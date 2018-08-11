謝旺霖《走河》：從佛教、伊斯蘭教到基督教，從未撼動過種姓制度

文：謝旺霖

安迪談種姓

瑪莉亞旅館向來以廉價清潔著稱，因此經常客滿。而短短幾天，我能從十人房，換到頂層單人房，又換到一樓雙人房，這都多虧經理安迪明快的效率。每當我提出換房的詢問時，他也不管別房是否被預訂了，就先替我安排妥當。

其實沒有非換不可，我祇是覺得住在多人房，雖然省錢，但多少得面對各國旅者制式的交流問候，或搭伙吃喝，同遊的提議，難免就有些倦怠了。畢竟我不再像他們那般年輕，喜歡熱鬧。

有一次，隔床美國金髮女孩，親切地問我有沒有Facebook，我搖頭說沒有。祇見她露出一副驚訝又懷疑的表情，後來便懶得搭理我了。我才意會到自己已多麼落伍，不合時宜，就像那些零星在街上還拉著兩輪的黃包車夫。

而且往往一天下來，回到旅館後，我需要空出些時間冷靜獨處，也需要一個無須顧慮別人敲門，就急著得縮肛，強忍腹痛，拉上褲頭，真正可以安心瀉肚子的地方。

因為連番麻煩安迪的緣故，他便成了我在加爾各答最常互動的對象。他總說：「這是我的榮幸。」

安迪似乎對亞洲人較有好感（也可能是我常請他抽菸的因素吧）。他能說流利的英語，也會日語、韓語。他經常提醒我，今天又哪來一名單身女子，先品頭論足一番，又好像急欲把我們搓合成對。

後來我才曉得，安迪曾擔任專業導遊，之後轉任旅館業，交往過一些日本和韓國的女友，並分別在日、韓住了幾年。他顯然挺懷念在那異國的日子和情史。問他為什麼又回到印度？他說：「為了結婚囉！」而我好奇他怎麼沒想與國外交往的對象結婚？

「從來沒有，」安迪直率地回答：「若要結婚的話，還是選印度的女人好。因為在這裏，男人就像妻子的天。」

一有機會，我就會把話題轉移到那些令我困惑的疑問。譬如，那些街上的乞丐，或賤民。

我問安迪，印度憲法不是早已規定，不能歧視，並廢除不可接觸制，法律不是有保障他們一定比例擔任公職和接受教育？怎麼他們的情況，好像都沒怎麼改善？

「嗯……，」安迪沉吟了一會兒糾正我：「我們以前才叫『不可碰觸者』（untouchable）。後來，甘地改稱他們『哈里真』（Harijan，意為神之子）。而現在，他們稱自己為——『達利特』（Dalit，意為受壓迫者）。」但我並不在意那些名稱的轉換，而是他們在這國度遭受歧視的目光依舊存在啊！

安迪接著提到：「規定是規定，但我們宗教的力量一直很強。種姓制度的傳統長達幾千年了，早已根深蒂固存在人們心中，普遍影響著一般人的生活。而且也不祇是印度教，這裏的某些穆斯林，基督教徒也做劃分啊！尤其在農村地區。」

「事實上，各國不是也有階級、職業高低的分別嗎？」安迪似乎想為種姓辯護：「而且現在的印度，也的確在改變，就像我們也曾選出達利特的人，當總統。我們的政治，經濟，科學等等，可一點也不輸給世界列強，富豪更是多到數不清。」

安迪為我釐清一些疑惑。他說大致上可以從姓氏、膚色、職業、住地、穿著、氣質，判別一個人是不是達利特，但已不像以前那樣明顯了。現在有的達利特很有錢，獲得很多工作的保障，而有的婆羅門，卻窮到當乞丐。

另外，安迪說在印度教徒中，還可從聖線的配戴上看得出來，因為大多是先進階層（Forward Classes）、較講究古禮的人，才會舉行「再生禮」[1]儀式，佩戴起象徵某階層的聖線。那時，我才注意到他手腕上有一環毛織的線圈。

我發現安迪不太喜歡談及種姓的話題，尤其一提到達利特，他總會皺起眉頭，彷彿連帶沾染甚麼「不潔」的事物。他常把話題轉到他的情史上，或介紹哪家餐廳好吃，或問我去哪個景點參觀了嗎？

安迪要我多去欣賞加爾各答那些堂皇美麗的建築，享受美味的料理，甚至教我跟異國女子搭訕的技巧。他接過我遞上的菸，喜孜孜地說，「不然就枉費到有『宮殿之都』稱號的加爾各答了，」然後，他又補上一句：「一切要往好的地方看啊！」

每當安迪見到（或嗅到）我在（哪個角落）抽菸，一有空檔，他便會找上前來，聊上幾句。雖然他從不主動開口要菸，但他卻能讓吞雲吐霧的我自感歉疚失禮，而自動把菸遞上。於是我也會趁機把話題，又帶到他不太喜歡談論的種姓上。

「你知道瓦爾那（Varna，意指膚色）嗎？」安迪問。

我約略曉得那是當初雅利安人入侵印度後，為了與當地人區隔，把人依序劃成四種階層，規範各階層的地位、職業、權利，世襲制的分類：最高的是婆羅門（Brahmin，祭司階級）；其次為，剎帝利（Kshatriya，武士階級）；第三是，吠舍（Vyshya，商農階級）；首陀羅最低（Shudra，僕役階級）。賤民則被排除在瓦爾那的體系之外，專門從事卑賤汙穢的工作，如：搬運屍體、清掃糞便、撿拾垃圾、處理皮革的工人……。

「你知道迦提（jāti）嗎？」安迪又問。

啥？我張大著嘴。他顯得有點得意洋洋的樣子：「這經常是你們外國人搞不清楚的地方。」我趕緊把菸又奉上。

安迪解釋，簡單來說「迦提」是出生、職業的意思，你生在甚麼家庭便繼承甚麼工作，是根據瓦爾那再細分出的亞種姓。例如：婆羅門有的是祭司，有的擔任學者，或各級老師；吠舍，有的賣珠寶，有的賣菜，賣糖果。因此每一階層，就會產生很多不同的迦提，其中的地位自然也有高有低。

「後來這些不同的迦提，漸漸形成各自的特性，隨著語言，住的地方，信仰差異，親屬關係，生活習慣等等，於是又再形成了其他迦提。

「這些通常會影響婚配的問題。很多人總是提到那個甚麼『鳥』的成語——啊！『物以類聚』啦。希望能門當戶對嘛。」

我好奇同一階層的不同迦提裏，怎麼區分地位高低？安迪說，主要是印度教認為的「潔」與「不潔」的觀念運作下，像虔誠的婆羅門，大多都有嚴格的飲食戒律，茹素習慣；同樣身為農夫，吃素的地位一般會比吃肉的來得高。

「在印度，大約有三千多種不同的迦提。這才比較符合你所指的『caste system』這個字。」

安迪愈說愈起勁了。他強調，雖然有那麼多不同迦提，而每個迦提，就像家人，像親族，宗族，社群一樣，有共通的信仰，語言，認同，生活習慣，具有強大的凝聚力，彼此團結互助，同舟共濟，既能爭取保護自己內部的權益，對外又能讓社會分工合作，為龐大的印度，帶來穩定和平的力量。可見這傳統多麼有價值，才能維持那麼長久，影響如此廣泛。

「你看看從佛教、伊斯蘭教、基督教，也從未撼動過種姓，反而還受到它的影響。」安迪又說：「你知道嗎？就連我們的國父甘地，也沒有主張廢除種姓制度。甘地反對的是，對賤民的歧視。」

聽了安迪滔滔講述種姓制度的優點，我突然想反駁他，對賤民的歧視不就是源自種姓制度？

而安迪剛好就提起，真正大力推行廢除種姓制度，是出生達利特身分，後來成為印度立憲之父的安貝卡爾博士[2]。

政府廢除種姓制度後，改採四種分類：先進階層，表列種姓（Scheduled Castes），表列部落（Scheduled Tribes），其他落後階層（Other Backward Classes），後三者又統稱「落後階層」（Backward Classes）包含以前的首陀羅和賤民種姓，確保這些「落後」的人得以在政府部門和學校，獲得一定名額和福利的保障。這很大一部分，都得歸功安貝卡爾博士當時的努力。

然而我覺得，這種所謂新的分類，除了又換新名稱，賦予一定比例的保障外，實際上，似乎又是另一種貼標籤的方式。

「你知道嗎？」這句話儼然是安迪的口頭禪。安迪說，後來安貝卡爾博士對政府的改革仍感到不滿，為反抗社會普遍仍對種姓的歧視，他就號召將近五十萬願意跟隨他的信眾，一起公開皈依了佛教。

「你知道，佛教源自印度？」安迪有意地提醒我。

「不過，」安迪笑嘻嘻地又接過我遞上的菸：「你知道嗎？佛陀也是毘濕奴的化身之一喔！」

我不確定安迪說的是玩笑，或者因為虔誠的信仰，抑或祇是單純在陳述一個神話故事。但我覺得，眼前這名現代又西化的旅館經理，好像也和不少印度人同樣，總習慣把那些紛紜的神話傳說和宗教故事，當成了事實看待。

相關書摘 ▶謝旺霖《走河》：一路上的人，都停下圍觀我和「濕婆」的紛爭

註釋

[1] 在印度教傳統種姓制度，前三大種姓：婆羅門，剎帝利，吠舍，屬於「再生族」——即前世，原就身而為人。此三大種姓之子，必須經過「再生禮」儀式，才算正式成為此階層之人。此後，孩子便得開始遵守各種的習俗和規定。因陀羅，達利特，則不屬「再生族」，所以沒有舉辦此典的資格，也無法佩掛象徵那些階層的聖線。

[2] 安貝卡爾（Bhimrao Ramji Ambedkar, 1891~1956）出生印度中央邦姆霍沃（Mhow）小鎮，賤民種姓的家庭，幼時遷居孟買，其祖父、父親皆於英屬印度軍隊任職。他在孟買接受教育，又留學英、美，歸國後成為印度賤民領袖之一。印度獨立後，擔任印度政府首任司法部長，和憲法的起草者，為新憲工作做出極大貢獻。被視為印度立憲之父。

書籍介紹

本文摘錄自《走河》，時報文化出版

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作者：謝旺霖

我揹著背包，帶著經書起身了，沿著河水往下走，踩著自己的影子。

路過沿岸的野花，蘆葦，與屍體。

為了一條或來或去的河流。

為了看見，為了記憶。

為了體會那些原本不懂的，也為了那些看不見的——

或將把我的眼睛，重新打開。

遲至現在，我才終於比較明確知道，為甚麼一去再去印度，「走河」的理由，且到底走了多久多遠，那也絕非幾次在印度，行腳上千百公里的路，所能輕易答覆。原來，曾經那一連串不明所以的步履，正是為了帶領我渡過這些漫漫寫作的長日。倘若沒有走過那些歷程，我後來的生活必然大為不同（或不會一而再地走出學院），寫作的生涯也很可能早早就夭折收場了。

這不是一本可以按圖索驥的書，也不是冒險犯難的作品，更沒有企圖描繪那龐大複雜高深的印度。

其中雖不乏些片段，偏見，與陋聞，有的似乎過分聚焦在某些細小的「微物」上，如口水，如蟑螂，如螻蟻，但彷彿又不僅僅甘於那些表象；而有的人事，雖發生在那遙遠的國度，卻好像也可以生發在其他地方，或者就是我久居的島嶼。也許，這祇是我個人一時的錯覺與誤讀吧。又或者，它們正隱隱提醒著，我在自己的小島上，已停泊地太久了，該是啟航去流浪的時候，令我竟又開始興起流浪印度的念頭。——謝旺霖

本書特色

隨書加贈精印菩提葉+走河地圖

西塔琴演奏家吳欣澤專為《走河》作曲、演奏音樂作品。

1.從《轉山》到《走河》，見證一個作家驚人的成熟與飽滿。二○○八年謝旺霖的處女作《轉山》出版，臺灣旋即刮起「流浪風潮」，鼓舞年輕人紛紛踏上追尋自我的路上，十年間銷售十萬冊。之後他耗費八年時間，完成了《走河》一書。劉克襄說：「從《轉山》的好奇，一路吃力吃驚的探索，如今是《走河》的見學，把大河當成一本書逐字翻讀。同樣的逆天逆道，早就是不同的心境。《轉山》裡有許多「你」的成長和蛻變，《走河》是更多「我」的了悟和割捨。」

2.屬於謝旺霖獨特式的旅行，從大河出海口上溯源頭，寫盡旅途中的試探、尋徑、前進、孤獨、執著、荒謬與驚險：恆河全長2,510公里，謝旺霖以步行的方式，從河下游、河中游，終至溯源至4,205公尺的恆河上游。蔣勳說：「旺霖的野心一定不止於「遊記」，《走河》一路書寫下來，他有許多話要說，跟自己說，跟遇見的每一個人說，跟念念不忘的人說。……旺霖一定會找到他自己的文體，在流浪途中，喃喃自語的文體，所有的風景，所有的山與河，都只是他跟自己對話的場域，可以是西藏的山，可以是印度恆河。」

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航