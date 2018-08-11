笑容下的暴力：看到黑猩猩露齒嘻笑，那是恐懼的表情

文：本庄萌（Moe Honjo）

來自馬戲團、電視節目， 以及動物園的黑猩猩

我曾在電視節目上看到黑猩猩露出牙齒「嘻嘻嘻」地叫著，當時心想「牠在笑呢！」，不曉得有多少人也曾和我一樣這麼覺得呢？

接下來介紹的「Fundacion Mona」黑猩猩保育中心，讓我開始關注人類利用野生動物，尤其是黑猩猩進行娛樂展演的議題。

我就讀京都大學時，參加了靈長類研究所的研討小組，當時曾親眼見識黑猩猩驚人的模仿能力。儘管如此，對於首度參訪Fundacion Mona，我還是懷著十分興奮的心情，天馬行空的想像，待在這裡的黑猩猩會是怎樣的感覺。

這所自然保育中心位於巴塞隆納郊區，專門收容曾在馬戲團、電視上表演，以及待過動物園的黑猩猩。十三隻黑猩猩與四隻猴子生活在占地約六百平方公尺、有著茂密樹林的廣闊腹地。這是我第一次看到收容動物住在如此廣闊的土地上。

「這裡的黑猩猩想待在哪裡都可以，因為活動的範圍很大。不過對於參訪的人來說，就不一定看得到牠們，這點還請諒解。」我一邊聽工作人員的解說，探身走近圍籬。我好奇地看著廣闊腹地中幾團蠕動的黑色物體，原來是直盯著我們瞧的黑猩猩群。

「站在那裡的是『BONGO』。來自馬戲團，牠好奇心很強，喜歡觀察訪客。」解說員是一位年輕的生物學家。

我們一行人沿著圍籬旁的小徑繼續前行，圍籬另一側的BONGO也跟著我們一起往前走。

「牠今天心情好像不錯哦！你們看，牠還撿樹枝來做床，表示牠很放鬆。啊、現在走過來的是叫『Africa』的黑猩猩，牠來這裡之前一直都和人類一起生活。」

Africa 被盜獵者從非洲渡海帶到歐洲，除了被當作寵物飼養，還會和飼主一起刷牙、穿衣服，甚至坐在椅子上用餐。

「飼主不曉得正確養牠的方法，所以牠剛被帶來這裡時一直覺得自己是人類，還會覺得害羞，不肯脫衣服。」可是現在的Africa已經完全「像個黑猩猩了」，牠沒穿衣服，雙手撐地行走，已不再是那個像人類一樣生活的Africa。

據說近年來，愈來愈多人在飼養動物上有著錯誤的認知。將寵物當成家人一樣親密對待固然很好，但狗貓終究不是人類，還是要以對待動物的方式對待牠們；更何況黑猩猩是野生動物，力氣是人類的五到十倍，天生就是性情凶暴的動物，扼殺其天性的飼養方式，不能說不是一種虐待。

笑容下的暴力， 解說黑猩猩情緒壓力的影片

眾人靜靜地聆聽解說員的說明。這裡的氣氛靜謐溫和，予人一股不可思議的感覺，連拍照都要盡量避免使用閃光燈，以免形成噪音。盡可能預防訪客做出帶給黑猩猩壓力的行為，也是這所自然保育中心的獨特風格——這裡不是為人類設立、而是為了黑猩猩成立的場所。保育中心的參訪須知也和我過去曾拜訪的野生動物設施截然不同。

首先，訪客初抵達時，要先去小木屋風格的辦公室登記，那裡也有販售籌措營運費用的愛心商品。本日有五位訪客，除了我之外，還有研究動物法的學者卡爾洛斯、在市立動物中途之家擔任資深志工的帕多莉西亞，以及一對從澳洲來的和善夫婦。擔任解說員的生物學家為我們簡單介紹收容的黑猩猩和猴子之後，接著播放一段影片，說明保育中心成立的經緯與面臨的問題。

影片開頭是曾風靡西班牙的電視廣告。這部以黑猩猩為主角的廣告和一般廣告沒有太大差異，黑猩猩的可愛模樣令觀眾會心一笑。在廣告中，黑猩猩將房間弄得亂七八糟，還不停地抽出洗手間裡頭的衛生紙，弄得一屋子都是，最後則停在是牠露齒嘻笑的表情特寫鏡頭。

到此，解說員暫停影片，詢問大家：「黑猩猩最後的表情代表什麼意思？」

「興奮的表情？」

「玩耍的表情？」

幾個人發言後，解說員斷然解答：

「那是恐懼的表情。」

黑猩猩和人類很像。但相較於人類欣喜地露齒而笑，黑猩猩露出同樣的表情卻是在表示恐懼。我聽到這番說明後相當詫異。儘管不確定牠為何感到恐懼，但想起毫不知情地看著眼前對黑猩猩施暴，迫使牠流露恐懼神情的影片而一臉淡漠的人們（不，我也在這些人當中……），不由得感到悲傷。

牛奶、毛皮， 怎麼來的？

推廣動保觀念的難處，在於一般人的樂觀態度，也就是人們樂觀看待「利用」動物這件事。

牛奶怎麼來的？恐怕一般人都認為是在一片綠意盎然的廣闊牧場上，把小牛要喝的牛奶分一些給人類，是吧？事實上，為了得到這些牛奶，人類殘忍殺害了無法分泌乳汁的小公牛。

那麼，毛皮又是怎麼製成的？應該是剝下被殺害或自然死亡的動物毛皮，是吧？事實上，人類也從活生生的動物身上，直接把皮剝下來。

「是吧？」......

在注重產值與效率的現代社會，「是吧？」的樂觀想法被徹底顛覆，人們不曉得隱藏在食品與商品的美麗包裝下，存在如此殘忍的事實；人們也不想了解這種只要稍微在網路搜尋便一清二楚的事實，同時樂觀深信，無論是人還是動物都沒有問題。學者專家指出，這種盲目的樂觀，就是造成動保問題一直存在的主要因素。

影片繼續播放。

「這隻黑猩猩因為上節目表演期間，長得越來越大，導致飼主不曉得該怎麼照顧牠；反而將牠關在一個整天看不到人、連拱著背也無法起身的狹小籠子裡。我們發現好幾隻這樣的黑猩猩，於是設法說服牠們的飼主，同意委由我們照顧，這就是這所保育中心的緣起。」

我一邊看影片，腦中浮現在非洲一起學習動物法，來自瑞士的律師說的話：「我們國家制定有守護動物尊嚴的法規。」那時，我只是單純地佩服竟然有除了人以外，也認同動物尊嚴的國家。但在看了這部影片之後，才明白無論是飼主將黑猩猩關在狹小的籠子裡；馬戲團讓黑猩猩穿上白色芭蕾舞衣逗觀眾發笑，都是罔顧動物尊嚴的行為。

眾人看完影片後，都沉重得不發一語。「好了！我們去看看那些終於能活得像黑猩猩的孩子吧！」在解說員的開朗吆喝下，我們起身開始參訪。

因為先看了影片，才明白收容於此的黑猩猩，不是目睹盜獵者殺害母親，就是出生後被迫與母親分開，被帶到陌生的城市，成為馬戲團或電視動物明星。因此每位參訪者都不想在牠們面前大聲喧嘩，帶給牠們壓力；反而抱著打擾牠們平靜生活、滿懷歉意的心情。就算無法看到所有收容在這裡的黑猩猩，只要想到牠們可能在樹林裡睡覺或爬樹，就覺得很欣慰。

「孩子們也會來參訪。」解說員說。我一方面擔心對於孩子來說，如此殘酷的真相可能太過刺激，但轉念又想，若能讓感受性豐富率真的孩子了解事實，或許有助於保育野生動物？這樣的期望在我腦中不斷膨脹。

黑猩猩生活在人工打造的廣闊森林中，動物行為學家可以在這裡進行研究，孩子們也可藉此親近野生動物，觀察牠們的生活習性，進而審思人類施加在牠們身上的惡行，可說是一石二鳥，不，應該是三鳥不是嗎？

不只是以保育、謀求黑猩猩福祉為目的成立的機構，也是教育人們深思動物議題重要性的場域，著實令人崇敬。

「這裡是我至今見過，比任何動物園或是研究機構，更貼近黑猩猩的需求所打造的保育中心。還有廣闊的自然環境，真的太棒了！」我這麼讚美時，一位生物學家回應我：「不可能將黑猩猩當成人類來管理，要是沒有自然環境，就不可能成為理想的保育場所。」接著又說：「可是牠們已被人類過度教化，無法返回真正的野生環境，所以除了這裡，牠們沒有別的地方可去。因此，人類無論如何都有責任讓牠們自在、有尊嚴。」

我們無法靠一己之力改變世界，卻可能改變一隻動物的命運，扭轉牠身處的世界。我們不應被無法改變一切的無力感所擊垮，總之，付諸行動就對了。盡力去做、盡力傳達，請想想自己也能做得到的事吧！來到了這所黑猩猩保育中心，讓我第一次有了動筆寫這本書的念頭。

相關書摘 ▶保護動物是人們應盡的義務，所以我極力避免使用「愛護」一詞

書籍介紹

本文摘錄自《世界的浪浪在找家：流浪動物考察與關懷手記》，木馬文化出版

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作者：本庄萌（Moe Honjo）

譯者：楊明綺、葉韋利

一位充滿熱情的日本法律學者走訪世界八大國25所動物中途之家，生動記錄世界各國動物議題現況，從流浪動物收容、野生動物保育、畜產和實驗動物議題，以至虐待動物和重大犯罪研究。

如何讓「結束生命的場所」，變成「拯救生命的地方」？

這裡所展現的，就是人類與動物間問題的縮影

〔英國〕〔俄羅斯〕〔美國〕〔西班牙〕〔德國〕〔肯亞〕〔香港〕〔日本〕

美國人嘗試的「小貓攝影機」（Kitty Cam）為何能大大提升認養數量？

德國人為何認為動物保護需要獲得憲法保障？

西班牙的流浪貓狗為何能在自然保育區裡開心地盡情奔跑？

去了肯亞才知道，原來亞洲人竟是野生動物瀕臨絕種的元凶？

日本的「貓中途咖啡館」，為什麼能在短短六年送養超過四千隻貓咪？

「這是一趟發現動物擁有的價值，思考自己能做什麼的旅程！」

一起前進動物中途之家吧！在那裡，或許你也能找到

個人能做得到的事，我們都可能成為

打造人與動物和諧共生社會中，涓滴成流的力量。

本書特色

第一本動物法學家針對全世界動保先進國的考察全紀錄。從動物保護法、政府和民間的收容所制度與配套、野保議題、實驗動物、畜產動物到伴侶動物，涵蓋各面向議題。是喜愛動物、關注動保和生態讀者不能錯過的好書。

Photo Credit: 木馬文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航