advice、advise一字之差，詞性傻傻分不清楚？

Affect和effect兩個字不只發音像、長得像，連意思都只有詞性上的差異而已！考考大家：The rain ____ our family picnic.（這場雨影響了我們的家庭野餐）這句要填入affected還是effected呢？答案就在影片中喔。

英文單字中有許多這種差一個字母，詞性就天差地別的相似單字。今天就跟著希平方一起來把這些單字一網打盡，多看多熟悉，下次看到的時候就能分辨囉！

respond / response 回應

比較短的respond是動詞，而response是名詞。在通信上常常會運用到這兩個字，詞性不同，在句中的角色當然也就不同，可要特別小心喔！

I will respond to your email later.（我稍後會回應你的電子郵件。）

→ respond作為此句主要動詞。 We're looking forward to your response.（我們很期待您的回應。）

→ 「你的回應」，其中「回應」是名詞，因此要用response。

advise / advice 建議

咦，是不是有人覺得這兩個是同一個字呢？眼睛再睜大點，倒數第二個字母一個是s，一個是c喔！其中advise是動詞，而advice是名詞。不像中文的「建議」可以一魚兩吃，身兼名詞與動詞，英文可是有分成兩個字的喔！例如：

My doctor advised me to start taking a number of vitamins.（我的醫生建議我開始吃一些維他命。）

→ advised作為此句主要動詞，為過去式。 Could you give me some advice on how to learn English?（你可以給我一些怎麼學英文的建議嗎？）

→ 「給我建議」的「建議」是名詞，因此用advice。

breathe / breath 呼吸

字尾多了個e，詞性也轉了一圈：breathe是動詞，而breath是名詞喔，使用時可要小心。例如：

I'm so congested that I can't breathe.（我鼻塞好嚴重，以至於都呼吸不了。）

→ can’t 是否定助動詞，後面要加上原形動詞，因此用breathe。 Take a deep breath and relax.（深呼吸然後放輕鬆。）

→ take a deep breath 就是「深呼吸」的意思，很實用喔！

complain / complaint 抱怨

跟上面breath & breathe可不一樣喔，這裡多了一個字的反而變成名詞。其中complain是動詞，而complaint是名詞。例如：

She is always complaining about her work.（她總是在抱怨她的工作。）

→ 要表達「抱怨某事物」可以用 complain about 這個動詞片語。 We will try to deal with the customer's complaint as soon as possible.（我們會試著儘快解決顧客的投訴。）

→ 「顧客的投訴」的「投訴」是名詞，因此用 complaint。

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本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航