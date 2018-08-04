中國用600億「回嗆」美國2000億產品關稅，下一步可能是拿美商開刀

華府日前公布對中國2,000億美元產品徵稅稅率由10%提高到25%。北京方面3日晚間反擊，公告將對美方約600億美元商品，加徵25%、20%、10%、5%不等的關稅，是今年首度在關稅威脅金額上低於美國。

中國反制美國，對600億美元的商品加徵25%～5%的關稅

美國貿易代表署（USTR）於美東時間2日宣布，原本打算對價值2,000億美元的中國產品加徵10%的關稅，稅率將提高至25%。

中國國務院關稅稅則委員會3日晚間公告，表示中方被迫採取反制措施，決定對原產於美國的5,207個稅目、約600億美元商品，加徵25%、20%、10%、5%不等的關稅。

公告強調，中方採取上述加徵關稅措施，目的是捍衛自身合法權益，透過反制措施遏制貿易摩擦升級。相關措施也盡可能減少對中國國內生產、人民生活需要的影響。

公告宣稱，上述措施實施後，有關部門將會同社會各界對措施效果進行評估，力爭把措施對中國國內生產生活的影響降到最低。

中國商務部網站晚間也公布新聞發言人談話，表示徵稅措施的實施日期將視美方行動而定，中方保留繼續出台其他反制措施的權利。

中國也公布加徵關稅的項目清單。《觀察者》歸納：

加徵25%的關稅商品主要包括：太陽能電池、砂糖、棉製男式運動服、雷射印表機、噴墨印表機、鍵盤、滑鼠、自動櫃員機、鋰電池、電動刮鬍刀、微波爐、烤箱、路由器等。

加徵20%的關稅商品主要包括：鉛筆、原子筆、原子筆芯、牙刷、巨型計算機、大型計算機、中型計算機、聯合收割機、字典、百科全書、牙線、牙膏、漱口水等。

加徵10%的關稅商品主要包括：玉米澱粉、嬰兒尿布及尿褲、跑步機、太陽眼鏡、茄汁雞胸肉等。

加徵5%的關稅商品主要包括：汽機車坐具、車門、座椅安全帶、、聽診器、假牙、注射器、手機數位交換機等。

美國：600億美元關稅太「軟弱」

（中央社）針對中國發出的關稅新威脅，美國白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）揶揄此舉「軟弱」，並說這個世界第二大經濟體正處於重大「麻煩」。

他警告中國「最好別低估總統川普」，柯德洛說：「相對於我國2000億美元規模，我認為（中國威脅對）600億美元（美國貨課徵關稅）軟弱。」柯德洛堅決認為中國「正處於麻煩中，他們的經濟狀況差勁，投資人出走，幣值下滑。我今天留意到，日本股市市值已超越中國股市，我很高興。」

柯德洛也說，美國和歐洲聯盟的貿易談判已獲致有力進展，可能會在未來一個月內對外宣布協議。他在彭博電視接受訪問時說：「我們正開創新局，我即將針對與歐洲的交易、市場開放和拓展投資作出一些宣布，我希望，就在未來大約30天內。」

關稅威脅金額低於美國，中國可能拿美商開刀

中國揚言對600億美元美國貨加徵關稅，是今年首度在關稅威脅金額上低於美國。

北京對外經濟貿易大學中國世界貿易組織（WTO）研究院長屠新泉指出，中國對美出口金額高很多，在川普揚言對2/5中國輸美貨品加徵關稅後，中國關稅也鎖定約2/5自美進口的貨品，較符合比例原則。據美方統計，中國2017年向美國出口5,056億美元貨品，進口總值1,304億美元。

由於中國採購美國貨的金額低很多，北京無法在關稅威脅金額上比照華府，但中方官員近幾週暗示，美國若執意對大量中國貨品加徵關稅，北京可能拿大型美商在中國的事業開刀。柯德洛在回應中國關稅時也承認，「中國還有很多方式可以做，以傷害我們在中國做生意的企業」。

《台灣醒報》報導，外界推測中國將對美商開刀，例如加強企業檢查、延遲投資審批，甚至消費抵制等。一位中國官員說，北京正考慮暫緩通過美商許可證，推遲美國公司的合併申請，並加強美國商品的邊境檢查程序，中國也可以限制中國遊客到美國旅遊。

（中央社）中國一方面揚言對更多美國貨加徵關稅，另一方面則讓人民幣在匯市進一步貶值。自4月中以來，人民幣兌美元已重貶近9%，使中國貨在海外市場更具競爭力。中國政府顧問和分析師堅稱，北京並非蓄意促貶人民幣，以獲取貿易優勢，而是中國經濟成長趨緩和龐大負債引發的憂慮升溫，市場力量促使人民幣走弱。

報導指出，川普政府考慮把關稅稅率從10%提高到25%，將是對抗人民幣進一步貶值的額外武器。

曾任國際貨幣基金（IMF）中國事務主管的康乃爾大學經濟學家普拉薩（Eswar Prasad）表示，川普政府似乎認為中國屈從美方要求是唯一可行結局，但中國的政治法則是不被視為弱者、不向美方低頭，因此美國想要的結果不太可能發生。

華爾街日報報導，即使中國出招反擊，川普部分幕僚仍希望美中能重啟談判，以便在兩國政府將關稅威脅化為行動前，化解令全球市場動盪的貿易糾紛。白宮首席經濟顧問柯德洛3日向媒體表示，美中貿易談判已停擺，「但我可以向各位報告，雙方最高層近幾天有溝通，是一陣子以來首次對話。」

據報導，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和中國國務院副總理劉鶴的團隊持續為可能舉行的會談溝通，但仍處於初步磋商。柯德洛未說明相關溝通是指會談安排，還是美中政府其他官員也有在聯繫。

部分中國企業放棄美國市場，在中國設廠台商也走避東南亞

《經濟日報》報導，彭博資訊報導，中美貿易戰也降低電子業者在中國生產的吸引力，部分台商也將遷往生產成本較便宜的東南亞地區。

淡江大學教授蔡明芳表示，過去因為中國的勞動力便宜，台商才西進大陸投資，但如今中國的工資不斷上漲，導致一些企業已經開始遷往東南亞；川普的關稅造成台商更有意願遷往東南亞。

7月31日，台達電董事會才宣布斥資21.4億美元收購泰國關係企業，這是擴大泰國生產的先兆。音頻元件大廠美律實業也指出，可能會將一些在中國南部的生產業務遷往泰國，最終調整幅度有多大，取決於中美貿易衝突如何發展。

統計數字呈現，上半年台灣政府批准前往中國投資總額為42億美元，下滑4.5%，同時期在越南、馬來西亞和印度等國的投資則大幅攀升。

《中央社》報導，此外，也已有中國企業放棄美國市場，改攻日本市場。大公報在報導中列舉杭州「巴法機械有限公司」為例，巴法公司是一家專業的通用機械零件、電子產品和汽車配件的出口商，主要出口歐洲和北美地區。

報導引述巴法公司總經理王文英說，「自今年4月美國川普政府執意對中國商品加徵關稅後，我直接推掉了原本要在9月份去參加的芝加哥工業展，轉而參加了6月的日本工業展。」

王文英說，「聽說美國打算將2,000億美元的中國商品關稅從10%上調至25%，一旦該增稅方案生效，我們就打算放棄美國市場。」她說，企業做出口生意，毛利率不超過20%。按照以往美方做法，肯定會設法把增稅壓在進口商身上，屆時沒什麼談判餘地。

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核稿編輯：羊正鈺