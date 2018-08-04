study 「aboard」還是「abroad」？易混淆單字與片語總整理

今天我們整理幾個容易混淆的說法與片語，讓大家越讀越明白，越用越上手！再也不怕用錯啦。

容易混淆說法

Do you have time / Do you have the time?

之前在美國曾經以為人家要約我出去（囧），殊不知他只是想問我時間...小小一個the差很大！

Do you have time? 問的是「你有沒有空，能不能約你出去呢？」

加上the變成：Do you have the time? 是在沒帶手機或手錶時詢問別人，「你知道現在幾點嗎？」

funny / fun

要拉別人出去玩，本來應該要講：Come on! It's gonna be fun.，結果講成：Come on! It's gonna be funny. 所以是會有搞笑藝人來搞笑，還是跟你出去玩很可笑？記得，funny通常解釋成「好笑的、可笑的、滑稽的」；找樂子的話就要用 fun，表示「好玩的、有趣的」意思喔！所以最正確要說：

Come on! It's gonna be fun.（來嘛！會很好玩的。）

aboard / abroad

唉呀，大舌頭講英文卡卡不清楚：One of my cousins is studying aboard at the moment. 所以是在船上還是飛機上留學呀？

注意！aboard是指「在船上或是飛機上」，abroad才是指「國外」的意思。留學的話當然是study abroad囉，所以應該要說：

One of my cousins is studying abroad at the moment.（我其中一位表親現在正在國外讀書。）

※ 小技巧：board是「板子」，字首「a-」有「在...之上」的意思。所以「在板子之上」，就是在船的甲板上或是飛機登機口，這樣是不是更容易記住啦？

boring / bored

「我覺得好無聊喔！」講成I'm boring.的話，朋友可能心裡會想：「你有這個自知之明就好，你就是個無趣的人」。咦，愛注意喔！boring 是用來形容「人事物很無趣」，bored才是用來形容「人感覺無聊」，用錯就糗大啦！舉個例子：

The TV show is boring.（電視節目很無趣。）

She gets bored with the show.（她對那節目感到很無聊。）

容易混淆片語

on TV 電視上 / on the TV 電視機上面

沒有加定冠詞the的時候，指的是「出現在電視螢幕上」的意思。

例如：Look! Jessica is on TV now.（你看！Jessica 上電視了。）

如果加上了the，就變成是指定那一台電視機，這時候就表示位置「在那電視機頂端、上方」的意思喔！

例如：My cat loves to sleep on the TV for the whole afternoon.（我的貓喜歡一整個下午都睡在電視機上面。）

in front of 在...前面 / at the front of 在...前面的位置

例如：There is a cab in front of the bus.（有一輛計程車在公車前面。）

以及：We were sitting at the front of the bus.（我們坐在公車前面的位置。）

有發現到嗎？如果沒有定冠詞the，表示所處的位置是在某個物體的前方，所以in front of the bus是指「在公車前面」；但有加上the的話變成是在那個物體「本身前方」的位置，因此at the front of the bus表示「在公車內前方的位置（也就是靠近司機的那一頭）」。

look up 查詢 / look up to 尊重

使用look up的時候，常表示「在字典裡面查詢」，所以會這樣搭配look something up in the dictionary

例如：If you don’t understand a word, you can look it up in the dictionary.（如果你不知道一個字，你可以在字典裡查詢它。）

但是如果加上一個to的話，變成look up to就不一樣囉，這是表示「尊重、敬佩某人」的意思。

例如：He saved a lot of people from the accident, so everyone looks up to him.（他在那場意外中救了許多人，所以所有人都敬重他。）

pull over 把車開到路邊 / pull out 駛出、駛離

如果介係詞用的是over，表示「慢慢把車靠邊停」，是一種慢慢停下來的樣子。例如：

The police asked the driver to pull over.（警方要求那名駕駛靠邊停。）

介係詞如果用out的話，表示車子「駛離」，也就是說車子是慢慢加速要起步離開了，是不是跟前面說的pull over有很大的不同呢？

例如：The bus had already pulled out when we got there.（在我們到那裡之前，公車已經開走了。）

put on 穿上 / put off 拖延

通常on跟off表示兩個正好相反的概念，但搭配上了同一個動詞put之後，兩者可是完全沒關係喔！put on表示「穿上衣物」；put off 則是「拖延、延遲」。

例如：It’s cold out there. Put on this jacket.（外面很冷。穿上這件外套吧。）

以及：It’s been raining these days. We have to put off the games.（最近都一直下雨。我們必須將比賽延期。）

take off 脫下 / take on 承擔

前面說到表示「穿上」的put on其實相反的動作「脫下」要說take off，不過take on並不是「穿上」喔，而是「承擔」的意思。

例如：He took off his coat and gave it to me.（他把他的外套脫下來給我。）

以及：Jerry is in charge of the new project, which means he has a lot of new responsibilities to take on.（Jerry 負責這項新專案，那表示他有許多新責任要承擔。）

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本文經HOPE English 希平方學英文授權刊登，原文合併第一篇、第二篇發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航