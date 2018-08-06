那些說「年青人沒救」的人，就是我們必須戰勝的人

到了現在，媒體上仍很多說些「年青人沒救了」、 批評一代不如一代的老人，他們享有比年輕人優越的社會地位和發言權。也可能不是媒體，是你週遭。

這些人是不會改變的，但看到這些言論時，請把這當成一個浴火重生的試煉。

崇古與尊老的世界觀

這些人的地位權力，和這種論斷年青人的說話，很大部分來自華人的社會倫理和崇古文化。華人文化崇古，不是一朝一夕的事情。還記得歷史上的王莽奪政，恢復古制？當然現在是推得一乾二淨，但是「崇拜古人，否定今天，想讓未來變成像過去一樣」的想法，根本就是千年以來，陰魂不散。

而毫無道理的重視長幼倫理，結果就是老人一定比年輕人有智慧、下一代不如上一代、一蟹不如一蟹的推論。人生的尊嚴不是建立在做過甚麼事、幫了甚麼人、對世界有甚麼貢獻，而是在這世界上生得夠早，活得夠久。這種思想非常普遍，去到哪裡都一樣，哪怕是在玩線上遊戲，老玩家對新玩家的態度都一樣。

如果你真的聽他們的說話，那麼也是推波助瀾，自己也有責任。根本應該直接否定，無視他們的說話。

一代不如一代的千年詛咒

他們喜歡乖孩子，為甚麼？因為在華人世界中，一代又一代過著不理想的人生，往往就想人生重來。可不是像網絡上的叮噹那樣，拿人生重來機。相反，他們的做法是把這個「人生重來」的責任，放在自己的後代身上。

甚麼叫贏在起跑線？為甚麼這麼多父母迫小孩補教？因為他們自己的人生，就是因為起跑線而在年青時活得辛苦，認為自己只要被補教，生命會不一樣，所以他們把這件事實現在下一代上。有些人還完房貸，寧可再多背一座房的貸款，決定為小孩弄個物業，讓他們不需要受房貸之苦。或者自己一生在外面世界飄泊，下一代就想他們當公務員穩定。

這些是愛，只是實現愛的方式，就是將過去的失敗經驗複製到未來去。所以面對不如他們期望和理解的下一代，他們是挫折、恐懼，最後是批評，酸。看著別的國家的年青人就拿來酸自己的，跟拿親戚的子女去酸自己的，本質不是一樣嗎？大家不是都遇過嗎？

傳統的中華文化，從沒有提倡這些事：未來會變得比現在更好，下一代人會比我們更優秀，學生應該要比老師更優秀。上一代人不理解下一代人，和下一代的事情，是理所當然的，遇到不理解的事情，應該謙虛的承認自己不了解。而不是強行用自己過時的觀念去定義，甚至是視為異端。

但他們大多都不懂的，也不會懂，他們之前那麼多代說的話是相同的，他們也被他們的長輩批評過。想想「草莓族」三個字原本形容誰？只是他們自己沒有克服過來，再一次把那個千年詛咒繼承下去，繼續貶低自己的後代。而我們如果屈服了，那麼，我們也會被他們同化，二三十年後，對我們的後輩說同樣的話。然後下一代又會覺得我們這些老頭把年青人，說得一無是處。

真正的自信，不需要長輩認同

但別怪他們了，何不從這一代開始改變？不如無視他們的說法，直接反駁他們，直接跟說，我們比你們優秀，比你知道的多，你們已做完你們時代的職責了，面對新的世紀，臺灣必須由年輕人去帶領才有未來。沒必要的酸言酸語，就住上尊嘴，尊重未來的世代。

去到能冷眼不再受他們的評論影響，反駁他們的說法，這才是真正的自信，真正的自信不需要長輩的認同，而是我自己相信我就是比他們優秀。

我學生時代成績不好，操行也不怎樣，這些上一輩直接認為我沒甚麼希望，一開始我算受他們影響，也真的以為這樣。但隨著懂的東西多了，學的知識豐富之後，我直接說：錯的是你們，以及整個教育制度。

難道你能用清朝的科舉找出誰是好的程式設計師？過時的制度怎樣辨認出未來需要的人才？別再追求被他們認同了。他們常常說甚麼網絡霸凌？就是他們怎樣去稱呼，新世代帶著新的工具，新的思想對他們的挑戰而已。

他們不理解網絡，就將網絡妖魔化。過去一直覺得網絡是玩具，覺得是虛擬的，覺得不需要認真的，不斷的抹黑。然後去到今天，網絡人口開始對他們現實的事情，從選舉到事業產生威脅了，就不時借一個機會，試圖發動他們那老化的聖戰，壓抑這個下一代，向下一代宣戰。

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把老人戰下來，才有未來

之前十年不是說這是虛擬世界嗎？不是說，這是不需要認真的嗎？不是說，網絡都是一些小眾，沒影響力的人集中的地方嗎？他們知道，有個法國將軍曾經評論過，飛機只是不影響戰場勝負的玩具嗎？他們就是在做了完全相同的事情。他們自己過去低估了網絡力量不斷增強的事實，今天開始被威脅了，就以妖魔化，嘗試用外在的手段消滅這威脅。

有必要說服他們嗎？他們是應該承認他們自己看走眼，低估了網絡上的人、長期不願意平等對待，那就應該在他們的事業和社會地位中，付出沉重的代價。在網絡上有一眾二三四十歲世代的青壯年，這裡有一大堆專業人士，就像之前有個新聞，有人告PTT鄉民，告出了一個法官幾個律師。

何必再受他們影響，這裡的人就是有那麼多專業人士，那麼多新一代的強者。到底是老年人抹黑年青人比較有效，還是年青人比較有精神和意志去對抗他們？我非常相信最後的勝利者絕不會是那些體力衰退的過氣阿叔和大嬸。

克服了上一代的制肘，擊倒他們，這國家才有未來。這國家停滯不前，正因為塞住了新陳代謝。

為了保護他們過時的思想和行為還能生存，令社會到產業喪失了流動，不學無術的老廢物變成了名嘴，舊產業靠補助吸食該發展新產業的資源，老人抱著一堆房產升值收租，錢生錢比工作的人還快，全都是同一回事。他們早已變成弱者，卻要佔住各種權利、職位，裝成強者，代價就是令整個國家輸給別人。

只有他們戰敗，才能迫他們所有資源和權力，重新釋放到社會和下一代，沒有別的選擇的。

本文來源由鄭立的SOS reader編輯，光輝歲月網站

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航