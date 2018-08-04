丹麥為了「族群融合」頒布「罩袍禁令」：28歲穆斯林女子成為首例

丹麥當地時間3日，一名穆斯林女性在丹麥北西蘭（Nordsjaelland）地區的一家賣場，因為穿著穆斯林女性傳統罩袍「尼卡布」（niqab），而被罰款1,000丹麥克朗，是丹麥從8月通過罩袍禁令後，第一位遭罰款的女性。西歐許多國家，包括法國、比利時、丹麥等都有關於罩袍的禁令，支持者聲稱這有助於「族群融合」，且批評罩袍是女性父權主義壓迫的象徵，反對者則說，這只是宗教歧視和民粹主義的展現。

（中央社）丹麥自8月1日起，禁止在公共場合穿全身罩袍「布卡」（burqa，全身皆罩住，連眼睛部分都由紗布遮住）或僅露出眼睛的罩袍「尼卡布」，違者將被罰款1,000丹麥克朗（約台幣4,750元）。屢次違規的話，最重罰款1萬丹麥克朗（約台幣4萬7,550元）。

《瑞查新聞社》（Ritzau）報導，3日，丹麥北西蘭地區的赫斯霍爾姆（Horsholm）一家購物中心發生第一起因為伊斯蘭罩袍而受罰的事件。一名28歲的女子，因為穿戴伊斯蘭罩袍「尼卡布」而在賣場與另一名女子發生肢體衝突。

當時執勤警察波契森（David Borchersen）表示：「兩人衝突期間，她的尼卡布掉了下來，但我們抵達現場時，她已重新戴上。」警方拍下這名女子戴著尼卡布的照片，並且取得購物中心的保全監視器畫面。

這名女子被告知將收到1,000丹麥克朗罰單，成為丹麥第一位違反新法被罰款的人。且警方告訴她，若不脫下面紗，就得離開公共區域。波契森說：「她選擇後者」。

綜合《風傳媒》和《上報》報導，丹麥的「罩袍禁令」是在今年2月6日，由反移民右派政黨、執政黨之一的「丹麥人民黨」（Danish People’s Party）提出，並獲得另外兩個執政黨「社會民主黨」（Social Democrats）和「自由黨」（Social Liberal Party）的支持。丹麥國會最後在5月通過這個禁令，8月1日正式實施。

這項禁令也針對其他把臉遮起來的飾品配件，例如僅露出眼睛周邊的巴拉克拉瓦頭套（balaclava）和假鬍子，但萬聖節面具和體育賽事常見的吉祥物裝扮不被列入禁令，不過亞洲遊客常用的「口罩」則沒有被明確規定。

右派執政黨推動「罩袍禁令」，因為穿戴罩袍與「丹麥價值」不合

《風傳媒》報導，當時，支持該禁令的丹麥司法部長鮑爾森（Søren Pape Poulsen）說：「在公共場合中與他人見面，卻把自己的臉遮蓋起來，不僅不尊重整個社群，也與丹麥社會的價值觀念不合。藉由這項禁令，我們好比在沙子上畫下一條界線，強調丹麥人面對面交流所建立起的信任與互重。」

當時，自由黨發言人艾勒曼（Jacob Ellemann-Jensen）表示：「這項禁令並非針對宗教服飾，而是針對遮蓋臉部這件事。」禁令通過時，丹麥司法部也解釋，這項禁令主要關注被家庭強迫戴上面紗的女性，是女性權益的展現。

人權團體批評：「嘴上說要給穆斯林女性自由，卻剝奪他們的穿戴自由」

《上報》報導，但國際特赦組織歐洲分會副主任富提斯．菲力普（Fotis Filippou）說：「如果目的在保障女性權利，這項禁令明顯失敗。女性的衣著選擇變成一項罪，對丹麥政府原應捍衛的自由是一種嘲諷。」

《地球圖輯隊》報導，英國人權利益團體「自由」（Liberty）的執行長查克拉芭蒂（Shami Chakrabarti）針對法國類似的禁令也曾批評：「禁令頒布與實施的爭議問題和性別平等無關，一切都與西歐逐漸高升的種族主義相關。」

她補充：「你們怎能嘴上說著要給穆斯林女性自由，解放她們，卻又因為服飾觸法來定她們的罪？如果你們要推廣自由的態度給她們，現在怎麼還用剝奪穿戴自由的方式，反而讓她們被拒絕在與公眾的連結之外？如果你們視面紗下的她們是群受害者，為什麼又要懲罰她們不能擁有穿戴的自由呢？」

《大西洋報》報導，一名居住在哥本哈根的 21歲女性穆斯林薩賓娜（Sabina）表示，她擔心這項禁令會導致穿著面紗的女性被隔離在家，「現在我只要走出們，我就是犯罪分子」。

但她強調，即便如此，她也拒絕拿下面紗。「『 尼卡布』 是我構成我身份認同很重要的一部份，我現在堅決不拿下也是因為 它成了抗議的象徵。」她說。「我相信，如果政客們持續 製定這些歧視性的法規，我們只會變得更強大。 這項禁令 讓我對自己的信念更加堅定，且決定繼續穿戴面紗。」

比起瑞典和挪威，丹麥的反恐、伊斯蘭討論更熱烈

研究宗教影響的哥本哈根大學教授斯蒂格・雅華德（Stig Hjarvard）認為，「 丹麥是一個非常小的國家，但從比例上而言，丹麥大規模參與了阿富汗和伊拉克的戰爭。」因此，比起挪威和瑞典，丹麥的反恐、反伊斯蘭討論更熱烈。

他補充說，右派政府的民粹主義政策，不只顯現在罩袍禁令上，在通過罩袍禁令的同一個月，也通過了一項法律，要求生活在「貧民區」的兒童，接受「丹麥價值觀」的訓練，而法令中所謂的「貧民區」大多是以移民為主的社區。

法國、比利時也都有「罩袍禁令」，而且被歐洲人權法院認同

目前，歐洲許多國家包括法國、比利時、荷蘭、保加利亞、德國的巴伐利亞，都有類似的禁令，禁止人們在公共場合穿著罩袍。其中法國最早，在2010年就通過法令，2011年正式實施。

禁令的支持者普遍認為，這有助於伊斯蘭社群與當地居民「族群融合」，「罩袍」也是女性受到宗教、家庭、父權主義壓迫的象徵。但反對者表示，這僅是民粹主義與宗教歧視的展現，只會讓伊斯蘭社群越來越退縮、封閉，而既然倡導女性的自主權，更該支持他們選擇服裝的自由。

綜合《地球圖輯隊》和《BBC》報導，從2014年到2017年，都曾有人為此向「歐洲人權法院」提起訴訟。2014年是由法國一名穆斯林女性委託英國律師提起，2017年則是兩位居住在比利時的穆斯林女性提出，但兩次都遭到駁回，兩次法官都認為，政府是基於多元民族融合「共同生活」的目，推動這項禁令，而法官認為這是「正當目的」。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺