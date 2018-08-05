以學術之名抹黑性平教育？反同論文口試的四大爭點

文：台南大學研究生——愛無礙性別倫理防衛小組

今年的三月，有一份來自台南大學教育學系的碩士論文問卷，關於國中家長對同志教育教材的看法。問卷內容充滿了滿滿的引導式問句、似是而非的題目，例如：「我認為老師須教導學生，不支持同性戀結婚就是歧視」、「我認為老師須教導學生，一個人今天可以是男的，到了明天也可以當女的」等，對於不了解議題的受訪人，可能會因為問卷設計，產生誤解與恐慌，而選擇負面的答案。

另外，問卷題目非黑即白的論述方式，容易讓人陷入僅有對錯的選擇方式，而未探討思考的過程，以及明顯的性別二元對立，也易讓人再度踏進性別二元論的思考，而非性別光譜中所要傳遞的概念，題目中也提及：老師須教導學生尊重變性的人、異性戀的想法太傳統、認同同性戀是國際潮流，這些言詞看似尊重、包容，事實上是在引發恐懼，似乎讓認同異性戀價值觀的人感到害怕，藉由這些害怕恐懼而引發反對。

基於上述提及的爭議，許多關注性別平等教育的人擔憂這份問卷調查，是以學術包裝歧視，抹黑性平教育，進而壓迫同志、跨性別學生，這影響之大非同小可。身為同校有性別意識的研究生，我們覺得有義務去關心與了解此論文。經過一連串詢問南大教育系的結果，得到的回應總是：此事件已開會處理，但會議內容不公開。我們無法取得任何解密條件，教育系系主任也回應僅答覆檢舉人「謝謝關心」，接著一切就不再有任何下文。在到處碰壁的情況下，我們也僅能消極相信會有妥善的處理。

反同論文，黑箱口試始末

爭點一：校方無聲的同意與支持？

後來，我們得知該研究論文將於六月三十日舉行口試，並擔憂研究論文持續使用爭議性問卷而得到研究結果，可能得到更多有問題的解釋和結論。因此，筆者與其他研究生友人開始針對引導式問卷內容做分析，並依據研究倫理指出其弊處，並寄信給該論文指導教授姜添輝，以及口試委員楊國賜和許誌庭教授、南大校長、教育部、總統。教育部與總統回信表示已得知該系有處理，而教授、校方部分，我們則是一封信都未收到。

在心灰意冷之下，我們決定抱持著尊重、聆聽與了解不同觀點的想法，去旁聽該論文口試，目的也只是想要了解整個研究過程。因為擔心會影響口試研究生的心情，我們當天旁聽皆未攜帶或配戴任何象徵支持同志的配件。

為了避免錯過口試，我們一再的致電教育系辦公室確認時間，口試當天也提早到校確認無任何有臨時公告。當口試時間接近，九時左右我們再次前往口試地點確認，發現貼出了公告：更換地點，請洽教育系辦公室。公告上無任何新地點的位置，假日的辦公室也是空空如也，撥打電話也是無人接聽。

不想放棄的我們搜尋了南大府城校區的每一個空間，後來在口試開始前十分鐘才得知口試地點在榮譽校區。到了新的口試地點後，反被研究生江淑華質疑怎麼會知道新口試地點，並稱更換地點是經過教育系系主任同意，系主任與教務長也都知曉。

爭點二：參加口試須盤查身分、扣押手機？

在一陣推託之下，口試研究生和校方才讓我們進入旁聽，但要求扣押手機、不得錄音錄影、身分皆必需為南大學生還要一一簽名與核對學生證。整個過程有如嫌疑犯警察盤問，我們到底做了什麼嚴重的事情，要這樣的審問？我們彷彿可以同理以前白色恐怖時，先人遭受的不公平對待與恐懼。原來在這個口試會場中沒有任何的人權與自由，更別說坐下來想要認真聆聽時。

進入會場後，我們立即感受到口試研究生的言行不一（口試研究生的非南大學生友人可以進入會場，以及對旁聽生拍照錄影，並且不願意刪除照片，還不停說謊述說自己並無拍照只是測試手機，事後得知該友人似乎與口試研究生為同教會之教友，真是有辱其天父的諄諄教誨），和現場口試委員運用無形的權力在打壓我們。我們永遠無法忘懷那個語調、那個眼神、當下的氛圍，充分的將文化霸權展現的淋漓盡致，第一次知道口試的過程原來這麼的「傳統與封閉」還有「不被尊重」，也真實地體驗到弱勢的無能為力，以及驚覺在封閉的環境中握有權力一方的可怕。弱勢的我們只能一直被壓迫、有口難言也不敢輕舉妄動，而權力者可以自作清高地將真實隱匿，並打著尊重的名號卻自行將對旁聽生的尊重踐踏在腳下。

爭點三：口試會議，口試生可在會議現場？

學校職員當場發送反同三公投連署書，是否違法？

最後教授召開口試委員會議，要求旁聽學生離開現場，僅留論文研究生留在開會現場。旁聽生對此提出質疑，認為口試委員會議中，口試生也不應該待在會議現場，口試委員許誌庭對此質疑的聲浪僅述說他自己會做判斷，接著旁聽生即被「請」出會場，而會場外則有聲稱是學校職員的涂柏源副教授在對我們「曉以大義」，甚至發送反同三公投連署書。

依據教育部發文字號臺教學（三）字第1070107417號函文表示：各級學校應遵行教育基本法及性別平等教育法之相關規定，學校應提供性別平等之學習環境，另公民投票之連署係公民行使政治權力之相關活動，教育應本中立原則，不得從事宣傳或活動，亦不得強迫學生參加。但涂副教授無視該函文規定，並且一一說明公投的項目，希望學生能夠聯合簽署。這對我們又是一大傷害，原來這是學校的「教育理念」？而我們之前竟然還如此認同學校、以身為學校一份子為榮，當下的我們只想搖頭離去，未來不知道怎麼跟他人自豪述說我是臺南大學的學生。

爭點四：秘密進行的口試，是否合乎規定？

會議結束，口試研究生表示因為指導教授姜添輝尚未到來，故將延期，但不肯透露延期後的時間與地點，僅表示要詢問教育系辦公室，而周末假日如何詢問辦公室這就不得而知了。我們很清楚知道，口試委員不會白白走一遭，當天一定會再舉行一次，只是這次要在找到口試地點恐怕更加艱鉅。在口試生與口試委員離去後，不知如何是好的我們遇到一名校友，他協助拍攝了直播，讓大家可以看見事情的某部分真相（另一部分的真相則是在會場內，該校友無法進入，而我們也無法做任何拍攝，只能現在用文字做紀錄），事後，為了讓大家可以了解引導式問卷論文的嚴重性，我們在最後與該校友一起在影片中做了說明，也才拿起該校友提供的彩虹旗等物品，希望各方單位正視。

果不其然，當天晚上我們得知了口試已於秘密的會議室中通過，而根據國立臺南大學研究生學位考試辦法：學位考試必須簽請校長核定。這個學位考試任意更換時間、地點，這樣重大變更沒有出示校長的簽核，也沒有主動公告，在程序上恐怕有重大的瑕疵。而最後的最後，我們還是無法知道江淑華的問卷是否有作修正、無法得知其如何探討文獻、無法得知指導教授姜添輝和口試委員楊國賜、許誌庭對此論文的看法以意見，一切一切就像蓋上黑布般，無法看清。

學術自由與倫理

到底，何時才能將黑布掀開？我們尊重不同的立場與意見，但無法放任抹黑與傷害他人的行為和言論出現。學術可以自由，但學術研究必須建立在可信的資料上，學術生產出來的知識也應該接受公共檢驗。更重要的是，學術自由不是用來傷害弱勢少數，以學術之名包裝抹黑，這樣的問卷內容只會讓人民更加誤解LGBT族群，對LGBT族群有更多的污名，再者可能加深族群中的對立。而公布這帶有偏頗的研究數據，更可能塑造成普遍家長皆不同意同志教育的實行。我們都知道同志教育是性別平等的其中一環，協助學生尋找真實自我的認同，當性別平等教育去除同志教育部分，是否深處底下代表的是對LGBT族群的歧視？那LGBT族群的學生該如何自處？是否又會再度發生憾事？

同樣的，學校教授可以表達不同的立場與看法，就事論事地討論議題，但不該一味用自己菁英、權威位置傳播恐同。學校教我們要發聲、要有研究精神、要教育他人，但不是利用引導式的方式讓不知情的人們陷入恐慌，不是戴有歧視的眼鏡去做研究，不是罔顧人權精神的教育。子曰：有教無類，當帶著歧視的心情去教導學生時，是否有愧於教育者之名。而學校是否有想過其他學子的心情，是否看見我們無力的心和滾燙的淚水。

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航