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「我不關心電腦，但這是我與父親的連結」賈伯斯的女兒出書揭露矛盾的父女情
我們想讓你知道的是
麗莎與父親的關係非常複雜，賈伯斯經常顯得冷漠而遙遠，但儘管如此，她仍然為他著迷。
已故的蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs），最大的成就之一就是將蘋果公司打造成世界上第一家市值上兆美元的公司，商業模式對於這位科技巨頭來說不是難事，但他卻在與女兒建立關係時，遇到了更加艱難的挑戰。
賈伯斯的女兒麗莎．布倫南-賈伯斯（Lisa Brennan-Jobs）最近出了一本新書《Small Fry》（舉無輕重的人），預計將於9月發行。在其中，她講述了她與已故父親的迷人而復雜的關係，這位男人開著豪華轎車，與她靠著清潔房屋維生的母親，有著截然不同的生活。
麗莎的母親布倫南（Chrisann Brennan）與賈伯斯1972年在加州庫帕提諾相遇並開始交往，1976年蘋果剛成立不久，23歲的布倫南懷上了麗莎，然而賈伯斯拒絕承擔懷孕的責任，導致他們的關係結束。
麗莎在《浮華世界》刊載的書摘寫道，
在1978年的春天，在兩位助產士的幫助下，我的母親在俄勒岡州的朋友羅伯特的農場生下了我。從陣痛到分娩總共花了3個小時。幾天後，我父親到了。「這不是我的孩子」，他一直告訴農場裡的每個人，但無論如何，他一直飛到那裡見我。我有黑頭髮和一個大鼻子，羅伯特說：「她看起來很像你。」
雖然後來在1980年的親子鑑定結果，確定賈伯斯確實是麗莎的父親，他也給了布倫南子女的撫養費，但他仍質疑親子鑑定的結果。
而在離開蘋果公司之後，賈伯斯才承認自己生了麗莎，並在她9歲的時候試圖與她和解。他向她道歉，麗莎也採用他的姓氏「賈伯斯」。
賈伯斯否認的，還有他將蘋果生產的一款個人電腦「麗莎電腦」（Apple Lisa）以女兒命名。雖然她曾問賈伯斯「麗莎電腦」是否以她命名，但賈伯斯否認，直到麗莎27歲那年，愛爾蘭搖滾樂團U2主唱波諾（Bono）問起此事時，賈伯斯才坦承這的確是以女兒命名。
我不關心電腦 — 這些由固定金屬物件、塑膠外殼、晶片、電腦線製成的東西 — 但我喜歡藉由電腦，和他連結。這不代表我是被選中，而有一個地位，事實上他很冷漠並且常缺席......他很有名，他開了一輛保時捷，但麗莎電腦是以我為名，我是這其中的一部分。
對他來說，我是他巨大成功的一個污點，因為我們的故事不符合他可能想要的偉大，和他自詡的美德。我的存在破壞了他的勝利。
麗莎與父親的關係非常複雜，賈伯斯經常顯得冷漠而遙遠，但儘管如此，她仍然為他著迷。
直到賈伯斯於2011年就診患癌症時，她噴了玫瑰香味的噴霧去看他 。但賈伯斯只是告訴她：「妳聞起來像廁所。」
麗莎在書中也記錄了一段回憶，因為從母親口中聽到，父親只因為保時捷表面刮到，就要換一台新的，不過當她問父親，可不可以把舊車讓給她，卻遭賈伯斯一口否決：「絕對不行」，麗莎描述，賈伯斯的口吻非常尖刻，讓她知道自己的提問犯了錯，她也想，或許母親說父親換車的事，也不是真的。
賈伯斯強調，「妳任何東西都得不到，妳懂嗎？什麼都沒有，妳什麼都拿不到。」麗莎說，她不清楚父親究竟是在說車子，還是其他更大的東西？她不知道，但他的聲音刺痛了她的胸膛。
賈伯斯是蘋果3名創辦人之一，在1980年代中期被趕出蘋果，10年之後回歸，挽救近乎破產的公司。
1976年，賈伯斯與史蒂芬・沃茲尼亞克（Steve Wozniak）共同成立蘋果公司，一年後該公司發布了個人電腦Apple II，取得了商業上的成功，後來在1984年麥金塔電腦（Apple Macintosh）發布後取得了更大的成功。雖然短暫離開蘋果公司，1997年蘋果和NeXT合併之後賈伯斯回鍋，並在不久之後成為首席執行官。
在他的領導下，蘋果公司推出了革命性的新產品和服務，如iTunes，iPod，iPhone，App Store和iPad，所有這些都有助於重振業務，並在轉型為世界上最大的資訊科技公司方面發揮了關鍵作用。2018年8月的今天，蘋果也成為首家市值突破一兆美元的美國企業。
蘋果現任執行長庫克（Tim Cook）也在備忘錄上提到：「史帝夫（賈伯斯）創立蘋果所抱信念是，人的創造力能夠解決最巨大的挑戰－那些瘋狂到自認能改變世界的人們才能真正改變世界。」
賈伯斯在2003年10月被診斷患有胰腺神經內分泌腫瘤，並因健康狀況不佳於2011年8月24日辭去蘋果首席執行官一職。他於2011年10月5日死於腫瘤的並發症，根據Celebrity Net Worth，在他去世時，賈伯斯的淨資產約為102億美元。
賈伯斯擁有兩個家庭，除了女友布倫南和麗莎，他也與勞倫斯・鮑威爾（Laurene Powell）結婚，並有3名兒女。
新聞來源：
- GROWING UP JOBS（浮華世界）
- Who is Lisa Brennan-Jobs? Steve Jobs's daughter revealed as she releases memoir（每日郵報）
- 蘋果破兆里程碑 執行長庫克回憶賈伯斯名言（中央社）
核稿編輯：羊正鈺