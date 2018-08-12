西式早餐兵法全攻略（中）：其貌不揚的布丁一族偉大領袖「哈吉斯」

全都有蘇格蘭早餐（The Full Scottish Breakfast）

在蘇格蘭，早餐的首選之一 「羅恩肉腸」（lorne sausage）理所當然地會出現在全都有蘇格蘭早餐中。羅恩肉腸又名「方型肉腸」（square sausage），顧名思義，它有著方型的外型。

至於羅恩肉腸這個名字，有人說是以1920年代蘇格蘭大城格拉斯哥喜劇演員湯米羅恩（Tommy Lorne）起的，當時湯米羅恩取笑這種肉腸長得和個墊子似的。不過蘇格蘭在1896年就已經出現了肉店的方型肉腸廣告了，而湯米羅恩是1890年出生的，因此更可信的說法是這種肉腸誕生於蘇格蘭西部阿蓋爾（Argyll）地方的羅恩省，因而得名。

這種肉腸在蘇格蘭實在是太受大家的熱愛了，連軍隊的伙食也少不了它。而蘇格蘭移民不管到哪兒都帶著它，像是美國的肉腸餅sausage patty和澳洲的肉派steakette都像極了這種蘇格蘭食物。此外，比起豬肉，蘇格蘭人更愛吃牛肉，因此羅恩肉腸的餡是用牛肉做的。

1862年伊索貝．約翰斯通（Isobel Johnstone）所寫的《廚師與家庭主婦手冊》（The Cook and Housewife’s Manual）中有兩種牛肉腸的介紹，一種叫煙燻蘇格蘭腸（Smoked Scotch Sausage），另一種就只是叫普通牛肉腸（Common Beef Sausage）。這兩種書中記載的肉腸做法都與現在的羅恩肉腸如出一徹。只不過當初是把肉餡塞入牛腸中，現在則放入吐司模具裡定型。而這也是其方型外觀的由來。

「馬鈴薯司康」（potato scone or tattie scone）這種烤餅也是蘇格蘭人早餐的最愛。在蘇格蘭，這種扁平的食物被發明似乎是不可避免的，因為在蘇格蘭的廚房裡，有著一種無所不在的叫girdle的扁平鐵板狀廚具。

馬鈴薯司康一開始是用吃剩的馬鈴薯做的，但有個重點，那就是不能用冷掉的馬鈴薯，而必須用仍是溫熱的。在1947年出的《蘇格蘭食譜》（Recipes from Scotland ）一書中，作者佛羅倫薩瑪麗安麥克尼爾（F. Marian McNeil）l就如此寫道：「在鄉間農家，這些司康通常都在正午那一餐後立刻就做，因為那時吃剩的馬鈴薯還是溫的。」

而做法就是把馬鈴薯壓成泥後，加奶油和鹽（不加牛奶），與麵粉混合後做成麵團壓平後用鐵板煎熟即可。其中馬鈴薯與麵粉的比例非常重要，馬鈴薯的比例要遠大於麵粉，比如如果是一磅的馬鈴薯泥的話，麵粉的量則是二盎司。

在蘇格蘭以擁有大量食譜著稱的第利普洛尼的克拉克夫人（Lady Clark of Tillypronie），是這麼描述馬鈴薯司康的：

「看起來就像是煎出完美焦色的非常薄的鬆餅，但是軟而不脆。而要保持其熱度，放在折成像裝栗子的袋子的溫餐巾裡。司康的形狀像像是三角形，也就是把煎好的圓型司康對切成四等分。

而如果你希望這些司康好又漂亮的話，就必須確實地煮好，而且煮好後不能讓它們涼掉，而要儘快將之過篩，然後加奶油麵粉和鹽，不過別加牛奶，因為馬鈴薯所含的水份就足夠了。徹底地混合它們後，攤開、塑型、切塊，然後在煎板上烤，翻一次面，讓兩面都有烤到。」

Photo Credit: Jonathunder @ CC BY-SA 3.0 哈吉斯

中文直譯為「哈吉斯」或「哈革斯」的Haggis不只在蘇格蘭早餐中會出現，這種外型不甚討喜的食物不但是蘇格蘭最傳統的料理，也是蘇格蘭人的靈魂食物。不過雖然哈吉斯現在被公認是蘇格蘭的傳統食物，但其起源可能是法國或斯堪地半島。

有人提出「haggis」是源自於法文的「hacher」，意思是剁碎或亂砍。而英國的食物歷史學家克萊莉莎萊特（Clarissa Dickson-Wright） 則宣稱哈吉斯是來自斯堪地半島，而且比蘇格蘭的出現還要早得多。

不過儘管哈吉斯的確定起源不明，不過歷史學家們可以確定的是，這道料理起源於農村。因為有什麼比將那些很難烹調得好的筋頭巴腦的內臟，和沒人要吃的部份的肉全塞進羊的胃裡更能餵飽一大群人又不浪費食物的呢？

不過其貌不揚的哈吉斯雖然很多人喜歡吃，卻是愛在心裡口難開。不單如此，還飽受多年不堪地嘲弄和羞辱。要一直到浪漫主義先驅，18世紀的蘇格蘭詩人羅伯特・伯恩斯（Robert Burns）在1787年寫了〈羊肚膾頌〉（Address to Haggis）一詩讚頌哈吉斯，才讓這道料理鹹魚翻身。

在詩中，伯恩斯不但說他對哈吉斯的愛與崇敬如同哈吉斯是「布丁一族的偉大領袖」，還驕傲地宣稱這種窮人的食物比起什麼法國的蔬菜燉肉（ragout） 或油燜肉塊（fricassee）要好太多了。

由於伯恩斯當時已經是蘇格蘭的民族詩人和文化領袖了，此詩一出，哈吉斯的身價立刻是水漲船高。甚至在伯恩斯死後，他的友人們還將他的生衵1月25日定為紀念日，也從此開始了「伯恩斯晚餐」（Burn’s Supper）的傳統，一群人邊喝著蘇格蘭威士忌邊吃蘇格蘭的傳統料理，其中少不了的自然就是哈吉斯。

全都有愛爾蘭早餐 （The Full Irish Breakfast）

全都有愛爾蘭早餐和全都有英國早餐的內容物幾乎完全相同，只不過英國早餐提供了工廠工人活力，愛爾蘭早餐則是給了農場的工人體力，也因此，愛爾蘭早餐的食材全都來自於當地的農產品。要說愛爾蘭早餐與英國早餐最大的不同的話，那就是愛爾蘭早餐中有蘇打麵包（soda bread）。

蘇打麵包是一種速成麵包（quick bread），由於愛爾蘭以前很貧窮，只能以最簡單的材料－麵粉、小蘇打、酸奶 、鹽來做麵包，因為用傳統的酵母的話較為費時。小蘇打的成份是鹼性的碳酸氫納，因此混合過程中碰到酸性物質或溫度時，就會進行酸鹼中和產稱二氧化碳，讓麵糰膨脹。

愛爾蘭會在做麵包的過程加小蘇打的另外一個原因，是因為愛爾蘭產的小麥品種是麩質低而筋度差的普通小麥（Common wheat；學名Triticum aestivum），屬於適合用來做蛋糕和餅乾的低筋麵粉（pastry flour），而非硬紅春小麥（Hard red spring wheat）或硬紅冬小麥（Hard red winter wheat）等適合用來做麵包的高筋麵粉（bread flour）。於是，這如同中國南方會在筋性低的麵粉中加鹼水做麵條以增加麵條的彈性一樣，愛爾蘭的蘇打麵包中也加入了小蘇打。

在愛爾蘭，烤蘇打麵包前會用刀在麵包上面刻上十字，為的是驅逐惡靈與保護家庭。自古以來，做麵包這件事就是每個愛爾蘭家庭每天的生活都不可或缺的一部分。又因為當時人們家裡的廚房多半只有開放式的壁爐而沒有烤箱，因此人們只能就煎餅用的鐵鍋，或是用三腳架起來的大鐵鍋來做麵包。

另外，依據愛爾蘭不同區域的不同製作方式，蘇打麵包也有著不同的樣貌。像是愛爾蘭南部的蘇打麵包就做成圓型的條狀，上頭還有個十字架。北部的話則是壓平成圓盤狀，再分割成四個等大的三角形。北部的做法非常地省時，這樣的話就算家裡臨時有客人來也不用怕。

康瓦爾郡早餐（Cornish breakfast）

康瓦爾郡（Cornwall）是位於大不列顛島西南端的一個半島，這裡的早餐除了一般英國早餐有的餐點外，特別的是當地的「豬布丁」（Hog’s Pudding）和「馬鈴薯餅」（potato cake）。

「豬布丁」又被稱為「德文郡哈吉斯」（Devonshire haggis），其中的德文郡連著康瓦爾郡，而又因為豬布丁這種肉腸形似蘇格蘭的哈吉斯而得名。而豬布丁中包含了豬肉、豬板油、麵包粉、燕麥與其它香料。

不過為什麼英國人把肉腸都稱做布丁呢？其實英文的布丁（pudding）這個字的語源來自於法文的boudin，而boudin又源自於拉丁文的botellus，意思就是小肉腸，泛指中古時期歐洲所有填入肉餡的食物。而由於把液體填入容器內，再蒸烤而成的我們現在所指的這種甜點的做法和肉腸相同，因此久而久之大家就把這種甜點稱為布丁了。實際上，布丁一開始指的都是鹹食，而英國則是延續了這個傳統，現在不管是鹹食或甜食都稱為布丁。

薯餅的英文大部份地方習慣叫hashed potatoes，不過康瓦爾郡則稱之為potato cake。而hashed potatoes又被稱為hashed browned potatoes，簡稱為hashed browns或是hash browns。不管名稱是什麼，這種食品都是把切絲切碎的馬鈴薯，混合了洋蔥或其它蔬菜後，以蛋液或其它媒介使其黏著後，做成派餅狀，然後炸或煎烙而成。而hash browns中語源來自法文「hacher」的「hash」的意思。因此薯餅只的也就是切碎煎得金黃的馬鈴薯。

而在英國、澳洲和紐西蘭這些大英國協國家的炸魚薯條店，還有一種稱為「馬鈴薯干貝」（potato scallop）的特別薯餅，將外型切得像是扇貝的馬鈴薯片掛糊炸製而成。因為外型與扇貝極為相似，因此澳洲許多地方乾脆直接稱它為scallop，而為了與海中的扇貝做區隔，則把海中的扇貝稱為sea scallop。

威爾斯全都有早餐（full Welsh breakfast）

我們稱的英國的縮寫U.K.指的雖然是United Kingdom，也就是聯合王國的意思，但是其全名則是United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland，也就是大不列顛及北愛爾蘭聯合王國。而這個聯合王國是由包括英格蘭、北愛爾蘭、蘇格蘭和威爾斯等四個構成國所組成的。

我們的英國早餐中最後一個要看的威爾斯的首府為卡地夫（Cardiff）。威爾斯位於英格蘭的東邊，北接愛爾蘭海，南部的布里斯托灣過去就是前面說的德文郡，西邊則是聖喬治海峽，而過了這個海峽就是愛爾蘭了。威爾斯早餐的威爾斯語是 Brecwast llawn Cymreig，而三面環海的威爾斯地方的早餐自然是少不了海產品。而其中早餐最常見的則為海藻麵包和鳥蛤科的貝類。

海藻麵包（laverbread）的威爾斯語是bara lafwr 或bara lawr。不過雖然說這裡把lavarbread翻成海藻麵包，這道料理卻不是麵包，而是已煮過的海藻切碎或打成糊後混合燕麥做成漢堡排的形狀後再在鐵板上煎熟的料理。除此之外，laver指的是海藻而不是海草，這裡特別說明一下。Laver、algae和seaweed都是海藻的英文，海草則是seagrass。

簡單來說，海藻沒有根，而是緊勾堅硬的岩石表面，透過擴散的方式由水中抽取養份散播到全身，它不是植物、也不是動物，而是一種單細胞生物；海草是一種開花的維管植物（flowering vascular plants），一種單子葉植物（monocotyledon），以體內的纖維束傳送養份，生長在淺灘，有根、莖、葉，也會開花、結果，體內的纖維束中的葉綠體利用陽光的能量，幫助他們透過光合作用把二氧化碳和水轉變為糖和氧氣。

威爾斯海藻麵包用的海藻是紅藻綱（red Algea／rhodophyta）紫菜屬的紫菜（purple laver，學名Porphyra，在日本都屬於アマノリ屬。我們吃的海苔則是加工過的其中一種叫條斑紫菜（Pyropia yezoensis／スサビノリ）的紫菜。昆布則是褐藻綱（brown algea／Phaeophyceae）海帶目，翅藻科，昆布屬，英文為kelp。一般稱為海帶芽的裙帶菜則為海帶目，翅藻科，裙帶菜屬，日文為ワカメ，漢字寫做若布、和布或稚海藻）。紫菜為紅藻類（Rhodophyta）。在英國，紫菜多出現在大不列顛島東岸與愛爾蘭沿著愛爾蘭海的西岸。

在歷史上，海藻麵包對威爾斯人來說也有著特殊的意義。根據英國文藝復興時期，第一位全面考查大不列顛各島的編年史學家威廉·卡姆登（William Camden）1607年所寫的的《大不列顛誌》（Britannia）中所記載，海藻麵包救活了因維京人入侵，而被迫逃離家園的威爾斯人。到了1800年代，採集海藻更已成為了威爾斯地方最重要的農村產業與收入來源。

而在威爾斯，血蚶這種貝類與海藻麵包是最經典的搭配。血蚶英文是blood cockle，日文ハイガイ，漢字是灰貝，學名則為Tegillarca granosa。

本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

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