【職場指路人】專訪《INSIDE》主編李柏鋒：懂得把自己的時間賣掉，用「學習」累積職場資本

文：泛科技

李柏鋒是科技新創媒體《INSIDE》的主編，同時於許多媒體擔任專欄作者、開課當講師，也在 Hahow線上平台開設理財相關課程，有著多重身分的他說：「我的工作其實很類似，都是輸入與輸出的過程。」

他並以自己為例，討論起近期頗受矚目的「斜槓身份」。「我在做的是接收研究資訊，經過大腦消化之後排列組合，產出更有價值的東西。這樣的技能可以應用在寫專欄、當主編或者講師上，我認為這便是所謂的『斜槓』，用一套方法論、一套工作技能去做很多事情。可是目前來看，很多人比較像是在做各式各樣『只要付出時間就可以完成』的事。」

「例如去 7-11 打工，同時做一些也許需要一定技能、但主要還是在付出時間的工作，我會覺得這不算是斜槓，因為基本上你只是把自己的時間賣掉，而且賣出越多時間拿越多錢。我認為花費的時間越少、收入反而越高，那才是擁有專業的表現。」

若不明白心之所向，熱情就會消耗得快一些

他接著提到，若一個人知道自己想要什麼，同時也擁有相應的工作，自然不太需要擔心；但很多人只知道自己「不喜歡」什麼，卻不太確定、或者說沒有給自己機會去尋找真正想做的是什麼。「當然這也情有可原，畢竟我們的教育制度是培養出產業、工廠裡面可以用的人才，不需要你知道自己想要什麼。這樣的人出了社會，可能就較難持續熱情。」

因此，不少年輕人出社會後常面臨兩種狀況，一種是根本不曉得自己要什麼、另一種則是知道自己喜歡什麼，但不見得能夠以此糊口，必須找另外一份「可以讓我生活下去」的收入，後者或許就不是自己真正想要的。「這兩種人就會生活得比較辛苦一點。」李柏鋒說。

年輕人為什麼焦慮？因為沒有想像

李柏鋒曾經研究過自己與父親的年代剛出社會的起薪差異，「在我爸爸那個年代，每個人的經常性支出，大概只佔起薪的六成左右，所以它可以存下四成的錢；但是到了這個年代，起薪跟經常性支出幾乎是一模一樣了。換句話說，我這個年代的人剛出社會根本存不到錢，想像空間跟可能性便跟著越來越低。」

當房價就是那麼高，好像任何一份薪水都沒辦法支撐「買一棟房子」的想像；或者一個人希望先工作幾年存錢，然後出國留學，可是工作兩、三年，真正能夠存下來的錢也極為有限。「所以就變成，沒有任何想像可言，覺得一切都沒有機會。」對此，李柏鋒給社會新鮮人的建議是：把自己的評估標準拉高一些。「如果判斷標準是『我只要有一份薪水就好』，會很容易找到待遇與條件比較差的公司或老闆。試著把標準拉高到『認同這家企業的理念』或『除了薪資，這裡還是個可以發展自我的舞台』，貨比三家，同時多面試幾間公司，我相信，你會比較容易獲得更有機會、工作起來也更舒服的環境。」

最好的自我行銷是打造代表作

談到年輕人該如何建立自我品牌，李柏鋒認為最好的管道便是打造一個代表作，當然，每個產業的代表作都不一樣，例如廣告業可能是參賽獲獎，業務的代表作則是在某一個季度拿到高額績效。

「有些人在社交場所經營人脈，就是換名片、和對方加LINE與Facebook，可是拿到之後其實就沒有再進一步了。原因在於別人就算想要利用你，也不知道怎麼著手，這其實是失效的人脈。」當擁有自己的代表作，外界明白你擅長的領域、知道怎麼「利用」你，便會自動聚集過來。李柏鋒說，到了那個時候你不需要到處去找機會，反而得開始篩選，思考怎麼樣的機會能

夠讓自己繼續成長。

而他也提醒新鮮人，在一個舞台裡面拿到代表作，也許就是最接近自己頂峰的狀態，此時的你是最有資格跟人談條件的。「談條件不見得只能在公司裡，有了代表作後，不妨去市場上面重新估價，看看這樣的作品能否在其他地方獲得更好的工作條件。多去嘗試，你的收入才會持續增加，能見度才能越來越高。」

別太在意第一份薪水的數字

「一開始，你可以拿28K、25K甚至23K，真正需要在意的是，有沒有辦法讓自己每一季都成長？」李柏鋒說。若起薪為23K，過了三個月試用期，你就要跟公司討論自己的表現是否符合想像？有沒有機會從23K調到25K？到了年底再跟公司談談看，接下來幾個月的成長，有沒有值得更高的薪水？

「另外，我認為在工作的前3、5年，談儲蓄、理財投資這些都還言之過早，原因是你應該在這段期間內，先把自己的收入提高到無法再提高的狀態。透過『持續強化自己的專業』與『換工作』讓自己的收入越來越高，也許從一開始的25K變成52K，就比較有機會存到一筆本金去做投資。」

新鮮人第一課：了解自己是塊什麼樣的拼圖

把找工作的新鮮人與找人才的公司比擬成兩片拼圖，若是硬將兩塊不對的拼圖湊在一起，你不舒服、公司也會不舒服。「你清楚自己是什麼樣的一塊拼圖，就比較容易判斷一家公司和自己適不適合。先了解自己，在找工作的當下，也要努力去了解對方的理念。當然有時候，仍然得進去工作了才知道跟想係的是否相同，如果不一樣，趕快離開去找新的機會；若理念一致，大家就可以合作出漂亮的成果。」

最後，問到推薦新鮮人參與什麼活動，李柏鋒說「課程」是不錯的選擇。「課程除了學習以外，還有社交的功能。如果你是在一個真正的社交場域，大家都只是去換名片或拉人脈，你可能沒有什麼收穫。但若是去一個學習性的場域，就算沒有認識人，至少也學到東西了。」「再加上，在學習場域中所遇到的人，通常會是比較積極且有動力的。畢竟在這個社會中，真正願意學習的人其實還是屬於少數，所以你認識的人會截然不同。」他說。

全文由泛科技授權提供。

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責任編輯：陳雨暄

核稿編輯：楊之瑜