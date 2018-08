advice、advise一字之差，詞性傻傻分不清楚？

Affect和effect兩個字不只發音像、長得像,連意思都只有詞性上的差異而已!考考大家:The rain ____ our family picnic.(這場雨影響了我們的家庭野餐)這句要填入affected還是effected呢?答案就在影片中喔。

英文單字中有許多這種差一個字母,詞性就天差地別的相似單字。今天就跟著希平方一起來把這些單字一網打盡,多看多熟悉,下次看到的時候就能分辨囉!

比較短的respond是動詞,而response是名詞。在通信上常常會運用到這兩個字,詞性不同,在句中的角色當然也就不同,可要特別小心喔!

We're looking forward to your response.(我們很期待您的回應。) → 「你的回應」,其中「回應」是名詞,因此要用response。

I will respond to your email later.(我稍後會回應你的電子郵件。) → respond作為此句主要動詞。

咦,是不是有人覺得這兩個是同一個字呢?眼睛再睜大點,倒數第二個字母一個是s,一個是c喔!其中advise是動詞,而advice是名詞。不像中文的「建議」可以一魚兩吃,身兼名詞與動詞,英文可是有分成兩個字的喔!例如:

Could you give me some advice on how to learn English?(你可以給我一些怎麼學英文的建議嗎?) → 「給我建議」的「建議」是名詞,因此用advice。

My doctor advised me to start taking a number of vitamins.(我的醫生建議我開始吃一些維他命。) → advised作為此句主要動詞,為過去式。

字尾多了個e,詞性也轉了一圈:breathe是動詞,而breath是名詞喔,使用時可要小心。例如:

Take a deep breath and relax.(深呼吸然後放輕鬆。) → take a deep breath 就是「深呼吸」的意思,很實用喔!

I'm so congested that I can't breathe.(我鼻塞好嚴重,以至於都呼吸不了。) → can’t 是否定助動詞,後面要加上原形動詞,因此用breathe。

跟上面breath & breathe可不一樣喔,這裡多了一個字的反而變成名詞。其中complain是動詞,而complaint是名詞。例如:

She is always complaining about her work.(她總是在抱怨她的工作。)

→ 要表達「抱怨某事物」可以用 complain about 這個動詞片語。

We will try to deal with the customer's complaint as soon as possible.(我們會試著儘快解決顧客的投訴。)

→ 「顧客的投訴」的「投訴」是名詞,因此用 complaint。