西式早餐兵法全攻略（下）：長棍麵包是法國大革命精神的平等麵包？

前文有提到,歐陸早餐不外乎咖啡配麵包,這種情形在法國尤其嚴重。因此自己很慶興不是法國人,因為就算人在巴黎,咖啡依然只能喝兩口便放棄,而雖然麵包一般而言比台灣的好吃很多,但是因為加了乳製品所以還是無法讓我天生的東亞味蕾認可。

之前去巴黎因為覺得早餐光吃麵包配咖啡實在不是人吃的東西,硬是忍饑到中午,找了間中國餐館點紅燒肉配白飯,結果紅燒肉燒得又柴又沒味道根本吃不下去。後來改變戰術,既然咖啡難以下嚥,就前一晚多喝點比台灣便宜又好喝的紅酒,然後第二天的第一餐直接去喀油封鴨腿,接下來也一樣第一餐來個燉牛舌。這樣的早餐才讓人通體舒暢。

在這裡,介紹幾種法國早餐最常吃的麵包,包括「奶油麵包片」(tartine) 、「布里歐」(brioche)、「可頌」(croissant)、「巧克力麵包」(pain au chocola)和「葡萄乾麵包」(pain aux raisins)等。

奶油麵包片(tartine)

只要在切片的麵包上加上吃的東西,法文都叫tartine。像是tartine de miel的話,英文就是 slice of bread and honey,也就是蜂蜜麵包片;tartine beurrée 是英文的slice of bread and butter,是奶油麵包片;tartine de confiture 的英文是slice of bread and jam,為果醬麵包片。

基本上,tartine和三明治一樣,都是把麵包水平切開後加食材上去吃,只不過三明治會再用一片麵包夾起來吃,tartine就讓這些食材曝露在光天化日之下地吃。

而tartine所使用的麵包是我們所知的法國長棍麵包baguette。Baguette不能說幾乎,而是根本就是法國麵包的代名詞。Baguette原本的意思是棍子、棒子或杖,而這都是在形容這種麵包的形狀。不過這種麵包被稱做baguette也不過是二十世紀初的事罷了。而雖然它的起源眾說紛紜,但可以確定的是,到了1800年代中期的巴黎,baguette已是隨處可見了。

由於造成法國大革命的原因之一是人民受夠了那些每天吃著白麵包的貴族,而人民自己卻連普通的麵包都不見得吃得到。因此在革命後的1793年,當時的政府下了這樣的一道命令: 不論貧富都必須由這個平等的政府消失。再也不會有用小麥做麵包給有錢人,而把麥麩做的麵包給窮人這種事。所有的麵包師傅現在只能做一種麵包,否則會被監禁,那就是平等的麵包。

這個理論告訴我們,法國長棍麵包是為了沿續法國大革命自由平等的精神而誕生的。不過也有這種麵包是拿破崙為了讓他的士兵們,都能在他們的制服的一個特殊袋子裡放入同樣大小的麵包所製作的。而這種袋子的長短和大小正好與現在的法國長棍麵包相同。如果是這個說法的話,那麼就是拿破崙讓這種麵包誕生的。

還有一種說法和巴黎的地鐵有關。由於興建巴黎地鐵時的工人來自法國各地,常常彼此會有衝突。而那時候的麵包必須用刀切了才能吃,因此每個人身上都會帶著小刀。擔心這些工人有更大暴力衝突的工頭,於是拜託麵包店做一種可以用手撕來吃又好拿的麵包,而麵包店就做出法國長棍麵包了。

不過有許多十九世紀去巴黎的遊客卻被當時這種麵包的尺寸給嚇壞了。當時有旅客描述這種麵包竟然有六英尺,相當兩公尺那麼長,根本是麵包界的哥吉拉。直到1920年代,法國通過一項禁止麵包店在晚上十點到隔天早上四點工作的法令後,麵包師傅為了趕在開店前能把這種麵包做好而將之做成現在的形狀和大小,這種麵包才成了我們今天所到的樣貌,而baguette這個名稱才在這個時候誕生了。

現在的baguette一般長為26英寸(66公分),寬2英寸(5公分),由麵粉、酵母、鹽和水製成。

布里歐 (brioche)

和法國長棍麵包baguette比起來,布里歐的歷史久遠許多,而且據信是傳自於10到11世紀,來自北歐而征服法國北部並稱之為諾曼地的一支維京人諾曼人的食譜。布里歐是一種奢華的酥皮麵包,因為製作它所使用的蛋與奶油的量都很大,如此才能造就其味道濃郁而又蓬鬆柔軟的口感。因正因為布里歐這種這種華麗而高貴的口感,使得許多法國貴族對其趨之若鶩。

盧梭就曾在其1783年所著的《懺悔錄》中寫道:「我想起了一位尊貴的公主的蠢話,有人告訴她說農民沒有麵包吃了,她回答說:那就叫他們吃蛋糕吧!(Qu'ils mangent de la brioche!)」。只能說,晉惠帝is not alone。

法國米其林大廚侯布雄(Joël Robuchon)是如此描述布里歐迷人的香味與高貴的口感的:「取決於奶油與蛋的比例,它輕盈而些許蓬鬆,而又帶著那麼點的細緻」(light and slightly puffy, more or less fine, according to the proportion of butter and eggs)。而布里歐這種細緻而鬆軟的口感,也讓它被視為叫viennoiserie的奶油甜麵包,或稱為維也納甜麵包和甜酥式麵包。

這種麵包雖然基本的製作方式和一般的麵包一樣,卻因為加了許多像是蛋、奶、奶油、糖,甚至白蘭地等其它材料,而有著如酥皮糕點般的濃郁。布里歐也因此與「牛奶麵包」(pain au lait)和「葡萄乾麵包」( pain aux raisins)這兩種既可以當早餐吃,又可以當點心吃的麵包,形成了一種加了發酵的viennoiserie奶油甜麵包,可說是奶油甜麵包的附屬團體。

前面說布里歐的歷史久遠,因為早在1404年就已經有法國的文字記錄了。而1611年在英國,英格蘭諾丁罕郡(Nottinghamshire) 拉什克利夫(Rushcliffe)的英格蘭最小的地方行政單位民政教區(英語:civil parish),科特格來夫(Cotgrave)這個地方所出版的 《法國與英格蘭風味字典》(A Dictionarie of the French and English Tongues)中的記載,更證實了布里歐當時在英吉利海峽兩岸都已為人所知了。而布里修的語源則是源自於古法語的動詞brier,這是現代法與的搗碎(broyer)的意思,而其字根-oche則起著使動詞名詞化的功用。

最常見的布里歐有兩種,一種叫「頭型布里歐」(Brioche à tête ),一種叫「麵包布里歐」(Brioche Nanterre)。 「頭型布里歐」的外型主體是個有凹槽的圓形體,然後如喇叭狀地開口逐漸變小,又或是想兩個大一小的球連在一起,下面是大球,而上頭接著一個小麵團,因而稱為「頭型」(tête)。而以口感而言,則是由於奶油比例較高而吃起來比較綿密。

「麵包布里歐」的形狀則如同一般的長條形吐司麵包,但是其像是兩條連在一起的吐司麵包外型並不是把兩條長方形麵團排在一起烤,而是把一個揉著小球狀的麵團並列在吐司模具裡烤。在烤的過程中,由於麵團的膨脹與擠壓,而使的原本一個又一個的小麵團球熔合在一起,並且不斷地漲發,而形成最後的誘人型態。

布里歐是一種麵包與糕點的結合,這裡略述頭型布里歐的基本做法:酵母先以人肌溫度的牛奶化開,然後加入麵粉做成酵母麵團。然後另外混合一杯半麵粉、兩茶匙糖、1/4茶匙鹽,再加入做好的酵母麵團與兩顆蛋和六茶匙的量的室溫奶油。混合均勻後,蓋上保鮮膜靜置約30分鐘,再放入冰箱一夜中止發酵,並且讓原料釋放其風味,到這裡,布里歐麵團完成。

正式製作時,先將布里歐麵團揉成粗條,分切為小塊後再用手壓在版上搓成饅頭狀。最後造型:用小指背壓著小麵團,將之壓出一個大圓球和一個小圓球的雪人形狀,然後像是做甜甜圈一般地在中間挖個洞,然後用手壓小圓球翻轉過那個洞,頭型布里歐就成型了。此時將成型的布里歐麵團放入烘焙模具之中,醒發90分鐘,然後塗上蛋液,放入預熱180度C的烤箱烤25分鐘,取出後在模具中再靜置10~15分鐘讓其內部凝縮就大功告成。

巧克力麵包(pain au chocola)

前面說到,布里歐、牛奶麵包、和葡萄乾麵包可以當早餐吃,又可以當點心吃,都是viennoiserie的附屬團體。而這邊要談的巧克力麵包也是這附屬團體的一員。巧克力麵包的法文是pain au chocola,而pain就是法文的麵包。這種長方形的法國早餐麵包將巧克力包裹於發酵的酥皮中,而其酥皮類似於我們後面將談到的「可頌」。

不過一般的酥皮使用的是酥皮麵團(puff pastry dough),而可頌所使用的則是可頌麵團(croissant dough)。這兩者其實非常地類似,因為它們都屬於「層壓麵團」(laminated dough),也就是讓麵團塗上固體脂肪後折疊起來,然後重覆這個動作數次而成的麵團。如此製作出來的麵包就會有著一層又層的輕薄酥脆的脆皮了。

不過,可頌麵團與酥皮麵團最大的不同是,可頌麵團有加酵母。也就是說,可頌麵團是發麵。因此,在吃起來的口感上,可頌是比較柔軟而有嚼勁和彈性的。不過現在一般的做法都是用可頌麵皮,稱之為chocolate croissant,只不過外型為長方形。而在法國西南部,pain au chocola則被稱之為chocolatine 。

可頌(croissant)

佩恩(Anselme Payen)於1853年所出版的《食物的本質》(Des Substances alimentaires)一書,是法文書中最早出現可頌一詞的著作。在那之前,可頌叫做kipferl,是德文的新月形小麵包的意思。1839年,原本是奧地利砲兵軍官的詹格(August Zang)在巴黎的黎塞留街92號(92, Rue de Richelieu)開了間叫維也那麵包店(Viennese bakery/Boulangerie Viennoise) 的店,那是kipferl第一次出現在法國。

而可頌第一次被提及的文字記載的食譜,則在瑞士籍的著名法國料理理論家約瑟夫法夫爾(Joseph Favre) 於1883年所寫的《世界烹飪詞典》(Dictionnaire universel de cuisine),但是裡面的做法卻不是現代可頌的做法,而是中東糕餅的做法。要到約瑟夫法夫爾《世界烹飪詞典》出版次年的奧古思特哥倫拜見Auguste Colombie)所寫的《新料理百科》(Nouvelle encyclopédie culinaire)出版之後,原本做法像是布里歐的可頌才成為了我們現在的做法。而至於其它關於可頌的野史,這裡就不贅述了。

製作可頌麵包最重要的是開酥(le tournage),而開酥的關鍵在於包油的手法。製作的時候,首先混合麵粉、鹽、糖、奶油、與人體溫相近溫度的牛奶和酵母與發酵麵團。順序是先以溫牛奶化開酵母與發酵麵團,然後拌入奶油,最後再全部拌在一起。等麵團全部揉勻變得表面光滑又不沾桌面後用塑膠膜蓋好,醒15~20分鐘,這時麵團的溫度最好是攝氏23度左右。

醒好麵團之後,用桿麵棍把麵團擀成32X16公分的長方形,然後再用塑膠膜包好,這時將之放入零下25度C的冷凍庫冷凍10分鐘,這麼做是為了中止麵團繼續發酵。然後10分鐘過後,再將麵團移至冷藏一夜,到這裡可頌麵團的製作完成。麵團冷藏一夜之後,將以桿麵棍在桌上敲軟敲平成16x16公分大小的奶油放在麵團正中間,然後將麵團上下兩頭折起對接將奶油包住,以桿麵棍輕壓上端和底端使之固定,然後桿成35X16公分的長方形。

下一步便是開酥。先將麵團上下分別折1/4和3/4對接,兩頭稍微地重疊,桿平。然後對折,折好後旋轉90度,再桿平。接下來再從團上下分別折1/4和3/4對接的這個動作開始重覆一次,然後將麵團放入冰箱冷藏鬆弛約30分鐘。30分鐘後取出麵團並將之擀成50公分X25公分的長方形。然後用尺和小刀將麵團分切為七個底為12公分,高為25公分的等腰三角形,然後在每的等腰三腳形的底直切一小刀。

接下來就要讓可頌成型了。由等腰三腳型的底部開始,用手輕扯兩頭,用捲的一直捲到頂端,然後放上烤盤,將捲好的麵團兩頭折向內彎,塗上蛋液後放入醒發箱2~3小時。2~3小時後,麵團會脹發成原來的兩倍,這時再刷第二次蛋液,放入預熱190度C的烤箱烤20分鐘,然後在常溫下靜置15分鐘便完成了。

一個好的可頌的外觀要上色均勻、呈金黃色,有鬆脆的外皮和柔軟的麵包心,內部則為呈蜂窩狀的氣孔。

而同樣的做法,如果用泡好的葡萄乾,在麵皮上塗上卡士達醬和葡萄乾一起捲起來,再分切成2公分的小段烤好的話就是「葡萄乾麵包」(pain aux raisins)了。而如果在可頌麵皮裡捲兩條巧克力條再捲起來烤,就成了chocolate croissant了。

