憂患意識低、敵情觀念薄？ 3年內全台超過6萬後備軍人「遇到教召就出國」

不少役男退伍後常以出國為由「躲教召」，監院調查發現，2015到2017年「因事出國」合計超過6萬1000人，占核予免招人數近8成，而3年來因教召未到、被移送地檢署的民眾更達1642人，最多被判處6個月徒刑，監察院警告這是「國人憂患意識低落，敵情觀念淡薄」。

監察委員林雅鋒、江綺雯調查後備軍人戰力，調查報告指出，編管後備軍人從2000年占當時全國總人口數比率15％，降到2017年底的11%，推估未來十年也會逐年下降。

報告更進一步指出，雖然2015年起，教召核免人數及比率雖呈下降趨勢，然核免教育召集人數及核免率仍偏高。其中依兵役法第43條第5款「因事出國」核免人數，3年合計6萬1463人，各占該年度全部核免人員比率約7至8成，顯示後備軍人假借出國名義規避教育召集之現象相當普遍，網路上甚至出現指導網民如何逃避教育召集之巧門，益徵相關問題的嚴重性，實不容小覷。

根據《妨害兵役治罪條例》第6條，意圖避免教育召集或勤務召集，而拒絕接受召集、使人頂替、或捏造免役、除役、轉役或免除召集原因者，得處3年以下有期徒。而監察院調查發現，2015年到2017年，因教召未到而移送地檢署偵辦的共有1642人，其中尚未判決780人、不起訴581人。刑事處分281人中，有50人被判2到6個月的有期徒刑、157人得易科罰金、10人獲緩刑、64人緩起訴。

調查報告也指出，原本退伍8年內每兩年一訓，原則召訓4次，但自2015年起，國防部逕以行政命令改為8年內召訓2次，在總訓練天數不變，但訓練頻率降低的狀況下，訓練強度能否在戰時發揮應有後備戰力？我國教召天數比起美國、新加坡、以色列相距甚遠，加上今年起役期只有短短4個月，後備軍人動員而來的兵力和戰力都令人堪憂。

國防部：躲教召人數已逐年減少、多數後備軍人「聞令應召」

《中央社》報導，為此，國防部上午透過新聞稿回應指出，統計2015到2017年應教召而未報到人數，經後備指揮部依法移送1642人，2015年679人、2016年498人、2017年465人，僅占召訓比例0.41%，且移送人數逐年下降，顯見多數後備軍人均具有「聞令應召」守法精神。



國防部說，為改善近年來役男利用出國規避教召，從2016年起，將出國核免列入次年優先召集對象後，出國核免人數由2015年2萬3000餘人（17.4%）、2016年2萬1000餘人（16.2%）、降至2017年1萬6000餘人（12.3%），已有明顯減少趨勢。



除了監院調查報告，立法院法制局報告也指出，全募兵制已是既定政策，也代表過去台灣戰時可動員數百萬後備軍人的時代將會終結。未來只受過4個月短期軍事訓練的後備役士兵，不用分發部隊歷練實務經驗，其戰力恐怕與一般民兵，不會有太大差別。建議國防部應評估軍事訓練期程及教召規定。



國防部說明，考量作戰用兵需求及兵役制度改變，自2015年起中低專長後備軍人（義務役）教召由「8年4訓」調整為「8年2訓」；中高專長後備軍人（志願役）則維持教召「8年4訓」不變，藉增加換補頻率，提升後備軍人訓練人數，支持後續動員能量及兼顧教召公平性。



國防部指出，現行4個月軍事訓練役基礎訓練5週後，即依國軍後備部隊中低專長需求員額，送訓第二專長訓練，以利後備部隊編成。



國防部說，近年積極推動「全民國防」教育，辦理營區開放、寒暑期戰鬥營、高階幹部走入校園等多元活動，期能深化國民對敵情威脅認識，提升全民憂患意識，體認同島一命、生命共同體理念，堅定全民防衛動員意志。



國防部強調，為提升國軍後備動員能力及教召訓練成效，將依敵情威脅及兵役制度改變，持續檢討精進後備動員政策、兵力規模、組織編裝及教召訓練作法，提升後備戰力，有效支援常備部隊遂行國土防衛作戰。

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