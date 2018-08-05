中國推港澳台赴中工作無需申請就業證，赴中台青：最直接有感措施

（中央社）

中國國務院3日發布，取消「台港澳人員在內地就業許可」，這代表台灣民眾今後赴中工作，不用再事先申辦手續繁複的就業證。



根據發布，國務院取消就業事前審批制後，中國人力資源社會保障部必須在發布之日起20個工作日內（8月30日以前）公布配套措施，加強事中、事後監管，並加強宣傳解讀、確保落實到位。



發布規定，在台港澳人員就業服務、社會保障、失業登記、勞動權益保護等方面，人社部要儘快推出配套政策措施，並指導督促地方人社部門抓好落實。



8月1日，人社部印發「關於為香港澳門台灣居民在內地（大陸）提供就業創業服務的通知」，規定各地要將在中國求職、工作的港澳台人員，都納入基本公共就業創業服務的對象範圍，並為有在中國就業創業意願的人員提供政策諮詢、職業介紹、開業指導、創業孵化等服務。



通知並要求，各地要在今年年底前完成對公共就業創業服務系統的改造升級，支持港澳台人員使用港澳通行證、台胞證等有效證件註冊登錄，提供求職招聘等服務。



通知還要求，各地要支持港澳台人員申領、使用社會保障卡，與持卡人員基礎訊息庫對接，實現訊息共享，為港澳台人員辦理人力資源社會保障業務提供基礎依托。



《聯合新聞網》報導，過去台灣人要在中國工作，需先向有關單位申請就業許可，但各地辦證效率不同，若就業證遲遲不發下來，衍生許多勞資問題。過去許多台商、法律界人士經常向中國當局反映取消就業證。

台青鄭博宇是中國首鋼集團旗下「創業公社」港澳台事業部總經理，他指出，由於聘請台籍員工還需申請許可，手續繁雜，多多少少間接影響大陸企業聘用台灣人的意願，就業許可取消後，這就不會再是理由，「大陸企業不是不愛用台灣人，但往往覺得麻煩」。 他說，這是中國推同等待遇以來的重要里程碑，也是最直接有感的措施。

《大紀元》報導，台灣中華大學行政管理學系副教授曾建元則認為，這是中國的「融台」政策，在台灣經濟發展較疲弱下，吸引台灣的人才和資金，令台灣對中國造成經濟依賴。他相信，政策對台灣人有一定吸引力，但同時會帶來風險。

曾建元說：「中國大陸在全球的經濟當中，它的影響力當然比台灣大，所以到中國大陸去，很多台灣人作為一種跳板。但實際上到中國大陸去，中共對它的國民很多的要求，也進一步同樣要求台灣人都要遵守，譬如就人權、自由方面，中國大陸現在也要求台灣人要有促進國家統一的義務。

曾建元指，台灣人到中國工作，會受到當局嚴密監控，有機會成為威迫利誘的對象，並可能造成兩岸民眾矛盾增加，不會為兩岸關係帶來正面影響，反而成為不利因素。

對此，《中央廣播電台》報導，台北市長柯文哲出席活動受訪時表示，中國經濟實力在變強，他們一定在評估可承受的狀況下，對台灣進行磁吸效應，要把台灣邊陲化，這是國家戰略問題，他也提到，中國31項惠台措施其實是當年的「單邊服貿」，本來兩岸服貿協議是要雙邊執行，但台灣不執行，他們就單邊執行，很明顯是經濟戰。

至於台灣要怎麼突圍？柯文哲說，「惟仁者能以大事小，惟智者能以小事大」，處理兩岸關係需要相當聰明。

《蘋果日報》報導，陸委會則表示，自從中國推出對台31項措施以來，中國不斷推出招才引智政策，吸引台灣技術及人才，本次亦屬其中系列作為。但陸委會也強調，中國嘉惠港澳措施一向有政治意圖，政府會持續強化台灣留才、攬才機制，反制陸方拉攏。



陸委會強調，中國嘉惠港澳的措施旨在提升其單方獲益的經濟發展目標、吸納港澳的資源、人才，以利益換取港澳民眾的政治向心，促使三地更緊密融合，已有港澳人士擔憂此可能令港澳喪失自身特色，從而模糊港澳「一國兩制」的界線。陸委會也注意到，港澳輿論認為中國大陸這項措施便利港澳人士赴陸工作，但其對港澳就業市場是否帶來衝擊，值予密切觀察。

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核稿編輯：楊之瑜