謝旺霖《走河》：一路上的人，都停下圍觀我和「濕婆」的紛爭

文：謝旺霖

恆河在瓦拉納西

前日午後開始倒下的傾盆大雨，不知在深夜何時停了？整個瓦拉納西的古城和空氣，都有一種被刷洗一清的氣味。

一早，我就在古城蛛網般的大街巷弄，無礙地穿梭。很難想像這些街巷不久前，其實是一條條臨時的水道，且許多低窪的地段，甚至淹到近層樓高。

我是在十幾公里外恆河東面的平原上，一路目睹這場由西邊揭開的暴雨：

從地平線上一小朵白雲苞，膨脹成一叢巨大衝天的蕈狀雲，接著雲翳炸裂瀰漫了半面天際，一顆顆猶如照明彈的閃光驟然陣陣亮起，突變為一綑綑在雲帶間奔竄的電網，又變成一束束根鬚狀的蒺藜，垂天劈落在大地上，把鉛灰幽黯的天空，豁開一道道紅艷灼灼的傷口。 田間一頭大象和兩位農民，被雷電死了。焦黑了。 狂風四起，然後雨就朝這邊掃過來了。一顆顆豆大的雨珠，再來是一條條的雨柱，旋即化作片片的雨簾，把泥路砍得坑坑疤疤，泥漿四溢。水勢頃刻嘩嘩加大，蓋過地表，淹上高凸兩側平原的路面。直到整片空曠曠的大地，變成泥色湯湯的汪洋。 到了停電漆黑的古城區，不僅大半的地帶水深及腰，水面飄散著垃圾蟑螂老鼠牲畜屍體，店家街攤來不及收拾的貨品，還有拋錨癱瘓的車輛，無數慌亂不斷從城裏蜂擁逃出的人潮。 拖著狼狽濕漉漉的身體，好不容易找到旅行指南推薦的廉價旅館，然而就在門口時，隔窗見到大廳內一桌桌外國旅客歡欣圍爐般的氣氛，我反倒畏縮起來，猶豫再三，最後還是黯然調頭走了，寧可繼續撐在雨下淹水中另覓它處。

而這些，我竟然一一渡過了？

我站在平時最熱鬧的達薩斯瓦梅朵大街（Dashashwamedh St.），愣怔了好一會兒，想起當時的水流淹上高舉背包強闖過街的我的胸口，現在祇有滿地的泥濘，一攤攤整堆起的垃圾。彷彿一覺之前的那些經歷，都不過是一場夢而已。

順著大街地勢往下走，一望見遼闊黃濁滾滾的恆河，我才確定這一切不是夢，而是眼前橫陳的這條由南往北流的大河，把四方天地付諸的暴水，迅速地吞吐而去。

大河上，不斷翻捲著白色的沫泡，迴旋的漩渦，難得沒有往來穿梭的遊船。沿岸也不見甚麼沐浴朝拜的信徒、船夫、掮客的身影。水位比我半年前旱季初見時的印象，至少高漲十幾公尺，且幅度更加寬了百公尺。

我在高處張望了一陣子，望著對岸一線無際的荒洲平野，接著才拾級往下，來到鄰河的石階上，開始沿著西岸這整片連綿五、 六公里的梯階地帶，串起的八十幾座河壇（Ghat），數不清的大小廟宇，在一面面巍峨高聳的壁牆下，邊走邊看，重新去認識這些讓我感到熟悉，卻又有點陌生的風景。

一些低處的印度教寺廟，祇剩尖塔突出在河面上。河畔散盪著數不盡的塑料垃圾，碎花，老鼠，牲畜，鳥的屍體。看來這條十億印度教徒心中宛如母親般的大河，顯然還要再多一點時間，才能將它們都帶走吧。

過了午時，街市及河畔，又恢復往常喧囂熱鬧的模樣。叫賣，喇叭，搖鈴，誦經聲，不絕於耳。到河邊沐浴的信徒，拜廟的香客，擺攤的婆羅門，拉客的船夫、掮客，乞丐，托缽僧，各國的觀光客……接連湧現。

中、上年紀的印度教徒眉宇間，常點染一枚硃砂吉祥痣[1]，不然額頭就抹著三條或橫或豎、象徵不同教派的彩灰。

有的男孩在打板球，有的把延伸的河台當成跳水的平台。

人潮中，冒出敲鑼打鼓的樂隊，伴隨手舞足蹈的姊妹婦女，簇擁著一對結婚的新人。

新娘整襲大紅鑲金織錦的紗麗，額頭鼻翼手指臂膀腳踝皆戴滿黃澄澄的金飾。那蓋頭下的容顏，垂得很低很低，低得約略祇見鵝蛋臉上垂懸的金穗與寶石，櫻桃般的唇。露出一雙細手布滿彩繪的指甲花，和長紗裙下隨著步伐挪動若隱若現染紅的腳底。

騎白馬的新郎，在眾人攙扶下笨拙地下馬，牽起嬌羞的新娘，一起走下河階。祭司為他倆撒上聖水，祝禱，讓大河見證。接著一家親友便共擠一艘遊船，於遼闊的長河上巡禮。

一群群的白鷗，圍繞著遊船拍翅旋飛。

我坐在河階上端喝茶時，忽然一陣熟悉的聲音，引起我的注意。

「唵——南——嘛ㄟ——濕——婆！」（神聖的濕婆）。

「唵——南——嘛ㄟ——濕——婆！」聲音從下方傳來。我朝那方向望去，果然是那拄著木杖，盤髮虯髯，祇穿條亮橘腰布；渾身塗灰（彰顯對肉身的漠視），自遠古以來「表面」就老是保持那副扮相的苦行僧。沒想到，他仍在附近遊蕩徘徊。感覺好像遇到老友了。

「濕婆」晃到我面前，我們四目對看，他挑了挑眉，巴達巴達眨眼，彷彿眨眼間準備要掉出銅板，他特別對我唸道：「唵南嘛ㄟ濕婆！」豎起單掌，並抬起那隻細瘦如柴的腿，擱在杖上，擺好孤傲的姿態，又唸了一遍：「神聖的濕婆，」卻始終見我不為所動。隨後，他哼嗯了一聲，沒趣地走了，繼續一路高喊：「唵，南嘛ㄟ濕婆！」看來他已忘記我了。

半年前，我們也在此相遇。「濕婆」作勢要我拿相機拍攝他。當快門喀嚓喀嚓幾次後，他接著跟我索討一百盧比。

不給。他霎時變得瘋狂暴跳：「濕婆！我是濕婆！」搞得我緊張不已，便給了十盧比，但「濕婆」嫌不夠，反而更變本加厲地跳腳嘶喊：「我是濕婆！我是濕婆！」鬼吼到一路上的人，都停下圍觀我和「濕婆」的紛爭。

幾番討價還價的結果，二十盧比成交。可我沒零錢，「濕婆」就在自己腰囊裏掏出一疊花花的鈔票，抽出幾張臭餿的零鈔找給我。

聽著那淡去的聲音，望著那漸遠的背影，我不禁笑了起來。這裏的一切，雖然和我之前認識的，已有不少改變，但有更多卻仍是同樣的。然而，我似乎與過去的那個我，已經截然不同了。

據說，瓦拉納西是濕婆創建之都。象徵濕婆的靈迦四處林立著，供奉在廟宇裏，壁龕中，也錯落在巷弄間，河階上。遊客稍不留神就會踢到那些地上的靈迦，或突然被絆倒。

上千年來，這裏一直是許多印度教徒，一生至少要朝聖一次的地方。信徒認為此地的恆河，不但深受神聖的護持，能加倍滌洗自身的罪障，還具有殺菌功效；最獨特的是——倘若能在此死去，把骨灰付諸河流中，就可儘早一步解脫難苦的輪迴。

瓦拉納西的建物，盡數都蓋在恆河西岸的丘地上，鱗次櫛比如蜂巢般密密蔓延，與對岸整片蒼黃的沙洲連天的平野，形成極端的對比。古城範圍，北迄瓦魯納河，南至阿西河，以兩條匯入恆河的小河為南北的界線[2]；許多印度人的日常，往往就在這約莫十公里間的階坡地帶，及恆河上，日復一日，宛若卷軸地展開。

早在黎明前，就有信徒在沐浴，漱洗，祈禱，掬飲河水，拿苦楝枝刷牙；瑜伽修行者，默定在階台，靜思，冥想，敬拜；祭司啟開廟門，然後焚香，搖鈴，誦經；遠近間，伊斯蘭教的喚拜樓，透過揚聲喇叭，也響起了呼喚。

清潔工刷刷地掃街。船夫摸黑哈腰招攬生意，有的已載著遊客穿梭在霧濛濛的河上。擺攤的婆羅門，陸續竪起竹篾的傘棚。露宿河階上，像一塊塊散落破布的遊民、乞丐、托缽僧、苦行僧，也接連甦醒了。

晨起的聖牛、野狗，後腿一岔，便先撒下一泡熱呼呼的屎尿；一些瘦骨嶙峋的身影，解開褲頭，或撩起腰布，直接就蹲在階邊牆腳拉將起來。一綹綹的細流，順著石階往下滑。

大河上，偶爾飄過一具裹著小小軀體的布包。大魚嘩地翻出水面，噗通一聲又不見了。

旭日輪廓從地平線上初露端倪，升起，再升起。人們似乎都在等待這一刻，當太陽轉成金黃的光束照染河面，散射在連綿的河階和高聳的壁牆，四周驟然爆出讚嘆，人聲變得鼎沸，信眾輪番滾滾湧入河裏；好像有那麼瞬間，所有被陽光照耀的浴者，都化為燦燦抖動的金子。

父母抱著新生的嬰孩，浸著水流，高舉過頭接受朝陽的祝禮；攜來屆齡的孩童，為其慎重地舉辦「再生禮」，佩掛象徵身分的聖線。然後，又是一批批專程來沐浴的親友團體。

小販逡巡人潮間叫嚷，賣鮮花，賣椰子、檀香膏，賣銅罐水壺……，像在宣告一天的熱鬧正式開始了。

沐浴告一段落的信徒，接著就近來到擺攤的婆羅門跟前，聆聽講道，問卜解惑，並請祭司祝禱，在眉心捺下硃砂的祝印；或到各個重要的河壇廟宇，逐一朝拜，獻花捐貢；或共乘遊船，一覽聖城河上的風光；或買壺裝罐把河水封存，謹記帶回家鄉與那些無法同來朝聖的親友分享。

歡歌載舞的婚慶行列，也魚貫加入；還有那些一路肅穆吆喝，男人肩頭扛著青竹擔上打包得像木乃伊的裹屍，準備前往火葬場的送葬隊伍。

河面，河畔，石階上，總流動著多樣紛陳的人潮，夾雜著掮客，乞丐，各種形色教派的托缽僧、苦行者，觀看同時也被觀看的各國觀光客，或表演雜耍的，或隨處昏睡的，無所事事遊蕩的人，以及孑然一身、一心祇想來此待死的鰥寡孤獨者……。

如此的喧騰熱鬧，往往要持續到每晚舉行普迦（Puja）儀式後，當香客、觀光客，放完祈福水燈，一盞盞星火飄逝在幽黯的大河上，人潮才隨之漸漸退去。

祇有河畔堆滿柴薪的火葬場，衝天的灰黑白煙，一層層焦黑的平台上，一攤攤赤烈的火焰，始終晝夜不歇，劈哩啪啦燒著柴堆中一具具的屍體。彷彿跟河水一樣，永遠不停。

無數成塵成灰的骨灰，飛散在空中，或被送進流水，甚至還有焚燒未盡的殘塊，也一併被倒入恆河。聖牛和野狗，悠閒穿梭火葬場，舌舔屍灰，嘴啃碎屑，飲著焦油般的水。下游的信眾，依然面色不改地繼續沐浴，敬拜，掬起溷濁的「聖水」，仰面飲下；或仍從容在河邊擣衣，若無其事地徜徉大河裏游泳嬉戲。

養生送死，有相無相，聖潔或污穢？一切的一切，彷彿都透過這條河流，通通都包容在一起了。

從早到晚，我時常就在如此的河畔，走著，看著，聽著坐著，其實我並不確定自己究竟見到了甚麼，有時也不曉得為何，腦海忽然就想起佛經中的句子：「不垢不淨」；或者，約翰為耶穌施洗的事。

有時，我也會想起，自己島嶼上宮廟裏裊裊不斷的香火；媽祖起駕遶境時的萬人空巷，伏身鑽轎底的信眾；彩面威嚇怒目的陣頭八家將；抓起鐵鍊狼牙棒槌，把渾身打得鮮血迸流的乩童；廟會慶典載歌熱舞的鋼管女郎；畫符給水的道士；電視頻道講經論道的法師；燒王船，放水燈的儀式……，以及淡水河畔，收容著從河海上伶仃飄搖來的水尸，而為之蓋起命名為「萬善同歸」的小廟和坆塚……。

相關書摘 ▶謝旺霖《走河》：從佛教、伊斯蘭教到基督教，從未撼動過種姓制度

註釋

[1] 吉祥痣（Bindi），代表保護庇佑、開光、第三眼之意。另外，較傳統的印度婦女會在前額髮際中線處，抹上硃砂，稱為蒂卡（Tika），用以判別是否已婚，同樣也具有庇佑的意義。

[2] 現稱瓦拉納西，即是從瓦魯納河（Varuna）與阿西河（Assi），兩名併合而來。它的舊稱是貝拉納斯（Banaras）；更古之名為：迦什（Kashi），梵語意為：光之城。

書籍介紹

本文摘錄自《走河》，時報文化出版

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作者：謝旺霖

我揹著背包，帶著經書起身了，沿著河水往下走，踩著自己的影子。

路過沿岸的野花，蘆葦，與屍體。

為了一條或來或去的河流。

為了看見，為了記憶。

為了體會那些原本不懂的，也為了那些看不見的——

或將把我的眼睛，重新打開。

遲至現在，我才終於比較明確知道，為甚麼一去再去印度，「走河」的理由，且到底走了多久多遠，那也絕非幾次在印度，行腳上千百公里的路，所能輕易答覆。原來，曾經那一連串不明所以的步履，正是為了帶領我渡過這些漫漫寫作的長日。倘若沒有走過那些歷程，我後來的生活必然大為不同（或不會一而再地走出學院），寫作的生涯也很可能早早就夭折收場了。

這不是一本可以按圖索驥的書，也不是冒險犯難的作品，更沒有企圖描繪那龐大複雜高深的印度。

其中雖不乏些片段，偏見，與陋聞，有的似乎過分聚焦在某些細小的「微物」上，如口水，如蟑螂，如螻蟻，但彷彿又不僅僅甘於那些表象；而有的人事，雖發生在那遙遠的國度，卻好像也可以生發在其他地方，或者就是我久居的島嶼。也許，這祇是我個人一時的錯覺與誤讀吧。又或者，它們正隱隱提醒著，我在自己的小島上，已停泊地太久了，該是啟航去流浪的時候，令我竟又開始興起流浪印度的念頭。——謝旺霖

本書特色

隨書加贈精印菩提葉+走河地圖

西塔琴演奏家吳欣澤專為《走河》作曲、演奏音樂作品。

1.從《轉山》到《走河》，見證一個作家驚人的成熟與飽滿。二○○八年謝旺霖的處女作《轉山》出版，臺灣旋即刮起「流浪風潮」，鼓舞年輕人紛紛踏上追尋自我的路上，十年間銷售十萬冊。之後他耗費八年時間，完成了《走河》一書。劉克襄說：「從《轉山》的好奇，一路吃力吃驚的探索，如今是《走河》的見學，把大河當成一本書逐字翻讀。同樣的逆天逆道，早就是不同的心境。《轉山》裡有許多「你」的成長和蛻變，《走河》是更多「我」的了悟和割捨。」

2.屬於謝旺霖獨特式的旅行，從大河出海口上溯源頭，寫盡旅途中的試探、尋徑、前進、孤獨、執著、荒謬與驚險：恆河全長2,510公里，謝旺霖以步行的方式，從河下游、河中游，終至溯源至4,205公尺的恆河上游。蔣勳說：「旺霖的野心一定不止於「遊記」，《走河》一路書寫下來，他有許多話要說，跟自己說，跟遇見的每一個人說，跟念念不忘的人說。……旺霖一定會找到他自己的文體，在流浪途中，喃喃自語的文體，所有的風景，所有的山與河，都只是他跟自己對話的場域，可以是西藏的山，可以是印度恆河。」

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航