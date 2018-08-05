《過度飲食心理學》：為什麼人們會吃多過於自己所需的食物？

文：zen大

據說在日本，拉麵是電視收視率保證，只要電視台介紹拉麵，就會有人看。

無獨有偶，台灣也很熱衷美食，像是一蘭拉麵來台灣展店時，聽說連續排隊的時間又破新紀錄。在台灣，別說海外名店來台展店初期總是排隊人潮不斷，就是周末假日去一些百貨商場的美食街，也是排隊人潮絡繹不絕。若是哪家店有推出限時優惠特價，更是萬人空巷。

面對上述愛排隊吃美食的現象，於是有人說，「這是貧窮化的台灣小確幸」，因為追求完成買車買房結婚生子等大幸福不可能，越來越多人追求這種吃喝上的小確幸式滿足。甚至還有人說，人們只剩下吃能夠作為煩悶生活中的慰藉。

《過度飲食心理學》的作者卡吉兒就指出，當代消費社會中的一個奇特現象，就是過度追求飲食，吃了過多自己需要的食物。

「消費社會」存在已久，在消費社會，人們認為自己可以自由地購買取用產品或服務是個人自由的展現，是快樂的來源。消費是工業資本主義文明勝利的象徵，因為我們能夠大量生產豐富且精緻的產品，且讓人們消費得起。人們會使用所消費的物品建立階級區隔與個人生活風格來彰顯自我認同、社會地位與個人聲望。

奇妙的是，近年來人們的消費有過度往食物集中的現象。

大量的食物廣告，讓人非吃不可？

我們今天的生活和吃產生過度密切的關聯。生活中出現值得慶祝的事情，舉凡業績達成朋友家人生日或是我今天覺得開心等等理由，就以吃作為慶祝。

不只如此，但凡有任何不如意不順心，無論是業績未達標還是被主管罵或是跟另一半吵架，一樣找食物來吃。也就是說，不管開心不開心，我們的慶祝或解決之道竟然都是一樣的，那就是去大吃特吃。長此以往，身形走鐘是小，人生道路因此也偏差且調不回來事大。

是否真如坊間輿論所說，是因為人們普遍的經濟狀況不理想，不再能夠消費得起昂貴的耐久財，轉向輕薄短小的食物？

卡吉爾在書中舉了不少反例，指出一些高年薪且高社經地位的人，同樣受過度飲食所苦。

為什麼人們會吃過多於自己所需要的食物？

卡吉兒認為，的確有一部分是因為食物是滿足個人慾望的方式當中，相對來得便宜，每個人都能負擔得起。但其實不只於此，更有可能是因為食物的訊息透過媒體鋪天蓋地蔓延至日常生活各個角落，且訊息多元而分化，滿足各種社會階層或生活風格者的各種生活情境所需，加上某些食物特別容易讓人成癮（過度依賴），食物過度與生活連結所導致。

也就是說，當代消費社會中的人們有不少人已經美食成癮，總之就是想吃，理由只是後加的。

卡吉兒認為造成此一現象的原因是國家放縱企業惡搞，沒有在食物的來源與商品標示上把關清楚所導致。

不懂享受空閒生活，也會讓人食物成癮

上述的現象，日本學者國分功一郎可能會有不同見解，國分在《閒暇與無聊》一書中指出當代社會的一大問題，是新富乃至中產階級們不懂得如何享受閒暇，不懂得如何奢侈，因此被消費主義的訊息綑綁所導致。

想要過上高品質的閒暇與奢侈，並非與生俱來，而是需要訓練的。為何土豪與暴發戶會讓人厭惡，主要原因就在於消費這個面向上沒有經過訓練（缺乏相關的教養）所導致。

過度飲食的問題從國分的理解脈絡來看，是人們不懂得如何安排自己下班後的休閒時間，所以這個休閒區塊被消費市場所提供的廣告占據，而當廣告鋪天蓋地都是美食的訊息時，人們自然就被食物所包圍，不管開心難過還是根本沒事都想要好好吃一頓。

國分認為，要擺脫過度飲食最好的辦法是學習閒暇的高品質使用方式，學會真正的奢侈，不要被消費主義綁架，不要被外部訊息決定了我們的生活方式，自己思考並決定自己的生活的過法！

好好發揮創意，想想吃以外的美好人生的活法吧？！

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本文經生鮮時書授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航