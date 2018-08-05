【國際大風吹】日本打算開賭場、美國開放運彩，博弈真是特效藥？

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你有沒有到國外體驗上賭場玩一把的感覺？日本國會趕在七月下旬會期最後一天，通過了安倍政府力推的「博弈特區法」，最快在2025年，日本合法賭場就可以開門迎賓。而台灣則是歷經四次博弈公投之後，到現在還沒有賭場開張。

但你有沒有想過，世界各國怎麼看待賭博這件事呢？它對經濟有好處嗎？它會讓民眾沈迷上癮嗎？今天就來看看幾個不同國家的例子。

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日本：賭博違法，柏青哥卻賺進4%GDP

日本刑法明文規定禁止賭博，認為賭博容易煽動國民的僥倖心態、敗壞勤儉工作的美德，同時造成經濟影響，所以理論上一般民眾打麻將不能賭錢、店家也不能以現金或代幣作為客人玩遊戲的獎勵。

但在現實生活中，賭博是很多日本人不可或缺的娛樂。去過日本的朋友都知道，各地的車站附近總是有一家家的柏青哥、也就是小鋼珠店。柏青哥老闆雖然不會跟客人有金錢交易，小鋼珠只能兌換獎品，但老闆一定會在隔壁另開一家小店，專門用現金回購客人剛剛贏來的獎品。換句話說，就是鑽法律漏洞變相賭博。這樣的做法行之有年，政府從來沒有修法管制，可說是公開的秘密。更何況，還有賽馬、賽艇、機車、自行車這四種公辦運動競技，不受賭博罪限制，開放大眾投注。

先不論同樣合法的樂透彩券，剛剛這兩大類博弈產業中，柏青哥的每年營收高達25兆日圓，比拉斯維加斯、澳門和新加坡的博弈營收總和還要高，達到日本GDP的4%，而運動博弈每年也創造8兆日圓左右的營業額，可以想像日本人有多愛賭，而賭博又貢獻了多少經濟產值和稅收。

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摩納哥：若非賭博，差點亡國

說到賭博可以活化經濟，其實最成功的例子應該是摩納哥。位在法國南部靠近義大利邊界的摩納哥，是全世界第二小的國家，面積只有兩平方公里，差不多七、八個大安森林公園這麼大，但它也是奢華、高貴和賭博的代名詞。

掌管摩納哥的王室，在19世紀中一度瀕臨破產，所以打破規矩開始經營賭場，結果一炮而紅，打響了蒙地卡羅的名聲，甚至因為博弈的營收夠高，王室大膽決定停止向國民徵收個人所得稅。這項傳統延續到今天，讓這個小國成為有錢人的聚集地，全國不到四萬人口當中，就有超過兩千位百萬美元富翁。

不過，摩納哥一直有個特殊規定，就是除非在賭場工作，否則國民一律不得進入賭場。這道禁令乍看有點奇怪，但想想其實有道理，畢竟當初開賭場，就是為了把外國觀光客的錢賺進來，而不是要讓本地人自己沈迷下去啊。

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英國：線上線下隨處可賭，英超也緊密結合

如果要找一個不是為了發觀光財，而是在嚴格管理的前提下，全面開放博弈事業的國家，那可能就是英國了。從線上到線下實體賭場和投注站、從運動賽事比數到小王子、小公主的名字，英國人想賭還真不怕沒東西可玩。從二戰後就開始玩賓果和開賭場的英國人，幾十年來逐步鬆綁法令。到了2005年更開放業者直接在電視上打廣告，讓博弈營收在十年間翻了一倍，在2017年達到年收140億英鎊、超過5500億台幣，間接貢獻政府不少稅收。

其中比較有趣的現象，就是堪稱英國國球的足球，已經跟博弈事業緊密結合。以2018-19球季來說，英國職業足球等級第二高的英冠聯盟（English Football League Championship），總共24支球隊有17支接受博弈公司贊助，而最高等級、也是全世界最多人看的英超聯盟（English Premier League），則是20支球隊有9支。這些博弈品牌會直接出現在球衣和周邊商品上，轉播過程中更會透過各種方式提醒觀眾趕快下注。英超身為全世界營收最高的足球聯盟，絕對少不了博弈業者的貢獻。相較之下，德國和西班牙的甲級聯賽，博弈贊助金額加起來都沒有英超多。

聽起來，博弈似乎是刺激經濟和職業運動的一帖良藥。但問題是，各國政府賺進博弈稅收的同時，也很難避免它的負面影響。日本去年的官方民調發現，大約有320萬、也就是3.6%的成年人，曾經出現賭博成癮的行為，比其他開放博弈的工業化國家大概1%-2%的比例高非常多。而英國，也曾經有英超球員自己簽賭了幾百場比賽，讓英超踢假球的風聲不斷。妙的是，美國最高法院也在今年五月讓運動賭博合法化。換句話說，NBA、MLB等職業運動聯盟，未來很可能也會結合賭博商機。龐大利益會不會影響比賽公正性，值得我們繼續觀察。

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監製：李漢威

企劃：丁肇九、彭振宣、李漢威、羅元祺

主持：李漢威

拍攝 / 後製：楊桂銣 / 鄭宇軒

核稿編輯：楊士範