身心相互影響，五個原因讓長輩外出意願低——身為晚輩的我們該怎麼做？

文：黃耀庭（臨床心理師彰化／基督教醫院－神經醫學部暨失智症共同照護中心）

「我一直告訴她要出去外面走一走，她也答應，可是當我出門之後，她又爬上床，不願意出門！」在電子公司擔任經理的曉燕（化名）憤怒地提到自己的母親。

「我要他跟我出去走走，曬曬太陽，他怎麼說都不願意，甚至還跟我發脾氣！」為了照顧父親而提早退休的俊偉（化名），說著說著就不由自主地流下淚來。

「他的性子拗得很，每次有說要帶他出去，他就說頭暈，身體不舒服。身為媳婦的我，聽到他說不舒服，也不好意思再說什麼了。」做很多，卻總是不能說話的的媳婦雅薇（化名），在跟姊妹淘聊天的時，道出自己在照顧公公時的辛酸與無奈......

以上的故事，你有沒有感到很熟悉？每一個照顧家庭，或是有長輩的家庭，應該常有類似經驗。

家屬常在複雜情緒的交雜之下，描述自己希望家中的長輩或是病人（統稱個案）可以出門，卻總被拒絕的無力感。其實無論是正常長輩，或是生病的年長者，都會面臨這個棘手的問題。

為什麼不願意走出去，先想想看，這件事對他們自己的好處是甚麼？ 當他們不外出時，他們會在家做什麼？如果有事做還好，有些長輩因為常常躺在床上，或是打瞌睡，常常令家屬感到不安，不知該怎麼做對長輩最好？

仔細觀察，有幾個原因，可能引起長輩不願意外出：

一、心情低落

特別是當配偶、子女相繼的過世後，或是身體一直都處在不舒服的狀態，心情當然會很低落，有時會覺得「找不到問題」，即使吃藥也吃不好。這樣的長輩，就會經常待在家中，燈也不想開，身體也不想動，對任何事都提不起興趣，久了甚至會整天都待在床上了。

二、身體的不適感與病痛

文慶的爸爸多年前曾經因為膝蓋不適進行手術，開刀之後休養好了，又恢復過去的活力，跟年齡相仿的朋友一起出去爬山、旅遊。但隨著年紀越來越大，常在身體活動之後，開刀的關節處更加的疼痛，讓外向的他成天只能呆坐在家，什麼都不能做。

老年人的疾病有很多會造成他們不想外出的原因，包括了：雙腳無力，腿會酸，頭痛等等。當然有部分高齡者並沒有不舒服，但有時候就是不想動不想出門時，也可能把這些問題當做不願外出的藉口。

三、藥物影響

張媽媽多年來都經常要依靠助眠藥物，才能勉強睡得著。有時後睡個兩、三個小時又醒來了，覺得藥效不夠，又再剝一半來吃。

久而久之助眠的藥物在體內濃度太高，導致白天也繼續昏睡。不僅是助眠藥物，許多藥物都有可能出現嗜睡，或走路不穩的情形，需要詢問藥師或是開藥醫師才能確定。

四、缺少「那個人」

誰陪長輩外出呢？站在一個長輩的立場，以下幾個人讓他選擇，你覺得他會選擇誰： 外籍看護、媳婦、兒子、孫子。

這是一個「心」的問題。疼誰、喜歡誰，就是長輩會選擇的「那個人」。

有些家屬說要請一位外籍看護，讓看護每天帶個案外出。這可能會有兩個結果，第一個是出去了，還是坐在輪椅上換個地方睡覺；第二個是勸不出去，所以經常效果不彰。

五、面子問題

「拿拐杖會很不好意思」這是很多長輩，被家人提起需要拐杖協助時的第一個反應，也是傳統普遍會有的刻板印象。

拿柺杖走路，對長輩而言就像是「貼標籤」會被認為自己的狀況不好，已經需要別人照顧了；更極端的會怕別人認為自家的兒女不孝順，因為沒照顧好才需要拿柺杖。總之，下意識認為這是一件丟人的事，如此一來，個案當然不會想外出。

Photo Credit: Garry Knight @Flickr CC BY 2.0

除了瞭解個案不願意外出的原因之外，家屬更期待知道能夠如何帶他們出門 ! 不可否認，有些因素不容易處理，特別是個案的心態問題——「面子」，除非能夠除去面子背後更核心的問題，否則很難找出解決方案。

不過我們還是可以去試著做做看下面幾件事：

日常生活你看到長輩的什麼？

很多讀者會覺得奇怪，我看到什麼，跟長輩是否願意外出有什麼關係？其實你經常看到的，就會是你對長輩反應出來的態度。

如果你常看到他的不好之處，你的心情會好嗎？當你心情不好，說出來的口氣會好嗎？ 如果說出來的口氣不好，你覺得說出來的話他會配合嗎？



我知道當你照顧得很累，甚至為了長輩好，提議外出卻老是被否決時，還要發覺長輩的優點並不容易。但也不是不可能的，只要能看到優點，哪怕只是一小部分，對彼此也是很大的鼓勵。其實看缺點，不是某些人特殊的習慣，而是很多人，從小到大被灌輸的觀念。

舉個例子，小時候月考的時候，孩子考了98分，多數父母親會怎麼反應？多半是：你們班上有幾個一百分的？ 剩下那兩分跑去哪裡了...... 這些反應都是我們從小就被養成習慣的，容易去看不足的地方（缺少的那兩分），而不是看我們擁有的地方（98分）。

對一件事當你的觀點不一樣，你的心情和反應就會不一樣了。

當你可以經常看到他的優點，便可以多加地鼓勵

無論事情的大小，不管是他配合你，還是他主動做了什麼事，都可以拿來讚美。

這些話語後來便可能可以讓個案更會配合你做一些事情，因為你說出來的話，不會只有抱怨、敵意、情緒勒索，反而會讓他感受到你的關懷與愛。

改變不容易一蹴可幾

在這樣緊張繁忙的社會，大家往往期待速成，但「關係」這一件事，不是一、兩天也不是施一點小恩小惠，就可以建立好關係的； 而是需要長時間、一致的反應，才能讓對方感受到自己的關心，而不是撈叨；是愛，而不是累贅。

給不擅長讚美與鼓勵的家屬建議

許多過去沒有這個習慣的家人，要從負面的觀點轉到正面觀點，是相當不容易的，更何況要轉化成——給個案（長輩）一個讚美。

甚至可能以過去相處的經驗，認為個案（長輩）是一個不值得被愛的人。在照顧之下，如何平復過去的情緒，並且讓自己更有能力走下去，可以尋求各醫院診所的心理師協助。

照顧的路是漫長的，無論是對病人或是年長者。若沒有好好的預備自己，必定會出現很多混亂，糾紛。這個預備，不見得能在事前就可以預期到出現什麼問題。但透過不斷的學習，家屬仍然可以有一個輕省的方法，讓自己能夠繼續走下去。

溫馨小提醒

改變觀點，讓自己看到長輩的「好」行為。 經常性地讚美與鼓勵長輩。 要有耐性，改變一個人，不可能一蹴可及。 如有情緒過不去之處，仍然需要尋找心理協助。

本文經愛長照授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航