日常做為一個時間概念，在一般情況下，因為熟悉與習慣，確實比任何時空更洋溢自由空氣，卻也因此更不設防。然而，當家園本身施展威權與壓迫，或者家園被權力者侵入並附體，家園不再是安居所，家園的日常就會扭曲劣化，變成一場場惡夢，生活其間的人們，只能被惡夢吞噬入腹，殘喘、掙扎，或者被迫把自己也融入惡夢一景，日久成為自然，失卻原初家園的記憶，失去主體自身。

Photo Credit：傳影互動 《幸福路上》（On Happiness Road, 2017）

2018年臺灣國際人權影展以「尋找我們的身世」為核心，延展幾個主題面向，包含臺灣經驗、反抗權威、轉型正義，三者的關聯，表面看來是外部的政治威權的相似性，實際上則幾乎都是關於主體、家園、日常的失落與追尋的故事。 因為，當家園成為囚牢，當日常成為戰場，認同追索或認同戰鬥，就變成不得不然的課題。

與家園、日常相關的追尋中，最平凡、也最真實的，是關於「幸福」的定義與追尋：「幸福」如何被定義，被強者定義的「幸福」，如何化變成異形魔獸，伸展無數觸鬚，潛行穿透日常生活細節中，決定了我們的「幸福」想像與自我認同。

身分認同，表面上是主體內在自我辨識系統的運動狀態，事實上卻關乎外在世界。主體的身分認同與歸屬，說穿了是主體自我與外部世界協商共處的結果，人們用來辨識自我、肯認自我、安置自我的各種線索，都與外部世界密切相關。

他者如何看待我？我與世界的關係如何？影響了主體關於我是誰、我是怎樣的我、我可以是怎樣的我的各種想像。

然而，世界恆常不是友善的，世界充滿惡意、荊棘、鐵棘藜，世界甚至是殘酷、殘暴的，它會侵入家園、毀壞日常，威脅主體的存在，偷換主體的認同。尸最殘暴、最大面積，但卻也最難以辨識的鐵棘藜，是國家暴力及其末梢神經所鋪衍的天羅地網，它們伸入你的生活週遭、左右鄰居、親密關係，滲入你的骨頭、血液、細胞裡頭。底色愈黑暗，表面愈光明，彷彿一切都在陽光下，日曬清暖，花樹清芳。

而事實上，整個世界都在天羅地網中，國家暴力化身為恐怖情人，緊迫盯人，上天入地，人們被管轄、被監視、被收編、被催眠、被異化，終而與網羅的世界合而為一，難以斷開。

威權體制收編家園，篡改日常，再生產一套價值體系，銘刻在主體的思惟紋理中，綑縛他的身體與意志。因此，威權之所能夠輕易偽裝，潛隱於無形，正是因為它扮裝為一種價值系統，甚至成為一種審美體系、日常生活，通過身體管理、忠誠檢察，讓你無法遁逃。2018臺灣國際人權影展的幾部影片，都環繞著這個主題。

《幸福路上》正是家園、日常、主體被整編的經典，也是主體逃脫的寓言。電影描繪的庶民歷史記憶，都是尋常風景，就在村里街巷、尋常人家的生活現場，然而，它又是那麼政治，人們的說話、吃飯、戀愛，人們的話語結構與感情結構，都成為時代文本中的一個子句。是文本的一部分，卻沒有發言權。

我們都成為一小段無聲無息的時代子句。《幸福路上》中，「日常」才是真正的戰場，我們日夜晨昏都浸潤於角力廝殺中，但一無所覺，政治從平凡的日常入侵，影響我們的身分認同，影響我們思索我之成為我，我之成為臺灣住民的認同敘事。

然而，終於有一些人試圖掙脫主流文化句式的鏈結，試圖從時代文本中脫逃；也有少數人已經成功逃逸，起筆揮灑異質的時代文本。《幸福路上》並沒有預設，也沒有具體回應「幸福」是什麼，也似乎不曾真正鋪展一片陽光天地，或者一條幸福通道，但是，強權的文化句式裂解，支離出來的時代子句，固然尚未成篇或成詩，終究已經眾聲喧嘩。

與《幸福路上》相同，韓國關於媒體如何成為強權共犯的影片《共犯者們》，也是在敘寫人們在家園中、在日常裡，但卻脫不出強權所佈建的網羅。我們每日回到家，抓起遙控器，讓電視臺從指尖滑過，愛看哪家看哪家，愛停多久停多久，享受控制的快感。而事實上，遙控器和電視方格構成了我們日常細節的重要景觀，嫁接我們與世界的關係，影響我們的世界觀，甚至認識論。我們才是被管轄者。

國家暴力既潛隱在庶民生活細節與電視方格之中，也悍然奪取家園、囚禁身體、消滅生命。1945年，二戰結束了，但二戰後的世界，卻還是無法結束戰爭，在1960年代戰後嬰兒潮的青春勃發之際，國與國的戰爭，黨與黨的戰爭，從未停止，毀壞許多家園。

因此，《捉鬼》所見是另一種日常，從1967年六日戰爭以來，半世紀間，對巴勒斯坦人而言，家園與日常，都早已成為例外狀態，自由與囚禁，已經沒有明顯的邊界，根本難以區隔。你可能隨時從家園被抓走，送進監獄，如「幾乎多數家庭都有成員在監獄中」，家園、日常、生活的想像圖景全部變調，人是什麼，要如何生存，如何界定自己的生存意義，如何界定家園與日常的意義，都成為艱難的課題。

《寶島夜船》裡的時間，也是1960年代，他們的日常被一個政治統治集團偷走，所以只能遠離家園，偷渡流離，尋找另一處場所，打造另一座家園。

海島很美，然而，海島上的另一個統治團體，再度奪去他們的家園，以他在前一個家園的經歷，來指控他的罪名。也就是說，即使是早已過往的日常，也會在現實的日常中被突然召喚回來，做為毀壞你未來日常的工具。

日常性，它表面是線性的，24小時，一分一秒，前後銜接，但它也是不斷被過去干擾的。威權體制時期的國家機器，最擅長調度的就是蒙太奇的手法，以時空拼貼的策略，任意擷取主體過去的日常，來混亂你的現實時序，找尋你的記憶漏洞，見縫插針。「某年某月某日，你是不是在哪裡和XXX做了什麼？說過什麼？」國家暴力以這些過往殘片，編織故事，將主體在現實中定罪，剝奪他的日常。

《燃燒之路》中的多吉也是如此。中國以各種方式，侵入圖博孩子的家園現場與日常生活，抽換他們的聲音與舌頭，改寫他們的日常與故事。而且，這些被改寫後的日常，不僅過去被偷換了，現實被覆蓋了，就連未來也被提早寫成，威權的意識形態甚至無限延宕到未來。

威權意志通過象徵化、神聖化的過程，產生時間上的延宕性，所以《懷念獨裁者》中的突尼西亞，即使已經民主轉型，盡管檯面上的權力團體已被置換，但威權的象徵符碼，仍然根著於家園角落，覆蓋人民的日常生活。侵入家園的異類魔獸，改寫了家園的景觀，抽換了日常的內容。日久之後，人民產生誤識，將魔獸所改寫的景觀，誤認為是原初的家園，於是，當獨裁者不在了，他們就感覺失落大片大片的日常，感到生命有了缺漏。

臺灣何嘗不是如此，獨裁者蔣介石成為神聖化的象徵符碼，固著在銅像、遺照、街巷、公園，以及島民的靈魂深處，有如異形的細胞，不斷再生產。

因此，轉型正義就不能只是一項政府的發包工程，也不是只有法制面或歷史面的功課。無論是《法外之徒》中哥倫比亞政府受到民間壓力的勉力推動，或者是《大審判家》中，全力追究納粹罪行的西德檢察官佛里茲．鮑爾，以及逾三百位證人在法蘭克福法庭的現身說法，這些故事都喻示著，轉型正義必須從家園，從日常，從每個人的靈魂深處開始動工。

如果轉型正義工程能綻露一線光隙，如果主體能從威權廢墟中，奪回被竊取的家園，重寫被偷換的日常，身世追尋之路，便得以緩慢但堅定地起行，所有失蹤的日曆與四散的鳥群，都會以另類的方式，重新回返家園。

本文獲臺灣國際人權影展授權刊登，原文刊載於「2018臺灣國際人權影展」影展手冊

作者簡介｜楊翠，臺灣大學歷史學研究所博士，研究領域包括：原住民文化與文學、臺灣婦女史、臺灣女性文學、性別文化相關議題等。現任東華大學華文文學系副教授、「二二八事件紀念基金會」董事、「楊逵文教協會」常務理事、「臺灣政治受難者關懷協會」常務理事、促進轉型正義委員會專任委員。

影展資訊

名稱：「2018臺灣國際人權影展」

時間：2018/08/04－08/25

放映地點：詳情請點擊

• 國家人權博物館白色恐怖景美紀念園區

• 二二八國家紀念館

• 光點華山電影院

• 誠品敦南店

責任編輯：游千慧

核稿編輯：丁肇九