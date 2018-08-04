機師工會不排除中秋節罷工，華航竟提訴訟說「工會沒有罷工權」

※封面圖片為7月31日桃園市機師職業工會前往交通部抗議照片。

由於勞資協商狀況不佳，桃園市機師職業工會從7月16日起舉行罷工投票，雖然投票數早就過半，但工會表示仍然會以協商為主，罷工只是最後手段。但昨（3）日，工會發現資方早就向法院提出「工會不存在罷工權」以及「罷工決議不成立」的訴訟，工會氣憤表示「這是資方主動挑釁宣戰」，將在6日投票結束後提前舉辦「罷工演習」，若資方態度仍然強硬，將請會員做好罷工的心理準備。

由華航和長榮航空台籍機師組成的桃園市機師職業工會7月16日開始舉行罷工投票，投票至8月6日止，投票數於27日便已過半。但工會於7月31日召開記者會，表示華航資方雖然對外表示尊重協商，但對內卻有許多打壓工會的小動作，呼籲華航理性協商，也強調罷工只是工會的「最後手段」。

罷工投票結束前夕，華航資方控告工會

但昨日，桃園市機師工會於粉絲專頁發文表示，工會在2日收到桃園地方法院的通知書，通知工會，華航公司在7月30日就已向法院提起「民事聲請定暫時狀態處份及緊急處置狀」。工會解釋，華航聘請了在勞資爭議界長期代表資方的知名律師，向法院提出「（職業）工會不存在罷工權」以及「罷工決議不成立」的訴訟，同時要求法院在訴訟結果判定前，工會均不得罷工。

《聯合報》報導，華航證實，的確提出訴訟，是因應桃園機師職業工會近期抗爭行為，為保障旅客權益與公司正常營運，尋求合理法律行動，期能降低對公眾運輸之衝擊。華航表示，從未放棄與機師工會協商的機會，再次呼籲理性協商。

工會：這是資方「挑釁」，將提前舉辦「罷工演習」

工會表示，工會律師和國內知名勞動法學者，都一致確認華航公司在書狀內法律主張理由，幾乎完全站不住腳。工會也會在七日內具狀針對華航資方書狀進行詳細逐點回覆。

工會氣憤寫道，「華航資方到了此時此刻，竟然仍不肯認真考慮在罷工投票後與工會協商，反而是想藉由混淆視聽、拖延時間的方式，來激怒工會與會員」工會也重申，罷工投票絕對有效，也必然可以取得合法的罷工權，呼籲還沒投票的會員們，站出來投票。

工會也強調，過去以來，他們不曾主動求戰，只是期盼一個平等、合理、有效的協商機制，「但目前的狀態，已經是資方主動向我們挑釁宣戰，換言之，我們已經沒有任何避戰的空間了。」若罷工投票結果出來後，資方仍然是維持如此強硬蠻橫的態度，將請會員做好配合工會罷工規劃的心理準備。

工會今日更發出另一篇聲明稿宣布，由於感受到資方放棄對話、主動宣戰的強烈訊息，將於8月6日罷工投票結束後，讓會員提前舉行「罷工演習」，強化會員對於真正實質罷工時的配合與熟練度，工會也強調，「會員依法配合工會罷工指令者，將受到法律的全面保障。」

最後，工會也向大眾呼籲，「一家勞資關係平等而健全的航空公司，才會是一家安全有保障的航空公司。」工會也提出航空評比網站「AirlineRatings.com」的數據表示，2018年全球航空公司安全評比的前十名當中，有七家航空公司曾經在近年發生過機組員或機師計畫罷工或實質罷工的案例。因此，勞資爭議對飛安或消費者權益不但並非傷害，更多時候反而是一種保障。

《中央社》報導，工會原本在31日表示，不排除在中秋節罷工，但桃園市機師職業工會研究員陳柏謙表示，由於華航提起訴訟，機師擬在中秋節罷工時程可能生變，日期有可能更改，但一定會提前告知外界。

至於長榮航空部分，陳柏謙表示，據了解，長榮也曾想效仿華航，但工會並未收到相關的通知書，應該是尚未向法院提起。

交通部：罷工不是目標，已經想辦法讓勞資雙方「好好談」

勞動部關係司長王厚偉受訪則表示，會去了解華航提出假處分的內容，但他也說，罷工不是目的，勞資雙方要有協商空間，儘量用協商來解決雙方的勞資爭議。

《中央社》報導，交通部次長兼發言人王國材今天受訪表示，機師職業工會是比較理性的工會，對外也表示會預告罷工時間。但是交通部仍以不罷工為目標，現由勞動部、交通部、桃園市政府一起努力，希望勞資爭議可以和平落幕。王國材表示，細節不便透露，但交通部的確已與勞動部和桃園市政府共同磋商讓勞資雙方好好談，想辦法防止發生機師罷工。

桃園市機師職業工會旗下有華航分會及長榮分會，加入的機師各約800名及500名，分別向資方提出管理制度改善及福利待遇等訴求，工會7月16日至8月6日，舉行罷工投票，據工會統計，目前參與投票人數近7成，8月7日可望取得合法罷工權。

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核稿編輯：羊正鈺