study 「aboard」還是「abroad」？易混淆單字與片語總整理

今天我們整理幾個容易混淆的說法與片語,讓大家越讀越明白,越用越上手!再也不怕用錯啦。

容易混淆說法

Do you have time / Do you have the time?

之前在美國曾經以為人家要約我出去(囧),殊不知他只是想問我時間...小小一個the差很大!

Do you have time? 問的是「你有沒有空,能不能約你出去呢?」

加上the變成:Do you have the time? 是在沒帶手機或手錶時詢問別人,「你知道現在幾點嗎?」

funny / fun

要拉別人出去玩,本來應該要講:Come on! It's gonna be fun.,結果講成:Come on! It's gonna be funny. 所以是會有搞笑藝人來搞笑,還是跟你出去玩很可笑?記得,funny通常解釋成「好笑的、可笑的、滑稽的」;找樂子的話就要用 fun,表示「好玩的、有趣的」意思喔!所以最正確要說:

Come on! It's gonna be fun.(來嘛!會很好玩的。)

aboard / abroad

唉呀,大舌頭講英文卡卡不清楚:One of my cousins is studying aboard at the moment. 所以是在船上還是飛機上留學呀?

注意!aboard是指「在船上或是飛機上」,abroad才是指「國外」的意思。留學的話當然是study abroad囉,所以應該要說:

One of my cousins is studying abroad at the moment.(我其中一位表親現在正在國外讀書。)

※ 小技巧:board是「板子」,字首「a-」有「在...之上」的意思。所以「在板子之上」,就是在船的甲板上或是飛機登機口,這樣是不是更容易記住啦?

boring / bored

「我覺得好無聊喔!」講成I'm boring.的話,朋友可能心裡會想:「你有這個自知之明就好,你就是個無趣的人」。咦,愛注意喔!boring 是用來形容「人事物很無趣」,bored才是用來形容「人感覺無聊」,用錯就糗大啦!舉個例子:

The TV show is boring.(電視節目很無趣。)

She gets bored with the show.(她對那節目感到很無聊。)

容易混淆片語

on TV 電視上 / on the TV 電視機上面

沒有加定冠詞the的時候,指的是「出現在電視螢幕上」的意思。

例如:Look! Jessica is on TV now.(你看!Jessica 上電視了。)

如果加上了the,就變成是指定那一台電視機,這時候就表示位置「在那電視機頂端、上方」的意思喔!

例如:My cat loves to sleep on the TV for the whole afternoon.(我的貓喜歡一整個下午都睡在電視機上面。)

in front of 在...前面 / at the front of 在...前面的位置

例如:There is a cab in front of the bus.(有一輛計程車在公車前面。)

以及:We were sitting at the front of the bus.(我們坐在公車前面的位置。)

有發現到嗎?如果沒有定冠詞the,表示所處的位置是在某個物體的前方,所以in front of the bus是指「在公車前面」;但有加上the的話變成是在那個物體「本身前方」的位置,因此at the front of the bus表示「在公車內前方的位置(也就是靠近司機的那一頭)」。

look up 查詢 / look up to 尊重

使用look up的時候,常表示「在字典裡面查詢」,所以會這樣搭配look something up in the dictionary

例如:If you don’t understand a word, you can look it up in the dictionary.(如果你不知道一個字,你可以在字典裡查詢它。)

但是如果加上一個to的話,變成look up to就不一樣囉,這是表示「尊重、敬佩某人」的意思。

例如:He saved a lot of people from the accident, so everyone looks up to him.(他在那場意外中救了許多人,所以所有人都敬重他。)

pull over 把車開到路邊 / pull out 駛出、駛離

如果介係詞用的是over,表示「慢慢把車靠邊停」,是一種慢慢停下來的樣子。例如:

The police asked the driver to pull over.(警方要求那名駕駛靠邊停。)

介係詞如果用out的話,表示車子「駛離」,也就是說車子是慢慢加速要起步離開了,是不是跟前面說的pull over有很大的不同呢?

例如:The bus had already pulled out when we got there.(在我們到那裡之前,公車已經開走了。)

put on 穿上 / put off 拖延

通常on跟off表示兩個正好相反的概念,但搭配上了同一個動詞put之後,兩者可是完全沒關係喔!put on表示「穿上衣物」;put off 則是「拖延、延遲」。

例如:It’s cold out there. Put on this jacket.(外面很冷。穿上這件外套吧。)

以及:It’s been raining these days. We have to put off the games.(最近都一直下雨。我們必須將比賽延期。)

take off 脫下 / take on 承擔

前面說到表示「穿上」的put on其實相反的動作「脫下」要說take off,不過take on並不是「穿上」喔,而是「承擔」的意思。

例如:He took off his coat and gave it to me.(他把他的外套脫下來給我。)

以及:Jerry is in charge of the new project, which means he has a lot of new responsibilities to take on.(Jerry 負責這項新專案,那表示他有許多新責任要承擔。)

