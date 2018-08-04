台大醫院工會成立後第一槍：你知道萬惡的「負時數」嗎？

台大醫院工會在7月27日正式成立後，會員人數在一週內達到近百人，也讓院方明文承認，醫院長期存在的潛規則「負時數」於法無據。目前全台2萬2,000多家醫院，包括台大醫院在內只有五間醫院有工會，台大醫院企業工會顧問陳亮甫說，醫院龍頭台大醫院針對負時數開了一槍，希望其他醫院也會見賢思齊，跟進改善。

《公視》報導，國內醫院龍頭「台大醫院」，經過半年籌備，7月27日正式成立企業工會，短短一週，會員人數已有近百人。

《蘋果日報》報導，對此，台大醫院發言人王亭貴指出，組成工會本來就是同仁應有的權利，若能反映基層員工意見，並協助勞資雙方有更好的溝通，應是好事，而院方也會依法給予工會成員應有的權益，如公假等，一切依照規定辦理，也盼工會給予院方建設性建議，而非採對抗或指責。

工會25日進一步解釋，醫院常見的「On call待命」設計，常常就是負時數的來源。舉例來說，開刀房、外科病房、加護病房容易出現待命班的現象，待命護理師需在一定時間點前待命，並於收到通知後於限定時間內到院出勤，若因病人數未達需求而不需出勤，這段待命在家的時數等同於未出勤，而成為負時數。

《聯合報》報導，台大醫院企業工會顧問陳亮甫說，工會並非要推翻負時數制度，但護理師在意的是，院方一直以來有個潛規則，出國休假要提前兩周申請，倘若有負時數就不能出國，或需用年休把負時數扣掉才能出國，例如原本欠了16小時的班，就必須扣抵兩天的假才能出國。

「台大醫院工會」提出「有負時數不得出國」的兩點不合理之處：

勞動力不可儲存，根據《民法》第487條規定，「僱用人受領勞務遲延者，受僱人無補服勞務之義務，仍得請求報酬。」也就是說，員工沒有償還「負時數」的義務，而且若是被要求加班，也能依法要求加班費。 院內的各種規則，都找不到有任何規定明訂「負假不能出國」，因此這可能就是部分管理人員擴張了自己的核假權利，但已經限制了員工的人身自由。

經過與院方協調，25日，台大的「醫院護理部督導長會議」就討論到「本院並無復工時不得出國的規定」。「台大醫院工會」也在昨（3）日發文宣布，收到台大醫院正式公文回覆，院內沒有負時數不得出國的規範。工會提醒，如果有單位主管再以相關理由駁回出國申請者，希望會員勇敢據理力爭，或是向工會舉發。

《自由時報》報導，「負時數」的問題不只台大醫院有，台北市立聯合醫院企業工會理事長蔡旻璋就指出，原本「負時數」的概念是管理者對勞工體恤的表現，讓員工多放假，但很多醫院讓員工歸還「負時數」時，明明屬於加班，卻不給加班費。過去亞東醫院甚至曾經要求護理人員，花錢買下「負時數」。

《聯合報》報導，陳亮甫說，除了台大外，很多醫院也有負時數的潛規則，盼透過台大開了第一槍，其他醫院也會見賢思齊，跟進改善。

《公視》報導，根據統計，目前全台2萬2,000多家醫院，只有台北市立聯合醫院、高雄醫學大學附設醫院、嘉義基督教醫院，及屏東基督教醫院等四家醫院有組成企業工會。醫勞盟理事長儲寧瑋說，「員工會害怕，加入工會就會被報復，我想這個是目前在成立工會上面很大的困難點。」

《聯合報》報導，全台最早成立的高醫大醫療事業企業工會在1996年就成立，副理事長陳建立坦言，成立之初十分艱辛，當時院方管理階層認為工會是洪水猛獸，時常打壓工會，造成勞資對立，但經過21年磨合，目前院方與工會是合作關係，呼籲醫院管理階層不用害怕醫院企業工會的存在，因為員工好，醫院就好。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺