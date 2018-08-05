不再是「肝炎→肝硬化→肝癌」，糖尿病、脂肪肝和三酸甘油脂過高要小心

文：丁彥伶（醫藥線記者）

「我自己身邊就遇過兩三位沒有B、C肝也沒有肝硬化的長輩，覺得肚子大大脹脹的，食欲不振，沒多久就發現是肝癌了！」日前國家衛生研究院發表論文，提醒民眾，即使未感染B、C肝病毒、沒有肝硬化，但倘若有糖尿病、脂肪肝和三酸甘油脂過高者，還是要小心。

國衛院研究員級主治醫師黃秀芬提醒，年逾60歲的國人至少要做一次腹部超音波，不僅可以了解肝臟健康狀況，也可以預防其他腹部腫瘤。

以前大家都說「如果沒有B、C肝就不用擔心肝癌」，不過國衛院收集2005年到2011年國內3,843例肝癌病患進行分析，結果發現其中有一成以上，411例病患沒有感染肝炎病毒也沒有肝硬化，違反了肝癌防治說的「慢性肝炎、肝硬化、肝癌」三部曲。

黃秀芬說，據國民健康署最新的資料更顯示，近年已經有高達近兩成的肝癌患者沒有B、C肝也沒有肝硬化。以前台灣絕大多數的肝癌病患，為肝炎病毒帶原者，但現在新生兒已經全面施打B肝疫苗，病毒性肝癌病例減少，而其他致肝癌的高危險因子也一一浮現。

糖尿病可能引起肝癌？

目前國內至少有150萬以上糖尿病人口，「糖尿病可能引起肝癌？」黃秀芬提醒，有很多研究都發現，糖尿病會提高癌症發生率。除了肝癌，還有胰臟癌、子宮內膜癌、結腸直腸癌、乳癌、膀胱癌等等癌症的風險都提高。

這份統計資料未標示病患血糖值及糖化血色素，無法明確說明血糖或糖化血色素要多高，風險會增加多少？但糖尿病控制的愈差，血糖愈高則免疫力愈低。因此糖尿病患若想預防癌症，控制好血糖是根本要務。

脂肪肝要特別注意

肝病防治基金會這幾年大力呼籲國人當心脂肪肝，脂肪肝就像鵝肝醬的肝，肝組織被脂肪包住無法發揮作用，有10％的人會因此引起肝炎，甚至肝硬化並導致肝癌。醫界發現，台灣幾乎每兩個做肝臟超音波的人，就有一人有脂肪肝！大家要留意自己是否為肝癌的高風險族群？如果在脂肪肝還未引起肝炎前多運動、減肥，就有機會讓脂肪肝回復正常。

三酸甘油脂也來惹禍？

很多人在預防心血管疾病時，只注意血膽固醇是否過高。不過黃秀芬醫師提醒，其實三酸甘油脂也會引起血管發炎、中風或造成其他心血管疾病。

從統計的分析資料顯示，三酸甘油脂過高也會提高罹患肝癌的機率。三酸甘油脂通常是吃甜食、高油脂等食物引起，雖然三酸甘油脂可能因為一時飲食控制而下降，而被認為是「暫時性」的問題。但如果持續讓三酸甘油脂處於失控的狀態，對身體的影響就不是暫時性的，所以即使沒有B、C肝、沒有肝硬化，飲食仍需控制。

黃秀芬醫師說，這些無B、C肝炎而罹患肝癌的病例有四成以上超過71歲，所以建議無論有無B、C肝炎，年過60歲就應該進行進行腹部超音波了解肝臟健康，也可以及早發現各種腹部病變。

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責任編輯：潘柏翰

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