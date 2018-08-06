《真確》：你覺得社會，甚至這個世界正在變糟嗎？

文：張軒綾

今年五月底接連發生情殺、分屍案件震驚社會，新聞媒體天天都在報導相關消息。你可能會聽到類似「現在治安不好」、「台灣犯罪率又上升」等言論，但其實警政署的數據顯示，近十年犯罪率及犯罪案件數皆年年下降。

你覺得社會，甚至這個世界正在變糟嗎？《真確：扭轉十大直覺偏誤，發現事情比你想得更美好》這本書便探討世界正在逐漸變好，然而人們傾向認為它正在變糟——因為人們擁有某些直覺偏誤，讓我們以錯誤的認知看待世界，進而抱持著相較於現實悲觀的世界觀。

舉例而言，上述所談到的例子即可用「負面型直覺偏誤」來解釋。

「負面型直覺偏誤」指人們傾向留意壞的而非好的，會被不尋常的事情所吸引。負面消息，比起正面消息更加引人注目。

最直接聯想到會影響我們並強化這種偏誤的即是媒體。不久前台北市長柯文哲所說的話被記者斷章取義，「貪婪老人」這句話引起一陣「標題殺人」的新聞風波，而緊接著「鄉下就該有鄉下的樣子」一樣被媒體大作文章。

現今媒體變得越來越自由，訊息能更方便地傳播，新聞散播也越來越快，導致有些人不在乎事實為何，以自己的意思解釋獲得的訊息。例如媒體或利益團體可能基於自己的訴求或目標來「帶風向」，試圖影響人們的想法及行為。

媒體如同一把雙面刃

不可否認媒體有時會過度渲染報導內容，但試想今天有兩個新聞：〈一名男子無法承受壓力而隨機殺人〉及〈台北市約有270萬人今日皆無發生意外〉，你會想看哪則新聞？

顯然後者不會出現在新聞中，因為人們將活下來視為理所當然的事情，生活環境太過安全，對於死亡、災害或戰爭等不尋常的事情會更加注意。

有朋友問過一個有趣的問題：飛機與汽車，哪個交通工具比較危險？大多數人會回答飛機，但其實汽車事故率遠高於飛機失事率，因事故而死亡的人數也是汽車較多。然而飛機失事通常伴隨幾百人傷亡、牽涉較高賠償及各式重大損失，而且媒體一定會沒日沒夜地報導，讓全國人民都知道有架飛機掉下來了。

這兩個例子皆顯示經過媒體大肆報導後，更容易擴大壞消息在人們心中的影響，產生類似「現在這個世界很危險」這樣的想法。

世界正在往好的方向發展

想像你生在一個極為貧困的家庭，家裡必須辛苦地跋涉才能取得不乾淨的水源；成年後生活改善，家裡有水龍頭，但你的小孩仍得拼命工作才能養得起孫子；等到孫子成年，識字與閱讀變成一件稀鬆平常的事，過著現在正閱讀這篇文章的你能夠想像的「正常生活」。

覺得這樣的例子很誇張嗎？這是《真確》作者的真實例子。

作者是瑞典人，從他的祖母成年至他成年，瑞典持續在進步。作者將人均所得分成四個等級，瑞典由接近赤貧的一二級提升至最富有的第四級。事實上有許多可信數據證明，所有的國家都在進步，以脫離貧窮為例，過去的20年間，全球貧窮人口比例已經幾乎減半。

我們認知這個世界，是憑感覺而非思考

對於經歷過的人來說，或許能體會到驚人的進步，但當那些習慣於較富裕生活的人，遇到新問題及煩惱時，便會忘記過去成功克服的困難，或是美化對過去的記憶，嘆著今不如昔。

對於沒有經歷過的人，自然更難體會到這些進步，因為他們會從已經接收到的資訊來解釋這個世界。

《真確》一開始便提出關於世界的問題，例如「現今全球的平均壽命為何」？正解為70歲，書中分析這個問題的答錯的受測者們，反而是高學歷、受過良好教育的人答錯率較高（他們大多認為是60歲）。

因為他們獲得的資訊較多，負面型直覺偏誤又被媒體加深，亦有可能是由於教育者的認知並未更新，將不符合現實的認知傳遞給學生，擴大人們對世界的誤解。

這個世界、這個社會有許多好事及使我們進步的事情持續發生，只是因為這些進步太緩慢也太分散，即使積累起來也離我們較為遙遠；而壞的事情打開電視就能看到，相較起來離我們較近且較能明顯感受。

當我們站在長長的歷史之路上，放遠目光望向過去幾十年的生活，會發現人類在近幾十年間有著多麼驚人的成長。

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用正確的世界觀看待世界

如何避免直覺偏誤，對世界不再有誤解？作者建議我們都應擁有「求真習慣」：壞的固然該關心，但好的事情也確實在發生。

強調好的事情並非樂觀主義的表現，也不是鼓勵媒體應該以正面新聞沖淡負面新聞。問題仍然存在，凶殺案、空難一樣會發生，仍有人苦於飢餓與貧窮，地球仍在暖化……這些問題讓我們應該關心世界並為解決而努力，但若我們將各方面的正面進展視而不見，便如同將問題視而不見般不合理，也落入了負面型直覺偏誤。

若你想避免負面型直覺偏誤，可以嘗試將下面幾點記在心中：

既是糟糕也在變好：在閱讀負面新聞時也應記得好事及正在進步的事可能不成新聞，事情可能糟糕但同時正在變好。負面的消息能輕易地被渲染，而正面發展通常不會出現在新聞中。將兩個觀念同時放在心中，能減少負面消息誇大的影響。 小心對過往的美化：昔不如今的事情比今不如昔的事情更多，了解過往被解決的難題也能助於我們跨越現有的障礙。 數據是你的好朋友：作者十分喜愛數據，因為數據可以更明顯地證明這個世界正在變好。不應百分之百地相信數據，但它能帶你認識較真實的世界。

作者稱自己為「可能性主義者」，不抱持無端的希望，也不抱持無端的恐懼，只相信合理、有可能發生的事物，對現實有清楚合理的認識，就能擁有正向有益的世界觀。如同作者所說：「慶祝先有的成功是一回事，繼續目前的奮戰是一回事，兩者並不衝突。」

當你保有求真習慣，避免誇大的誤解，建立基於事實的世界觀，會發現世界真的和媒體報導的、和你原先想得不太一樣。

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本文經生鮮時書授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航