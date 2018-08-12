西式早餐兵法全攻略（上）：飯店「歐陸式早餐」跟「美式早餐」差在哪裡？

不管是出國或是在國內，如果住在飯店裡，飯店的西式早餐總有兩個基本的選項，一個叫「歐陸式早餐」（continental breakfast），一個叫「美式早餐」（American breakfast）。這一篇討論的是歐美國家的早餐，因此從這兩種最常見的西式早餐的型態開始談。不過，首先我們先來看早餐這個字的英文breakfast。

Breakfast這個字要到15世紀的時候才成為早餐這個字的英文。在那之前，古英文的早餐叫做 morgenmete，意思是「早上的餐」（morning meal）。不過，在中古時期的歐洲，除了那些要早起工作的人或是身體虛弱的人老人之外，其實並沒有非得一起床就吃一餐的習慣。

13世紀的義大利偉大神學家多瑪斯・阿奎那（Thomas Aquinas）甚至主張一天如果太早吃飯是一種罪，而在早晨的彌撒前吃東西更是不被允許的。也因此，現在早餐的英文才叫做「中止－禁食」（break – fast）。

法國第七大學研究全球化歷史的克里斯穹．葛塔魯（Christian Gratalop）教授，規納了世界各國用以指稱白天第一餐的字彙，並且區分為「意指結束空腹的狀態」與「早餐是一天當中的頭一餐」兩大詞源系譜。前者有法文的「déjeuner」、西班牙文的「desyuno」、羅馬尼亞語的「mic-dejun」、印度與的「nashta」，與上一段所提到英語的「breakfast」；後者除了中文之外，還有日文的「朝食」、韓文的「atchim ssiksa」、德文的「Frühstück」、義大利文的「prima colazione」、荷蘭文的「ontbijt」等（葛塔魯：30－31）。

英國歷史學家伊恩·莫提默爾（Ian Mortimer）曾提出現代型式的早餐（西方型態的），是16世紀時都鐸王朝時期所發明的，而這項發明則與現在資本主義型態習習相關。這是因為在資本主義的雇傭關係下，在自己的土地上工作的人日漸減少，這些受雇的勞工不但不能夠再任意控制自己的時間，還必須不間斷地工作很常的一段時間才能休息，而一頓豐盛的早餐是確保他們穩定的勞動力最好的方式。

隨之而來的工業革命不但是讓人們由農村走入工廠，還更進一步地將早餐的概念形式化。現在，大家在去上班前吃早餐成了再理所當然不過的事，不過要是沒有現代社會朝九晚五的生活的話，可能也不會有早餐的出現。

Public Domain

歐陸式早餐（continental breakfast）

而我們首先要看的「歐陸式早餐」這個名稱，最早正式使用是在1896年美國一本關注身心健康的月刊，叫做「公共衛生」（The Sanitarian）。不過在這個月刊使用這個說法之前，在美國的各大飯店以沿用這個名稱有數十年之久了。由於美國新興的中產階級與到美國旅遊的歐洲觀光客，在這幾十年對飲食的要求與品味都不斷地在改變，因此這些美國飯店才會取這個名字來吸引他們。

十九世紀中，「歐陸式早餐」這種說法起源於英國。很明顯地，既然被稱為「歐陸式」，那自然是相對於「英國式」的早餐，而指的是法國與歐陸地中海沿岸的早餐。根據《韋式大辭典》的定義，一份「歐陸式早餐」包含的是咖啡、果醬、水果、烤麵包或派。相對於英式早餐，歐陸式早餐較為清淡與精緻。不過在談英式早餐前，我們先來看看另外一個相對於歐陸式早餐的早餐，「美式早餐」。

美式早餐 （American breakfast）

這裡說的歐陸式早餐和美式早餐指的都是飯店那種類型的早餐，並未將歐洲和美國其它多樣性的早餐囊括在內。因此這邊指的美式早餐是有著一大份的蛋、培根香腸或火腿、鬆餅、薯餅或薯條、果汁、咖啡的組合。

由於歐洲人一大早看到如此油膩的早餐望而怯步，而只想吃些水果和麵包就好，美國的飯店後來為了取悅歐洲人比較「優雅」的品味，才不得不在飯店的早餐裡同時推出這兩種早餐。久而久之，這兩種早餐選項就成了世界各大酒店西式早餐的標準選項了。

英式早餐（The Full English Breakfast）

和台灣與大多數早上通勤族總是趕著上班的國家一樣，雖然英國有著傳統的豐盛早餐，但是早上為了趕上班，英國通勤族的早餐往往就以果醬麵包，或是混合了燕麥、蜂蜜的的一種長得像是士力架巧克力棒的麥片棒Granola bars），再配一杯果汁或咖啡草草打發 （感謝我們的老祖宗們讓我們至少有豆漿或米漿可以配）。

正統的英式早餐被稱為「全都有早餐」（full breakfast）或是「油煎菜」（fry-up）。從這兩個名字，我們可以知道，傳統的英國早餐不但是無所不包，而且全都是在平底鍋中油煎出來的。除了早餐幾乎都有的煎蛋或炒蛋外，英國早餐至少還得有香腸、煙燻培根、煎過的厚片蕃茄、蘑菇、燉豆子、煎吐司與黑布丁，有時也會配上薯餅。

雖然香腸和煙燻培根是大多數西式早餐都會出現的肉類品項，但是比起美國人最愛的五花煙燻培根，英國早餐更愛用back bacon，也就是用豬里脊做的培根。這種培根吃起來肉質更嫩，和滿是肥油的肉腸搭配起來更是好搭檔。另外，加上調味料後裹粉煎過的牛腰子，也是一個很棒的英國早餐的肉食部成員。

而蕃茄也不是可有可無，因為烹煮過的蕃茄那酸中帶甜的味道，配上油滋滋的肉腸和培根不但是去油更是解膩。至於烹調方式的話，有人會用燉的，有人喜歡烤來吃，但最經典的料理方式還是用煎培根後剩下的油來煎，然後最後再撒上些現磨的黑胡椒。

在蛋的部份，煎蛋派與炒蛋派各有其擁護者。不過對煎蛋派的死忠派而言，少了單面煎荷包蛋那一戳破就四散流溢的生蛋黃的話，就少了一個珍貴的天然佐料。而這生蛋黃幾乎可以整合整盤早餐，不管是肉腸、培根蕃茄或是煎吐司，都可以邊沾著蛋黃邊吃。而且好事還得成雙，一盤兩份單面煎蛋是最基本的。

而英國早餐中的煎土司更是適合沾生蛋黃吃。由於英國早餐的吐司早就用奶油或是煎培根留下的油煎到酥脆了，不需要再另外抹奶油，因為一片煎土司就已經有著一茶匙份量的油了。而蘑菇也是最佳配菜的原因，則是因為它不但能讓我們在覺得肉腸與培根膩口之時喘息片刻，又因為它本身沒有強烈的味道，而不干擾口中的肉香。英國早餐用的是我們一般所稱的洋菇，英文為white button mushroom。

能與這些料理譜出迴音的則是燉豆子，最經典的是Heinz的豆子罐頭。至於同時有著軟糯與酥脆口感的黑布丁就是英國和愛爾蘭的血腸，切片食用。最後，如果有薯餅、洋芋片或馬鈴薯泥這些英文口語叫做spud的配菜的話就更完美了。

「高麗菜煎洋芋」（bubble and squeak）是英國特有的馬鈴薯料理，也是早餐和早午餐配單面煎蛋的良伴。這道菜是英國得草根菜，許多英國年輕人已經不太吃了。這道菜起源二戰那個資源缺乏的年代，在食物配給的情況下，每一口食物都很特別地珍貴。而這道菜就是把前一晚的剩菜全部拌在一起，然後烤過後再煎而誕生的。

雖然bubble and squeak傳統上是不管什麼剩菜都可以拿來用，不過現在多半只有使用高麗菜和馬鈴薯兩種食材，因此這裡才翻成高麗菜煎洋芋。原文直譯的話是「泡泡與吱吱叫」，形容在油鍋上煎的樣子，既是形聲也是會意的表現。

在中古時期，英國人一天只吃兩餐，第一餐也如前文所述，並非一大早起床就吃，而是在早上稍晚的時候吃，然後下一餐就是晚餐了。一般而言，英國當時的早餐基本上就只是麥酒配麵包，偶爾加點起士和冷肉而已。

在此之後的英國，豐盛的早餐只會出現在貴族名流的一些慶祝的場合，而其中最普遍的是婚禮。由於婚禮的彌撒必須要在正午之前舉行，因此婚禮也必須辦在早上，婚宴也就理所當然地成了吃豐盛早餐的絕佳場合了。

到了喬治王與維多利亞時期，早餐演變為打獵派對不可或缺的一部份。貴族們時興在周末打獵聚會時，吃一頓奢華鋪張的早餐做為娛樂的一部份。在這個時期，早餐被視為一種閒暇時的休閒活動，不但以大量的銀製與玻璃餐具讓賓客折服，更是主人展示財力的伸展台。

而維多利亞時期逐漸興起的中產階級則是開始仿傚貴族們吃早餐的方式和菜色，只不過中產階級由於還是得去工作，因此早餐不得不早點吃，在上午九點前吃早餐的習慣就這麼形成了。但如此豐盛的英國「全都有早餐」，則是在勞工階級最受到歡迎。

工業革命後所形成的長時間工時與嚴酷的體力活，使得如此豐盛又營養豐富的早餐成了勞工們的最佳活力來源。到了1950年代，已經有超過一半的英國成年人口以「全都有早餐」開始他們的每一天了。

「全都有早餐」遍及全英國，不過按照地區的不同，內容也略有不同，主要有可分為「全都有蘇格蘭早餐」「全都有威爾斯早餐」「全都有愛爾蘭早餐」「全都有阿爾斯特早餐」，與「全都有康瓦爾早餐」。

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航