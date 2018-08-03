「我不關心電腦，但這是我與父親的連結」賈伯斯的女兒出書揭露矛盾的父女情

已故的蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs），最大的成就之一就是將蘋果公司打造成世界上第一家 市值上兆美元的公司，商業模式對於這位科技巨頭來說不是難事，但他卻在與女兒建立關係時，遇到了更加艱難的挑戰。

賈伯斯的女兒麗莎．布倫南-賈伯斯（Lisa Brennan-Jobs）最近出了 一 本新書《 Small Fry》（舉無輕重的人），預計將於9月發行。在其中，她講述了她與已故父親的迷人而復雜的關係，這位男人開著豪華轎車，與她靠著清潔房屋維生的母親，有著截然不同的生活。

“I Have a Secret. My Father Is Steve Jobs”: Lisa Brennan-Jobs Recalls Memories of Her Famous Father https://t.co/ROeHBeWKFm — Yuri van Geest (@vangeest) 2018年8月2日

麗莎的母親布倫南（Chrisann Brennan）與賈伯斯1972年在加州庫帕提諾相遇並開始交往，1976年蘋果剛成立不久，23歲的布倫南懷上了麗莎， 然而 賈伯斯 拒絕承擔懷孕的責任，導致他們的關係結束。

麗莎在《浮華世界》刊載的書摘寫道，

在1978年的春天，在兩位助產士的幫助下，我的母親在俄勒岡州的朋友羅伯特的農場生下了我。從陣痛到分娩總共花了3個小時。幾天後，我父親到了。「這不是我的孩子」，他一直告訴農場裡的每個人，但無論如何，他一直飛到那裡見我。 我有黑頭髮和一個大鼻子，羅伯特說：「她看起來很像你。」

雖然後來在 1980年的親子鑑定結果，確定賈伯斯確實是麗莎的父親，他也給了 布倫南 子女的撫養費，但他仍質疑親子鑑定的結果。

Lisa Brennan-Jobs Shares Memories of Steve Jobs in New ‘Small Fry’ Memoir Excerpt https://t.co/Xft2GPkAbC by @julipuli pic.twitter.com/ITRQ2qqySX — MacRumors.com (@MacRumors) August 1, 2018

而 在離開蘋果公司之後， 賈伯斯才 承認自己生了麗莎，並在她9歲的時候試圖與她和解。他向她道歉，麗莎也採用他的姓氏「賈伯斯」。

賈伯斯否認的，還有他將蘋果生產的一款個人電腦「麗莎電腦」（Apple Lisa）以女兒命名。 雖然 她曾問賈伯斯「麗莎電腦」是否以她命名，但賈伯斯否認，直到麗莎27歲那年，愛爾蘭搖滾樂團U2主唱波諾（Bono）問起此事時，賈伯斯才坦承這的確是以女兒命名。

我不關心電腦 — 這些由固定金屬物件、塑膠外殼、晶片、電腦線製成的東西 — 但我喜歡藉由電腦，和他連結。這不代表我是被選中，而有一個地位，事實上他很冷漠並且常缺席...... 他很有名，他開了一輛保時捷，但麗莎電腦是以我為名，我是這其中的一部分。 對他來說，我是他巨大成功的一個污點，因為我們的故事不符合他可能想要的偉大，和他自詡的美德。我的存在破壞了他的勝利。

麗莎與父親的關係非常複雜，賈伯斯經常顯得冷漠而遙遠，但儘管如此，她仍然為他著迷。

直到賈伯斯於2011年就診患癌症時，她噴了玫瑰香味的噴霧去看他 。但賈伯斯 只是告訴她：「妳聞起來像廁所。」

麗莎 在書中也記錄了一段回憶，因為從母親口中聽到，父親只因為保時捷表面刮到，就要換一台新的，不過當她問父親，可不可以把舊車讓給她，卻遭賈伯斯一口否決：「絕對不行」，麗莎描述，賈伯斯的口吻非常尖刻，讓她知道自己的提問犯了錯，她也想，或許母親說父親換車的事，也不是真的。

賈伯斯強調，「妳任何東西都得不到，妳懂嗎？什麼都沒有，妳什麼都拿不到。」麗莎說，她不清楚父親究竟是在說車子，還是其他更大的東西？她不知道，但他的聲音刺痛了她的胸膛。

賈伯斯是蘋果3名創辦人之一，在1980年代中期被趕出蘋果，10年之後回歸，挽救近乎破產的公司。

1976年，賈伯斯與史蒂芬・沃茲尼亞克（Steve Wozniak）共同成立蘋果公司，一年後該公司發布了個人電腦Apple II，取得了商業上的成功，後來在1984年麥金塔電腦（Apple Macintosh）發布後取得了更大的成功。雖然短暫離開蘋果公司，1997年 蘋果和NeXT合併之後 賈伯斯 回鍋，並在不久之後成為首席執行官。

在他的領導下，蘋果公司推出了革命性的新產品和服務，如iTunes，iPod，iPhone，App Store和iPad，所有這些都有助於重振業務，並在轉型為世界上最大的資訊科技公司方面發揮了關鍵作用。2018年8月的今天，蘋果也 成為首家市值突破一兆美元的美國企業。

蘋果現任執行長庫克（Tim Cook）也在備忘錄上提到：「史帝夫（賈伯斯）創立蘋果所抱信念是，人的創造力能夠解決最巨大的挑戰－那些瘋狂到自認能改變世界的人們才能真正改變世界。」

賈伯斯在2003年10月被診斷患有胰腺神經內分泌腫瘤，並因健康狀況不佳於2011年8月24日辭去蘋果首席執行官一職。他於2011年10月5日死於腫瘤的並發症，根據 Celebrity Net Worth ，在他去世時，賈伯斯的淨資產約為102億美元。

賈伯斯擁有兩個家庭，除了女友布倫南和麗莎，他也與勞倫斯・鮑威爾（Laurene Powell）結婚，並有3名兒女。

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核稿編輯：羊正鈺